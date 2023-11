La fibrilación auricular (FA) luego de una cirugía de válvula cardíaca podría representar un riesgo para la salud, señalaron expertos

En general, el riesgo de este cuadro no se consideraba tan alto tras las cirugías, pero las nuevas investigaciones mostraron lo contrario

(HealthDay News) -- La arritmia cardíaca conocida como fibrilación auricular (FA o a-fib, por sus siglas en inglés) es común después de muchas cirugías cardíacas, y los médicos han tendido a considerarla como transitoria e inofensiva. Sin embargo, esto puede no ser el caso en las cirugías para reparar las válvulas del corazón. Nuevas investigaciones sugieren que las personas que desarrollan FA postoperatoria en estos casos tienen peores resultados y supervivencia.

”Nuestros resultados sugieren que la fibrilación auricular postoperatoria es más perjudicial de lo que la gente pensaba”, dijo en un comunicado de prensa de la Universidad de Michigan la autora principal, la Dra. Whitney Fu, residente de cirugía general en University of Michigan Health en Ann Arbor. El nuevo estudio se publicó recientemente en el Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.

En su investigación, Fu y sus colegas rastrearon los resultados de los pacientes durante casi cinco meses entre más de 900 personas que se sometieron a cirugías de la válvula mitral entre 2011 y 2022. La válvula mitral ayuda a controlar el “flujo de entrada” hacia el lado izquierdo del corazón. Ninguno de los pacientes tenía antecedentes de arritmias cardíacas antes de sus cirugías, pero el 39% desarrolló FA después de su operación, informó el equipo. Alrededor de una cuarta parte de esos pacientes desarrollaron la arritmia cardíaca dentro de un mes de su cirugía.

Las personas con FA postoperatoria tenían más del triple de riesgo de desarrollar fibrilación auricular permanente, en comparación con las personas sin esta complicación postquirúrgica, señaló el equipo. A su vez, las personas que desarrollaron FA permanente después de su cirugía de válvula enfrentaron un riesgo casi cuatro veces mayor de un “evento neurológico” como un accidente cerebrovascular, informaron los investigadores de Michigan.

En general, el riesgo de morir durante el período de estudio para aquellos que desarrollaron FA postoperatoria fue casi el doble que el de aquellos cuyos ritmos cardíacos permanecieron saludables, encontró el grupo de Fu. ”Estamos viendo una fuerte influencia negativa de la FA postoperatoria en la supervivencia que es consistente con investigaciones anteriores”, dijo Fu en el comunicado de prensa.

Sería beneficioso realizar más estudios, añadió otro investigador.”Esta alta tasa de fibrilación auricular después de la cirugía de válvulas y sus posibles graves resultados a largo plazo deberían alentar más investigaciones sobre la causa y prevención de la FA postoperatoria, así como el desarrollo de pautas para manejar la condición”, dijo el autor principal, el Dr. Steven Bolling, cirujano cardíaco en el Frankel Cardiovascular Center y profesor de cirugía en la Facultad de Medicina de la U-M, en el comunicado de prensa.

