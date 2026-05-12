Salud

Los adultos mayores tienen menos arrepentimientos, según un estudio

Healthday Spanish

Guardar
Google icon
Imagen HN3N5OVJQ5F4DH5DANCUUPCL5Y

LUNES, 11 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- ¿Te sientes arrepentido por algo de tu pasado?

Es probable que esos sentimientos se desvanezcan con el tiempo, según un nuevo estudio.

PUBLICIDAD

Los adultos mayores experimentan menos frustración cuando piensan en errores pasados y oportunidades perdidas, aunque tienden a tener aproximadamente el mismo número de arrepentimientos que los jóvenes, según informaron los investigadores el 7 de mayo en la revista Emotion.

Los investigadores encontraron que las personas mayores también reportan menos arrepentimientos recientes que los adultos jóvenes.

PUBLICIDAD

"Los arrepentimientos son increíblemente comunes. Casi todos experimentamos grandes arrepentimientos en nuestra vida personal y profesional, desde casarnos con la persona equivocada hasta no terminar nunca la universidad", dijo la investigadora principal Julia Nolte en un comunicado de prensa. Nolte es profesor adjunto de psicología económica en la Universidad de Tilburg, en los Países Bajos.

"La buena noticia es que para muchos de nosotros, la experiencia del arrepentimiento parece volverse menos negativa con la edad", añadió.

Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a 90 adultos estadounidenses de entre 21 y 89 años, pidiéndoles que enumeraran hasta cinco arrepentimientos del último año y cinco de largo plazo.

El equipo pidió entonces a los participantes que se centraran en su arrepentimiento más significativo a largo plazo y reciente, describiéndolos y valorándolos en detalle. Las valoraciones incluían factores como hace cuánto tiempo ocurrieron, qué emociones despertaron y qué se podía hacer para gestionar el arrepentimiento.

Los resultados mostraron que los adultos mayores reportaron menos y menos intensidades emocionales recientes.

También tendían a arrepentirse de las "oportunidades perdidas" --momentos en los que no actuaban-- más a menudo que de haber cometido una acción equivocada, encontraron los investigadores.

Aún no está claro exactamente por qué el envejecimiento cambia la forma en que las personas experimentan el arrepentimiento, o si estas diferencias reflejan cambios generacionales y no diferencias de edad, dijo Nolte.

Investigaciones futuras también podrían explorar si los jóvenes y los adultos mayores experimentan arrepentimiento por las mismas razones y propósitos psicológicos, dijo Nolte.

"Se asume que el arrepentimiento nos ayuda a tomar mejores decisiones de cara al futuro", dijo. "Pero los adultos mayores pueden obtener otros beneficios del arrepentimiento, como la oportunidad de reflexionar o buscar sentido."

Más información

La Universidad de Virginia tiene más información sobre cómo superar el arrepentimiento.

FUENTES: Asociación Americana de Psicología, comunicado de prensa, 7 de mayo de 2026; Emoción, 7 de mayo de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cerebros más agudos podrían enfrentarse a un mayor riesgo de recaída en depresión, según un estudio

Healthday Spanish

Cerebros más agudos podrían enfrentarse a un mayor riesgo de recaída en depresión, según un estudio

Las olas de calor nocturnas aumentan el riesgo de asma

Healthday Spanish

Las olas de calor nocturnas aumentan el riesgo de asma

Por qué los médicos se retiran a una edad temprana

Healthday Spanish

Por qué los médicos se retiran a una edad temprana

Ese descuento en el mostrador de la farmacia puede tener costos ocultos

Healthday Spanish

Ese descuento en el mostrador de la farmacia puede tener costos ocultos

El Ministerio de Salud profundiza la investigación sobre hantavirus en Ushuaia tras el brote en el crucero

Equipos técnicos del Malbrán viajarán a la región para realizar operativos y análisis en áreas vinculadas al recorrido de los casos. El detalle y qué dijo la OMS sobre la problemática

El Ministerio de Salud profundiza la investigación sobre hantavirus en Ushuaia tras el brote en el crucero

DEPORTES

La sorpresiva declaración de Gavi tras el título del Barcelona: del inmenso elogio para Messi a su selección candidata en el Mundial

La sorpresiva declaración de Gavi tras el título del Barcelona: del inmenso elogio para Messi a su selección candidata en el Mundial

La polémica sentencia de Ralf Schumacher sobre Hamilton y Alonso que encendió el debate en la Fórmula 1

Thiago Tirante va por más ante Daniil Medvedev en el Masters 1000 de Roma: “Es el mejor año de mi vida”

Golpe de efecto en el futuro de Mauro Icardi: “Nos sentaremos y hablaremos”

Las perlitas de los festejos del Barcelona: de la “presencia” de Messi al hit argentino que hizo furor

TELESHOW

Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara de Martín Migueles por sus problemas legales: “Ella le pidió explicaciones”

Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara de Martín Migueles por sus problemas legales: “Ella le pidió explicaciones”

El explosivo ida y vuelta entre Marixa Balli y Eugenia Ruiz: “Por ser vedette siempre te consideran eso y no lo soy”

El tenso momento de Estanislao Bachrach con Nati Jota en vivo: “Cualquiera con un micrófono dice cualquier pelotudez”

Lit Killah viajó a España y celebró el título del Barcelona con Lamine Yamal: “El Barça no sale campeón todos los días”

Flor Peña se metió en la guerra fría de Marley y Del Moro por los Martín Fierro: “Santiago es impenetrable y lejano”

INFOBAE AMÉRICA

Llega a El Salvador el subsecretario estadounidense, Caleb Orr, para explorar oportunidades de inversión en El Salvador

Llega a El Salvador el subsecretario estadounidense, Caleb Orr, para explorar oportunidades de inversión en El Salvador

Karol G abre segunda fecha en Costa Rica tras agotar primer concierto en el Estadio Nacional

La Unión Europea aseguró que Ucrania fortaleció su posición militar en la guerra con Rusia: “Putin está más débil que nunca”

Israel autorizó un tribunal especial para juzgar a los terroristas implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023

El monitoreo semanal permite sostener el subsidio a los carburantes en Guatemala