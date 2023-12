Dos tipos de terapia de conversación funcionan igual de bien para tratar la fibromialgia

JUEVES, 28 de diciembre de 2023 (HealthDay News) -- Dos tipos de tratamiento de salud mental son igual de efectivos para tratar a los pacientes con fibromialgia, informan unos investigadores suecos.

Te puede interesar: Las pantallas están en todas partes: cómo proteger la visión

Compararon la terapia cognitivo-conductual (TCC) tradicional con lo que se conoce como TCC basada en exposición.

En la TCC tradicional, los pacientes reciben varias estrategias de tratamiento, como la relajación, el ejercicio o formas de controlar los pensamientos negativos.

Te puede interesar: La increíble historia de dos gemelas nacidas de una mujer con dos úteros

Los pacientes en TCC basada en la exposición están expuestos repetidamente a situaciones y actividades que prefieren evitar porque están asociadas con dolor, ansiedad o síntomas como la fatiga.

Al evaluar los resultados de más de 270 personas con fibromialgia que fueron asignadas al azar para ser tratadas en línea con TCC tradicional o basada en la exposición, los investigadores del Instituto Karolinska en Estocolmo se sorprendieron por sus hallazgos. La fibromialgia es un trastorno crónico que causa dolor en todo el cuerpo, así como fatiga.

Te puede interesar: El invierno es la temporada ideal para las alergias en interiores

La TCC tradicional fue casi tan efectiva como el tratamiento más nuevo basado en la exposición.

"Este resultado fue sorprendente porque nuestra hipótesis, basada en investigaciones anteriores, era que la nueva forma basada en la exposición sería más efectiva", dijo la psicóloga Maria Hedman-Lagerlöf, del Centro de Investigación Psiquiátrica. "Nuestro estudio muestra que la forma tradicional puede proporcionar un resultado igualmente bueno y, por lo tanto, contribuye a la discusión en el campo".

Los participantes en el estudio respondieron preguntas sobre su estado de ánimo y síntomas antes, durante y después del tratamiento. Después de 10 semanas, el 60 por ciento de los que recibieron TCC basada en la exposición y el 59 por ciento de los que se sometieron a TCC tradicional dijeron que su tratamiento había ayudado.

"El hecho de que ambos tratamientos se asociaran con una reducción significativa en los síntomas y el deterioro funcional de los participantes, y que los efectos se mantuvieran durante 12 meses tras la finalización del tratamiento, indica que internet como formato de tratamiento puede ser de gran beneficio clínico para las personas con fibromialgia", señaló Hedman-Lagerlöf en un comunicado de prensa del instituto. "Esta es una buena noticia porque permite que más personas accedan al tratamiento".

Los investigadores dijeron que su estudio fue el segundo más grande en comparar las terapias para la fibromialgia.

Los hallazgos se publicaron en una edición reciente en línea de la revista Pain, la revista de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (International Association for the Study of Pain).

Más información

Hay más información sobre la terapia cognitivo-conductual en la Clínica Cleveland.

FUENTE: Instituto Karolinska, comunicado de prensa, 22 de diciembre de 2023