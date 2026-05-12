Los adultos mayores tienen menos arrepentimientos, según un estudio

LUNES, 11 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- ¿Te sientes arrepentido por algo de tu pasado?

Es probable que esos sentimientos se desvanezcan con el tiempo, según un nuevo estudio.

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Los adultos mayores experimentan menos frustración cuando piensan en errores pasados y oportunidades perdidas, aunque tienden a tener aproximadamente el mismo número de arrepentimientos que los jóvenes, según informaron los investigadores el 7 de mayo en la revista Emotion.

Los investigadores encontraron que las personas mayores también reportan menos arrepentimientos recientes que los adultos jóvenes.

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"Los arrepentimientos son increíblemente comunes. Casi todos experimentamos grandes arrepentimientos en nuestra vida personal y profesional, desde casarnos con la persona equivocada hasta no terminar nunca la universidad", dijo la investigadora principal Julia Nolte en un comunicado de prensa. Nolte es profesor adjunto de psicología económica en la Universidad de Tilburg, en los Países Bajos.

"La buena noticia es que para muchos de nosotros, la experiencia del arrepentimiento parece volverse menos negativa con la edad", añadió.

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Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a 90 adultos estadounidenses de entre 21 y 89 años, pidiéndoles que enumeraran hasta cinco arrepentimientos del último año y cinco de largo plazo.

El equipo pidió entonces a los participantes que se centraran en su arrepentimiento más significativo a largo plazo y reciente, describiéndolos y valorándolos en detalle. Las valoraciones incluían factores como hace cuánto tiempo ocurrieron, qué emociones despertaron y qué se podía hacer para gestionar el arrepentimiento.

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Los resultados mostraron que los adultos mayores reportaron menos y menos intensidades emocionales recientes.

También tendían a arrepentirse de las "oportunidades perdidas" --momentos en los que no actuaban-- más a menudo que de haber cometido una acción equivocada, encontraron los investigadores.

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Aún no está claro exactamente por qué el envejecimiento cambia la forma en que las personas experimentan el arrepentimiento, o si estas diferencias reflejan cambios generacionales y no diferencias de edad, dijo Nolte.

Investigaciones futuras también podrían explorar si los jóvenes y los adultos mayores experimentan arrepentimiento por las mismas razones y propósitos psicológicos, dijo Nolte.

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"Se asume que el arrepentimiento nos ayuda a tomar mejores decisiones de cara al futuro", dijo. "Pero los adultos mayores pueden obtener otros beneficios del arrepentimiento, como la oportunidad de reflexionar o buscar sentido."

Más información

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La Universidad de Virginia tiene más información sobre cómo superar el arrepentimiento.

FUENTES: Asociación Americana de Psicología, comunicado de prensa, 7 de mayo de 2026; Emoción, 7 de mayo de 2026

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