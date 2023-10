La matemática de la balanza: ¿qué es el feriado dietético y cuál es su impacto en la salud?

El Dr Cormillot nos cuenta cuáles son los días del año en el que los pacientes no suelen cumplir la dieta

“Doctor, hago dieta todos los días del año y sin embargo, no bajo de peso”. Esta afirmación es muy común en los consultorios. Aunque, es importante tener en cuenta que son 365 (o 366 dependiendo si es bisiesto) los días que conforman un año. Pese a que parece una obviedad, es importante tenerlo en cuenta porque existen algunas jornadas para, para algunas personas, parecerían desaparecer del calendario.

Yo le voy a hacer una cuenta y, para no equivocarme porque no soy matemático, se la voy a leer. Entienda que no me quiero olvidar de ningún renglón porque son esenciales para analizar los “feriados dietéticos”.

- El año tiene 104 sábados y domingos, en los cuales usted no va a hacer la dieta perfecta.

- Tiene 52 viernes, de los cuales las cenas vamos a hacer qué cuenta como medio día, son 26.

- Feriados nacionales y feriados puentes, 25 días.

- Semana Santa son cuatro.

¿Qué tienen en común los campeonatos de fútbol, las reconciliaciones y los cumpleaños? Todos nos tientan a romper la dieta (Imagen ilustrativa Infobae)

- Fiestas: del 15 de diciembre al 2 de enero, acá tenemos 13 días hábiles. Y estoy contando los hábiles porque los sábados y los domingos ya se los conté.

- Cumpleaños en la oficina o en el trabajo uno por mes. Entonces, vamos a poner 10. Sin olvidarnos de los cumpleaños de familiares que lo celebran en la fecha, aunque también lo pueden postergar para el fin de semana: ahí calculemos seis.

- Vacaciones de verano 8 y vacaciones de invierno 5 días hábiles.

- Incluso, podemos hablar de campeonatos de fútbol y la picada con los amigos, que son cinco aproximadamente.

- Es más, también tenemos las elecciones, ya sea porque gana o pierda, dos.

- Despedida de soltero al menos una.

Más allá de simples elecciones alimenticias, nuestra dieta se ve influenciada por la vida cotidiana y sus imprevistos (Imagen Ilustrativa Infobae)

- Peleas matrimoniales seis, reconciliaciones seis.

- 52 permitidos por semana.

Con todos estos días, cuando hace la cuenta, en total hay 269 días en los que usted no va a hacer la dieta perfectamente.

La vida es demasiado corta para seguir buscando culpables. No es ni su metabolismo, ni su balanza, ni el médico, ni la nutricionista. Se va a tener que hacer cargo. Son demasiados días donde la dieta no es tan perfecta como usted cree.

Además, tiene que tener en cuenta la cantidad de comidas que tiene al día, porque si uno come varias veces por día está comprobado que a muchas personas les ayuda a adelgazar, les activa el metabolismo y llega con menos hambre a la próxima comida.

Con dos comidas por día es muy difícil, con tres es más fácil, cuatro sería lo más regular para su aparato digestivo y para su metabolismo, pero el asunto es ir probando porque no todas las épocas de la vida son iguales. Pero, además, hay que pensar en “cómo comer”. Como ya se lo expliqué en otras oportunidades, para esto usamos un plato con la bandeja.

Desde cumpleaños hasta celebraciones laborales, hay muchas razones por las que podríamos alejarnos de una dieta ideal (Freepik)

El plato tiene un esquema donde, en primer lugar, dice que conviene distribuir la comida varias veces por día, como le mencioné y que, de la misma forma que la gastronomía, tiene que ver con las normas de la alimentación. Sin embargo, cuando la gente que anda por la calle no hay normas, come lo que puede. Con lo cual puede tener una serie de repercusiones en el organismo.

Por ello es vital intentar mantener un orden en las comidas y respetar los horarios de las mismas. Sentarnos a comer relajadamente, saber lo que nos llevamos a la boca, masticar correctamente y cuidar los tiempos es esencial a la hora de seguir unos hábitos alimenticios correctos. Porque cuando se ordena, empieza a comer mejor.

Después está el tema de la porción. Como ustedes van a ver acá, yo puse: si una persona está comiendo cinco galletitas, no baje a una, baje a cuatro. Porque eso es sostenible; o elija envases más chicos. Mientras que al evaluar el volumen, yo le recomiendo que busque comida para que se llene con menor cantidad de calorías. Es decir con líquidos, especialmente con burbujas. Y, además, todo lo que sea vegetales, frutas, verduras, legumbres.

*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.