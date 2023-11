El nuevo medicamento para la depresión posparto es eficaz y de rápida acción, pero tiene un precio inaccesible

El suicidio es una de las principales causas de muerte en el primer año posparto

(Healthday News) - Un nuevo medicamento para tratar la depresión posparto costará casi U$S 16.000 por un tratamiento de 14 días, un precio que preocupa a los médicos ya que algunos pacientes podrían no poder costearlo.

El Zurzuvae (zuranolona) fue aprobado por primera vez por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) en agosto, y llevaba la distinción de ser el primer fármaco para la depresión posparto (PPD) que se puede tomar en forma de píldora.

A pesar del alto costo de Zurzuvae, la farmacéutica Sage Therapeutics dijo el martes que el medicamento debería salir al mercado para diciembre, y que ahora está en conversaciones con las aseguradoras sobre la cobertura del medicamento junto con su socio Biogen.

El objetivo de las compañías es “permitir un acceso amplio y equitativo para las mujeres con PPD a las que se les prescribe este fármaco”, dijo el director ejecutivo de Sage, Barry Greene, en un comunicado de prensa de la compañía. La esperanza es que las pacientes puedan obtener el medicamento, “donde sea posible, con poco o ningún copago independientemente de los medios financieros”. Agregó que las dos compañías también ayudarán a cubrir costos o proporcionarán el medicamento gratis a ciertos pacientes.

Los expertos en salud mental han recibido con satisfacción la aprobación del medicamento, no solo porque presenta una nueva forma de tratar la depresión posparto, sino también porque “parece actuar rápidamente”, dijo la doctora Catherine Monk, jefa de la División de Salud Mental de la Mujer en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Columbia Vagelos College of Physicians and Surgeons en la ciudad de Nueva York, a CNN.

En un ensayo de la compañía, Zurzuvae mejoró los síntomas depresivos en tan solo tres días. Antes de la aprobación de este medicamento, las opciones para tratar la depresión posparto por vía oral incluían inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), pero esos antidepresivos “tardan semanas en hacer efecto y deben seguir tomándose diariamente durante al menos seis a 12 meses”, dijo la doctora Katrina Furey, psiquiatra especializada en salud mental de la mujer y psiquiatría reproductiva e instructora clínica en la Universidad de Yale, a CNN.

Sin embargo, los ISRS suelen costar mucho menos: Prozac y Zoloft, y sus genéricos, pueden costar menos de $20 al mes, según Drugs.com. ”Aún está por verse cuánto cubrirán las compañías de seguros o si requerirán que las mujeres ‘fracasen’ en el tratamiento con ISRS menos costosos antes de pagar por este nuevo tratamiento”, dijo Furey. “Espero que no sea así y que su precio no sea una barrera para acceder a este tratamiento”.

El precio de U$S 15.900 “plantea preocupaciones sustanciales de accesibilidad, especialmente cuando todavía no sabemos cómo será cubierto por el seguro”, dijo la doctora Lindsay Allen, profesora asistente de medicina de emergencia y economista de la salud e investigadora de servicios de salud en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago, a CNN.

”Asegurar el acceso a tales tratamientos es imperativo, ya que pueden ser vitales para las nuevas madres durante un tiempo vulnerable”, dijo Allen. “El suicidio es una de las principales causas de muerte en el primer año posparto”.

Fuente: CNN