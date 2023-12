Stephen Colbert regresa a su programa nocturno después de una perforación de apéndice

MIÉRCOLES, 13 de diciembre de 2023 (HealthDay News) -- El comediante Stephen Colbert regresó a su popular programa de entrevistas nocturno esta semana tras recuperarse de una ruptura de apéndice que sufrió hace unas tres semanas.

Durante su monólogo del lunes, el presentador del programa de entrevistas le dijo a la audiencia que estaba grabando episodios consecutivos alrededor del 20 de noviembre cuando experimentó un dolor casi insoportable.

"Estaba en un montón de problemas", dijo.

El líder de la banda, Louis Cato, agregó: "Supe que algo andaba mal cuando, por primera vez en casi nueve años, tuviste que ensayar el monólogo sentado en el escritorio con un "cubo de barf" a tu lado".

Colbert estaba tratando de recuperar el tiempo perdido tras una lucha de una semana contra COVID y la huelga de guionistas de cinco meses, informó NBC News .

"El dolor era manejable", dijo Colbert. "Solo me dolía cuando me movía. Y cuando no lo hice".

Después de la grabación, Colbert dijo que su chofer los instó a ir a un hospital, y su esposa los llamó y respaldó la idea.

Ahí fue donde Colbert fue diagnosticado con una perforación de apéndice, posiblemente por una obstrucción en el apéndice, que puede originarse por varios motivos, incluyendo infecciones por parásitos, bacterias y virus, reportó NBC News .

Cuando el apéndice revienta o desarrolla agujeros o desgarros en sus paredes, eso hace que las heces, la mucosidad y la infección se filtren hacia el abdomen, según Johns Hopkins Medicine. La cirugía suele necesaria para detener o evitar que la infección se propague y se vuelva mortal.

La recuperación, dijo Colbert, implicó potentes analgésicos, pero hubo un lado positivo: el comediante señaló que perdió 14 libras durante la terrible experiencia.

Más información

Visite Johns Hopkins Medicine para obtener más información sobre la apendicitis.

FUENTE: NBC News