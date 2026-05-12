Por qué los médicos se retiran a una edad temprana

LUNES, 11 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Las razones que llevan a los médicos a dejar la medicina han cambiado en los últimos años, según un nuevo estudio.

Los médicos ahora citan el agotamiento, el estrés crónico en el trabajo, la carga de la burocracia y expectativas poco realistas de los pacientes como las principales razones por las que abandonan la práctica clínica antes de tiempo, informaron los investigadores el 7 de mayo en The Permanente Journal.

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Eso supone un cambio respecto a finales de los años 2000, cuando los médicos tenían más probabilidades de renunciar debido a problemas de salud personales, el aumento de las primas del seguro por responsabilidad médica, la percepción de molestias y la falta de satisfacción profesional, según los investigadores.

"Esperamos que, al comprender mejor qué alejó a estos médicos de la práctica clínica, podamos descubrir ideas significativas que nos ayuden a mejorar la satisfacción y retención profesional de los médicos", afirmó el investigador principal , el Dr. Sea Chen , en un comunicado de prensa. Chen es oncóloga radioterápica y directora médica de sostenibilidad de la práctica en la American Medical Association.

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Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a 971 médicos clínicamente inactivos de todas las especialidades que completaron sus residencias entre 2000 y 2022.

Los resultados mostraron que hoy en día los médicos renuncian a una edad temprana. La edad media de los médicos que dejaban la medicina era de 48 años, unos nueve años menos que la de los médicos encuestados en 2008.

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En conjunto, las razones por las que los médicos abandonan la medicina hoy en día "se alinean con los componentes del agotamiento, que pueden definirse como la respuesta prolongada a factores crónicos de estrés en el trabajo y consisten en agotamiento emocional, despersonalización y falta de logros personales", escribieron los investigadores en su artículo.

También parece existir una brecha de género cuando se trata de abandonar la profesión antes de tiempo.

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Dos tercios de los médicos encuestados (64%) tras dejar la medicina eran mujeres, y los resultados mostraron que las médicas tenían más probabilidades que los hombres de abandonar el mercado laboral para cuidar de niños pequeños y otros familiares, por motivos de salud y por estrés.

"Las mujeres de nuestro estudio abandonaron la práctica clínica antes que los hombres, y se marcharon por presiones como cuidar más a menudo de niños pequeños u otros familiares que los hombres", dijo Chen. "Abordar estos problemas --mediante un mejor acceso al cuidado infantil, políticas de trabajo flexibles y un trato equitativo-- podría ayudar a retener a más mujeres en la plantilla médica."

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Estos resultados indican que los sistemas sanitarios deben cambiar de estrategia si quieren retener a los médicos, según los investigadores.

"A medida que el sistema sanitario trabaja para ampliar aún más la cartera de médicos abriendo nuevas facultades de medicina y añadiendo más plazas de residencia, merece la pena preguntarse si también deberíamos centrarnos en apoyar a los médicos que ya están formados", dijo Chen.

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Más información

La Universidad Johns Hopkins tiene más información sobre la escasez de médicos en Estados Unidos.

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FUENTES: The Permanente Federation, comunicado de prensa, 7 de mayo de 2026; The Permanente Journal, 7 de mayo de 2026