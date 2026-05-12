Investigan pérdida de más de 100 mil quintales de granos en Honduras mientras exautoridades del IHMA rechazan irregularidades

Las autoridades sostienen que el IHMA mantiene coordinación con productores y cadenas de suministro para proteger el abastecimiento nacional de granos básicos en Honduras.. REUTERS/Siphiwe Sibeko

La controversia sobre el manejo de las reservas estratégicas de granos básicos en Honduras aumentó este lunes, luego de que el gerente del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Allan Castillo, compareciera ante la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) para brindar declaraciones relacionadas con la pérdida de decenas de miles de quintales de maíz y frijol almacenados por la institución estatal.

La comparecencia ocurre en medio de cuestionamientos sobre el estado de las reservas alimentarias administradas por el IHMA, entidad encargada de garantizar el abastecimiento estratégico de productos básicos en Honduras, especialmente durante periodos de escasez o aumento de precios.

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A su salida de la UFERCO, Castillo aseguró que su administración colabora plenamente con el Ministerio Público y detalló la entrega de documentación relacionada con auditorías internas iniciadas tras asumir funciones el pasado 27 de enero.

“Nuestra misión inició a partir del 27 de enero, por lo que no tenemos responsabilidad en ningún tema irregular o de posible corrupción. Estamos aquí para colaborar en lo que sea necesario”, afirmó el funcionario.

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Explicó que parte de la documentación entregada por la administración anterior ha servido de base para avanzar en las investigaciones sobre las pérdidas reportadas dentro de los inventarios de granos básicos.

Primeras indagaciones

Uno de los aspectos más delicados del caso es el estado en que se encuentran los productos almacenados. Castillo confirmó que una parte importante de los granos ya no sería apta para consumo humano, situación que actualmente es objeto de análisis técnico por parte de especialistas de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano.

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Productores agrícolas exigen una investigación sobre el manejo del grano almacenado. (FOTO: IHMA)

La institución académica trabaja en un informe científico basado en muestras tomadas de los lotes investigados; el gerente del IHMA adelantó que, preliminarmente, el maíz y el frijol evaluados presentan condiciones que impedirían su distribución para consumo.

Las investigaciones incluyen aproximadamente 70 mil quintales de maíz y 44 mil quintales de frijol, cantidades que forman parte de las pérdidas detectadas dentro de las reservas estratégicas administradas por el Estado.

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Pese al impacto del caso, las actuales autoridades del IHMA intentaron transmitir un mensaje de tranquilidad respecto al abastecimiento nacional de granos básicos.

Castillo aseguró que la institución mantiene coordinación con productores y cadenas de suministro para evitar afectaciones en el mercado nacional y garantizar la reserva estratégica alimentaria del país.

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“Estamos asegurando la reserva estratégica”, señaló el funcionario, quien añadió que se han tomado medidas preventivas para evitar desabastecimiento mientras avanzan las investigaciones judiciales.

Exgerente rechaza acusaciones

Las declaraciones de las nuevas autoridades fueron rápidamente cuestionadas por el exgerente del IHMA, Omar González, quien salió públicamente a rechazar las acusaciones relacionadas con el supuesto deterioro de los granos almacenados durante su gestión.

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González calificó como incoherente la versión de que 44 mil quintales de frijol se encuentran completamente vencidos o inutilizables, argumentando que los granos básicos no poseen una fecha de caducidad inmediata bajo condiciones adecuadas de almacenamiento y controles fitosanitarios.

El exfuncionario defendió los procedimientos implementados durante su administración y afirmó que las cifras divulgadas por las actuales autoridades no coinciden con los inventarios entregados oficialmente.

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“Nos sorprende que den un dato de 44 mil quintales cuando lo que entregamos fueron 43 mil: 20 mil en Danlí y 23 mil en Tegucigalpa. Los portones del IHMA siempre estuvieron abiertos, nada estaba escondido”, sostuvo González.

El caso pone en evidencia el impacto potencial en la economía familiar y la seguridad alimentaria nacional ante el posible desabastecimiento y alza de precios de granos básicos en Honduras. (FOTO: STN Honduras)

Sus declaraciones abren un nuevo capítulo en la disputa pública sobre el manejo de las reservas alimentarias estatales, mientras las autoridades continúan recopilando documentación y resultados técnicos que permitan determinar si existieron negligencias administrativas, malas prácticas de almacenamiento o posibles actos de corrupción.

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La investigación ocurre en un contexto especialmente sensible para Honduras, donde el comportamiento de los precios de los granos básicos tiene un fuerte impacto en la economía familiar y en los niveles de seguridad alimentaria de la población.

El maíz y el frijol forman parte esencial de la dieta hondureña y cualquier afectación en las reservas estratégicas genera preocupación sobre el abastecimiento y la estabilidad de precios en el mercado local.

Mientras la UFERCO continúa las investigaciones y se esperan los resultados técnicos elaborados por especialistas de Zamorano, las autoridades deberán determinar si las pérdidas responden a fallas administrativas, deterioro natural de los productos o posibles responsabilidades penales dentro del manejo de las reservas estratégicas del IHMA.