Costa Rica

INCOFER recibe donación de dispositivos GPS de Portugal para modernizar el servicio ferroviario en Costa Rica

Los equipos permitirán a los usuarios conocer en tiempo real la ubicación de los trenes, horarios y tiempos estimados de llegada mediante una plataforma tecnológica integrada

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La plataforma tecnológica busca mejorar la experiencia de viaje de los usuarios del tren en Costa Rica. (Foto referencia, cortesía Incofer)
La plataforma tecnológica busca mejorar la experiencia de viaje de los usuarios del tren en Costa Rica. (Foto referencia, cortesía Incofer)

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles recibió una donación tecnológica por parte del Gobierno de Portugal y de la empresa Ubirider que permitirá fortalecer la modernización del sistema ferroviario costarricense mediante la incorporación de dispositivos GPS y herramientas digitales para información en tiempo real.

La entrega oficial se realizó durante un acto en la Cancillería de la República y contempla dispositivos de validación GPS que serán integrados a la plataforma tecnológica desarrollada por Ubirider, una compañía especializada en soluciones inteligentes de movilidad y transporte público.

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Según informó el INCOFER, la implementación de esta tecnología permitirá que los pasajeros puedan acceder desde dispositivos móviles a información actualizada sobre la ubicación de los trenes, estaciones, horarios y tiempos estimados de llegada.

Los dispositivos GPS permitirán a los pasajeros conocer en tiempo real la ubicación y horarios de los trenes. Crédito: INCOFER
Los dispositivos GPS permitirán a los pasajeros conocer en tiempo real la ubicación y horarios de los trenes. Crédito: INCOFER

Las autoridades consideran que esta herramienta contribuirá a mejorar la experiencia de viaje de miles de usuarios que utilizan diariamente el tren en el Gran Área Metropolitana, especialmente en rutas de alta demanda como San José, Heredia, Cartago y Alajuela.

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Además de facilitar información en tiempo real, el sistema busca fortalecer la confianza de los usuarios en el servicio ferroviario mediante una operación más predecible, moderna y accesible.

Álvaro Bermudez, presidente de Incofer, destacó la relevancia de la cooperación internacional y del aporte tecnológico para impulsar mejoras en el transporte público costarricense.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de modernización del transporte público que impulsan distintas instituciones en Costa Rica, en medio de crecientes demandas por sistemas de movilidad más eficientes, sostenibles y conectados digitalmente.

En los últimos años, el servicio de tren ha experimentado un aumento sostenido en la cantidad de usuarios, especialmente debido a la congestión vial en las principales rutas de acceso hacia San José.

Ante ese panorama, el acceso a información en tiempo real se ha convertido en una de las principales necesidades de los pasajeros, quienes frecuentemente enfrentan retrasos, cambios operativos o limitaciones en la comunicación sobre horarios.

Este tipo de herramientas ya son utilizadas en distintos sistemas de transporte alrededor del mundo y permiten a los usuarios planificar mejor sus desplazamientos, reducir tiempos de espera y optimizar conexiones con otros medios de transporte.

Además, las autoridades consideran que la incorporación de soluciones digitales fortalece la competitividad del transporte ferroviario frente al uso del vehículo particular, uno de los principales retos de movilidad urbana en Costa Rica.

El acto oficial de entrega de la donación se realizó en la Cancillería de la República. Crédito: INCOFER
El acto oficial de entrega de la donación se realizó en la Cancillería de la República. Crédito: INCOFER

El INCOFER indicó que la iniciativa también representa un avance hacia la construcción de un sistema ferroviario más inclusivo y sostenible, alineado con estrategias internacionales de movilidad limpia y reducción de emisiones contaminantes.

El transporte ferroviario ha sido identificado por distintos sectores como una alternativa clave para disminuir la congestión vehicular y mejorar la movilidad en el Gran Área Metropolitana, donde diariamente se registran extensos embotellamientos y pérdidas de tiempo para miles de personas.

La cooperación entre gobiernos y empresas tecnológicas internacionales ha sido fundamental en varios proyectos de modernización impulsados en la región, especialmente en áreas relacionadas con digitalización, inteligencia de transporte y movilidad sostenible.

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