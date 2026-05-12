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Por qué los médicos se retiran a una edad temprana

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LUNES, 11 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Las razones que llevan a los médicos a dejar la medicina han cambiado en los últimos años, según un nuevo estudio.

Los médicos ahora citan el agotamiento, el estrés crónico en el trabajo, la carga de la burocracia y expectativas poco realistas de los pacientes como las principales razones por las que abandonan la práctica clínica antes de tiempo, informaron los investigadores el 7 de mayo en The Permanente Journal.

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Eso supone un cambio respecto a finales de los años 2000, cuando los médicos tenían más probabilidades de renunciar debido a problemas de salud personales, el aumento de las primas del seguro por responsabilidad médica, la percepción de molestias y la falta de satisfacción profesional, según los investigadores.

"Esperamos que, al comprender mejor qué alejó a estos médicos de la práctica clínica, podamos descubrir ideas significativas que nos ayuden a mejorar la satisfacción y retención profesional de los médicos", afirmó el investigador principal , el Dr. Sea Chen , en un comunicado de prensa. Chen es oncóloga radioterápica y directora médica de sostenibilidad de la práctica en la American Medical Association.

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Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a 971 médicos clínicamente inactivos de todas las especialidades que completaron sus residencias entre 2000 y 2022.

Los resultados mostraron que hoy en día los médicos renuncian a una edad temprana. La edad media de los médicos que dejaban la medicina era de 48 años, unos nueve años menos que la de los médicos encuestados en 2008.

En conjunto, las razones por las que los médicos abandonan la medicina hoy en día "se alinean con los componentes del agotamiento, que pueden definirse como la respuesta prolongada a factores crónicos de estrés en el trabajo y consisten en agotamiento emocional, despersonalización y falta de logros personales", escribieron los investigadores en su artículo.

También parece existir una brecha de género cuando se trata de abandonar la profesión antes de tiempo.

Dos tercios de los médicos encuestados (64%) tras dejar la medicina eran mujeres, y los resultados mostraron que las médicas tenían más probabilidades que los hombres de abandonar el mercado laboral para cuidar de niños pequeños y otros familiares, por motivos de salud y por estrés.

"Las mujeres de nuestro estudio abandonaron la práctica clínica antes que los hombres, y se marcharon por presiones como cuidar más a menudo de niños pequeños u otros familiares que los hombres", dijo Chen. "Abordar estos problemas --mediante un mejor acceso al cuidado infantil, políticas de trabajo flexibles y un trato equitativo-- podría ayudar a retener a más mujeres en la plantilla médica."

Estos resultados indican que los sistemas sanitarios deben cambiar de estrategia si quieren retener a los médicos, según los investigadores.

"A medida que el sistema sanitario trabaja para ampliar aún más la cartera de médicos abriendo nuevas facultades de medicina y añadiendo más plazas de residencia, merece la pena preguntarse si también deberíamos centrarnos en apoyar a los médicos que ya están formados", dijo Chen.

Más información

La Universidad Johns Hopkins tiene más información sobre la escasez de médicos en Estados Unidos.

FUENTES: The Permanente Federation, comunicado de prensa, 7 de mayo de 2026; The Permanente Journal, 7 de mayo de 2026

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