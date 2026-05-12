Ese descuento en el mostrador de la farmacia puede tener costos ocultos

LUNES, 11 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- La próxima vez que vayas a la farmacia, puede que te ofrezcan un cupón para tus medicamentos con receta. Aunque pueda parecer una gran oferta -- con la perspectiva de ahorrar cientos de dólares -- la decisión de aceptarlo es complicada, especialmente para quienes tienen seguro.

Incluso cuando aumentan los costes de los medicamentos con receta, los pacientes con seguro comercial han reducido su uso de cupones de medicamentos patrocinados por el fabricante en los últimos años, según un estudio publicado recientemente en el Journal of the American Medical Association.

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Los fabricantes ofrecen igual cantidad de ellos, "pero aun así, vemos muchos problemas de asequibilidad entre esta población asegurada comercialmente", dijo la autora principal So-Yeon Kang, profesora asistente de gestión y política sanitaria en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C.

"Los pacientes están en la intersección y en el lugar de batalla entre estos pagadores y fabricantes", dijo.

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Los fabricantes de medicamentos distribuyen tarjetas cupón de copago a los consumidores online o en persona en el mostrador de la farmacia. Estos cupones patrocinados por el fabricante no son lo mismo que los servicios de tarjetas de descuento de empresas como GoodRx, que negocian precios mayoristas más bajos para medicamentos recetados y luego trasladan esos ahorros al consumidor.

Los fabricantes emiten cupones para mantener la competitividad de sus medicamentos ofreciendo a los pacientes ahorros a corto plazo. Los consumidores pagan menos de su bolsillo, a menudo por medicamentos de marca. Esto anima a los pacientes a usar la versión comercial del medicamento, incluso cuando pueda haber disponible una versión genérica más barata.

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Algunas aseguradoras dicen que esto les obliga injustamente a optar por medicamentos más caros. Dicen que las primas mensuales son más altas como resultado, castigando a consumidores y pacientes, no a los fabricantes.

Entonces, ¿deberías usar cupones de medicamentos con receta patrocinados por el fabricante cuando se ofrecen?

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La respuesta corta: depende.

Aquí tienes cinco cosas a tener en cuenta:

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1. ¿Y si no tienes seguro?

Si no tienes seguro, usar un cupón puede ser una excelente forma de ahorrar dinero, especialmente si no existe una versión genérica del medicamento.

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TrumpRx es una nueva iniciativa financiada por el gobierno federal que actúa como un panel de control de cupones para medicamentos recetados para los pacientes. Algunos de los cupones provienen de fabricantes, mientras que otros no. No todos los medicamentos tienen una oferta de cupón, pero el portal ahorrará dinero a los consumidores en medicamentos para quienes sí lo tengan, especialmente a corto plazo.

Michelle Long, directora sénior de políticas en KFF que estudia la protección de pacientes y consumidores, dijo que las personas sin seguro pueden ahorrar dinero utilizando TrumpRx o cupones del fabricante. (KFF es la organización de investigación, encuestas y noticias de políticas de salud que incluye a KFF Health News.)

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"No lo descartaría del todo porque tenga el nombre de Trump", dijo Long. "Para mucha gente que toma ciertos medicamentos, realmente podría haber un ahorro real."

Aun así, dijo Long, TrumpRx solo lista unos 85 medicamentos, entre miles aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA). Es importante señalar que los cupones de medicamentos tienen limitaciones y directrices. No duran para siempre. Cuando se agotan, los consumidores sin seguro pueden tener que pagar el precio completo por el medicamento.

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2. ¿Y si tienes seguro de salud comercial?

Para las personas con seguro, la respuesta es un poco más complicada.

Si el medicamento no está cubierto por tu seguro o si tienes intención de pagar en efectivo, entonces el cupón puede ser la mejor opción. Si no, ten cuidado.

La cobertura del seguro varía según ciertos tipos de medicamentos, como los GLP-1 para la obesidad. El estudio de Kang encontró que el uso de cupones por parte de los aseguradores comerciales para medicamentos contra la obesidad bajó del 54,6% de las recetas en 2017 a solo el 2,5% en 2024, a pesar de que el uso de estos medicamentos ha ido aumentando en Estados Unidos.

Dijo que esto refleja el creciente número de pacientes que pagan en efectivo por los medicamentos a medida que bajan los precios, junto con la reticencia de las aseguradoras a cubrirlos y el cambio de enfoque de los fabricantes de la distribución de cupones a las campañas de marketing.

3. ¿Qué deberías hacer si esperas altos costes médicos este año?

Si tienes seguro y prevés cumplir con tu franquicia anual mediante visitas y tratamientos médicos, considera usar los cupones.

Los cupones te permiten pagar menos de tu bolsillo cuando visitas la farmacia, pero probablemente tu aseguradora no contará el valor del cupón para tu franquicia. Solo usa un cupón si no hay una opción genérica disponible y si sabes que de otro modo alcanzarías tu franquicia.

4. ¿Y si tienes seguro pero bajos costes médicos totales?

La respuesta casi siempre será: No uses el cupón.

A menos que el medicamento que buscas no esté cubierto por tu seguro, usar cupones te expondrá a mayores costes indirectos. También suele ser más ventajoso gastar en tu franquicia.

Ten cuidado con los programas de ajuste de copago que las aseguradoras utilizan para desalentar el uso de cupones de medicamentos. Vienen en dos formas comunes, dijo Long.

Los "acumuladores de copago" permiten el uso de cupones de medicamentos hasta su valor completo, pero la cantidad del cupón no contará para las franquicias ni para los máximos de bolsillo de los pacientes. Eso dificulta que alcancen el umbral al que las aseguradoras colaborarán con las recetas y otros cuidados médicos. También puede significar que un paciente acabará pagando el coste total del medicamento porque aún no ha alcanzado su franquicia anual.

Los "maximizadores de copago" utilizan una técnica similar que también evita que el valor del cupón cuente para los deducibles. Los programas Maximizer utilizan a un tercero para ajustar los copagos de los pacientes a lo largo de un año y así igualar la cantidad de los cupones de los fabricantes.

Las aseguradoras a veces ofrecen estos programas a los consumidores bajo nombres eufemísticos como "Programa de Ahorro para Empleados" que suenan bien en teoría, pero que, en realidad, restan parte del valor de los cupones, dijo Long.

Inicialmente, los consumidores verán ahorros en el mostrador de la farmacia, pero a la larga pueden acabar pagando más.

5. ¿Y si tienes Medicaid o Medicare?

A los beneficiarios de Medicare y Medicaid se les prohíbe usar cupones patrocinados por el fabricante.

Una ley federal contra los sobornos hace ilegal dar a alguien algo de valor para influir en su decisión de comprar algo que, en última instancia, será pagado por un programa federal de salud. La ley también impide la remuneración, que incluye la renuncia a los copagos y el cobro por debajo del valor justo de mercado por un producto.

Los cupones de medicamentos de los fabricantes encajan perfectamente en ambas categorías.

Algunos estados, especialmente California y Massachusetts, prohíben o limitan el uso de cupones de medicamentos de los fabricantes cuando hay una versión genérica del medicamento disponible, lo que pone de manifiesto la tensión entre fabricantes, planes de salud y el gobierno.

Más información

Infózcate más sobre las nuevas leyes estatales diseñadas para reducir el coste de los medicamentos con receta en la Academia Nacional de Políticas Sanitarias Estatales.

Acerca de KFF Health News

KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los programas operativos principales de KFF -- la fuente independiente de investigación, encuestas y periodismo en políticas de salud.