Hacer que los niños en edad escolar trabajen en el huerto contribuye a mejorar sus hábitos alimenticios

MARTES, 9 de enero de 2024 (HealthDay News) -- Labrar la tierra y cuidar un huerto puede ayudar a los niños pequeños a desarrollar unas actitudes saludables sobre los alimentos que influirán en su salud años más tarde, señala un estudio reciente.

Los niños que participaron en un programa de jardinería y educación alimentaria durante la escuela primaria eran más propensos a comer de forma más saludable a medida que crecían, encontraron los investigadores.

"Los niños que cultivan verduras en un huerto escolar y aprenden a preparar comidas parecen mostrar un deseo duradero de alimentos frescos y saludables como adultos jóvenes", señaló en un comunicado de prensa la autora principal, Christine St. Pierre, candidata doctoral e investigadora de la Facultad de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Para el estudio, los investigadores reunieron a grupos focales formados por participantes actuales y pasados en el programa de educación alimentaria FoodPrints, que se ofrece en 20 escuelas primarias de Washington, D.C.

En promedio, los participantes mayores en los grupos focales eran estudiantes de noveno grado.

El programa comienza cuando los estudiantes tienen 3 años de edad, en pre-kindergarten, y continúa hasta el quinto grado.

En el programa, los niños ayudan a cultivar verduras y frutas en un huerto escolar, cosechan sus productos y luego los usan para preparar alimentos saludables.

Los participantes actuales y anteriores dijeron que el programa les ayudó a apreciar mejor las ofertas de alimentos frescos en casa.

"Casi todos los alimentos que comemos en FoodPrints, realmente no los comía en casa antes de eso", dijo un participante. "Como si no hubiera comido ensalada ABC [manzana, betabel, zanahoria] antes de FoodPrints. No comía galletas de camote antes de FoodPrints".

El programa también les enseñó a preparar platos y les dio confianza en la cocina, según muestran los resultados.

"Todos recibimos como libros de recetas y tarjetas de recetas que podíamos llevar a casa... como una vez que lo hicimos en clase, es como si definitivamente hiciera muchas de las recetas en casa", dijo un participante. "Así que creo que definitivamente impactó el tipo de cosas que estaba haciendo con mi familia".

Además, los padres parecieron recoger las lecciones aprendidas por los niños.

"Creo que ha tenido un efecto en mis padres, especialmente en ellos", dijo un participante. "Piensan: 'Oh, esta es una opción más saludable que mis hijos comerían totalmente porque les gusta y la han hecho antes'. Así que creo que con los padres, fue como, 'Oye, deberíamos empezar a comer más este tipo de alimentos'. Y eso es parte de cómo afectó a algunas de nuestras comidas".

Los niños mayores que habían pasado por el programa dijeron que estaban más abiertos a probar nuevos alimentos y tenían más confianza en su capacidad para tomar decisiones saludables.

"Creo que esa misma emoción y alegría que surgió de FoodPrints se ha trasladado a la forma en que puedo disfrutar de la cocina ahora... preparar una comida, cortar verduras, esas cosas básicas, aprender esas habilidades a una edad temprana y hacerlo divertido e interesante", dijo un participante.

Los investigadores argumentaron que esos programas pueden ayudar a mejorar la salud de los niños a lo largo de su vida, al mejorar la calidad continua de sus dietas.

"La esperanza es que esos programas puedan ayudar a los adolescentes y a los adultos jóvenes a tomar mejores decisiones alimentarias a medida que crecen", dijo St. Pierre.

Los hallazgos se publicaron en la edición de enero de la revista Journal of Nutrition Education and Behavior.

Más información

FRESHFARM Markets tiene más información sobre el programa FoodPrints.

FUENTE: Universidad George Washington, comunicado de prensa, 8 de enero de 2024