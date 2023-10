La campaña gratuita para conocer si se padece hidradenitis supurativa, una dolorosa enfermedad de la piel

Se estima que medio millón de argentinos pueden padecer hidradenitis supurativa, pero muchos de los cuales lo desconocen (Getty Images)

Los trastornos de la piel, no se reducen solamente al enrojecimiento o granos. También tienen un trasfondo emocional e impacto en la calidad de vida.

Un ejemplo de ello es la hidradenitis supurativa: una enfermedad cutánea poco conocida que causa dolor crónico y otras secuelas. En general, se presenta luego de la pubertad con lesiones dolorosas e incómodas tales como, nódulos inflamados, lesiones que simulan forúnculos, fístulas que drenan contenido seroso hemorrágico (pus y sangre) que mojan la ropa en forma permanente y emanan mal olor. Dichas lesiones suelen localizarse en áreas donde crece el vello (ingle, axilas y/o entre los glúteos) o donde una parte de la piel se roza con otra, como entre los muslos o bajo los senos en las mujeres.

Campaña de detección de la hidradenitis supurativa en Argentina

La Sociedad Argentina de Dermatología llevará adelante una campaña de detección de esta enfermedad en ciudades de todo el país. Hasta el 20 de octubre, aquellas personas que identifiquen algunos de los signos y síntomas de la enfermedad podrán acceder a un turno gratuito con un médico especialista a través de la web www.pedirturno.com.ar o llamando al 0800-220-0082 de lunes a viernes de 9 a 14hs.

Los períodos de brotes alteran las relaciones laborales, familiares, íntimas y de toda interacción social (Getty Images)

Según explicó la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la hidradenitis supurativa es una enfermedad inmunológica, inflamatoria, crónica y recurrente de la piel que suele manifestarse luego de la pubertad a través de lesiones dolorosas e incómodas tales como nódulos inflamados, llagas o forúnculos en áreas donde crece el vello (ingle, axilas y/o entre los glúteos) o donde una parte de la piel se roza con otra, como entre los muslos o bajo los senos en las mujeres. Esta enfermedad tiene una prevalencia estimada de aproximadamente un 1 %, es decir que en Argentina afecta a medio millón de personas.

Las mujeres, personas con antecedentes familiares, con sobrepeso u obesidad y fumadores, suelen padecer más esta enfermedad. El dolor, el olor y la supuración son algunas de sus principales características, que suele causar vergüenza en el paciente, retrasando hasta 10 años el diagnóstico correcto.

Qué es la hidradenitis supurativa

“La hidradenitis supurativa es una enfermedad poco conocida, escondida desde un punto de vista literal, ya que se oculta bajo la vestimenta y causa vergüenza. Por sus características no es agradable para nadie confesar públicamente que se tiene esta enfermedad. En las formas leves, los pacientes no sienten la necesidad de consultar en forma inmediata, esperando que el tiempo lo remedie; en las formas moderadas cuando acceden a la consulta, hay diagnósticos erróneos y por lo tanto tratamientos que en la mayor parte de los casos no son efectivos y así continúa pasando el tiempo” precisó el doctor Alberto Lavieri, médico dermatólogo y coordinador del grupo de trabajo de Hidradenitis Supurativa y enfermedades autoinflamatorias de la Sociedad Argentina de Dermatología (MN 67467).

Los sitios anatómicos donde se detecta la hidradenitis supurativa, según la SAD (Sociedad Argentina de Dermatología)

En relación a las causas de la enfermedad, Lavieri explicó que “aún se desconocen, pero se cree que su desarrollo está relacionado a una respuesta anormal del propio sistema inmune del cuerpo. Se trata de anomalías inmunológicas o estructurales de los folículos pilosos, que provocan que éstos se bloqueen”.

Según describen expertos de Mayo Clinic en Estados Unidos, la hidradenitis supurativa, también conocida como acné inversa, es una afección que provoca la formación de pequeñas y dolorosas protuberancias debajo de la piel. Las mismas se curan lentamente, reaparecen y pueden derivar en túneles debajo de la piel y cicatrices.

“La hidradenitis supurativa tiende a comenzar después de la pubertad, por lo general antes de los 40 años. Puede persistir durante muchos años y empeorar con el tiempo. Puede afectar la vida diaria y el bienestar emocional. Un tratamiento médico y quirúrgico combinado puede ayudar a controlar la enfermedad y prevenir complicaciones. Las mujeres tienen tres veces más probabilidades de desarrollar hidradenitis supurativa, aunque esta cifra puede diferir según la ubicación en el mundo. Además, las personas de piel negra tienen más probabilidades de desarrollar esta enfermedad que las personas de otras razas. Esto podría deberse a factores genéticos”, sostuvieron los expertos.

Detección a tiempo

La enfermedad tienen un trasfondo emocional e impacto en la calidad de vida (Getty)

Detectar la hidradenitis supurativa a tiempo y llevar a cabo un tratamiento adecuado es fundamental para mejorar la calidad de vida del paciente.

“A lo largo de los años y de campañas de detección realizadas, hemos identificado que el tiempo promedio de diagnóstico suele demorarse hasta 8 años. Es muy importante darles a los pacientes la oportunidad de acceder a un diagnóstico certero a tiempo y el tratamiento más adecuado según sus necesidades” afirmó el doctor Claudio Greco, médico dermatólogo y miembro del grupo de trabajo de Hidradenitis Supurativa de la Sociedad Argentina de Dermatología (MN 119048).

Y completó: “La hidradenitis supurativa es considerada la enfermedad dermatológica con mayor impacto en la calidad de vida de los pacientes ya que las lesiones causan secreciones que manchan la vestimenta y emanan un fuerte olor, provocando cierto estigma social y emocional”.

Según el especialista, esta patología condiciona las relaciones afectivas, laborales, sexuales y la autoestima. Los períodos de brotes alteran las relaciones laborales, familiares, íntimas y de toda interacción social. Para los pacientes la vida en pareja es difícil de sostener y el ausentismo laboral, debido a recaídas, consultas médicas e internaciones, tiene un destino frecuente que es la pérdida del trabajo.

Las campañas que lleva adelante la SAD “tienen como objetivo que los pacientes conozcan la enfermedad, que obtengan una respuesta sanitaria en tiempo y forma; y que puedan obtener un diagnóstico correcto” remarcó Lavieri.

“Hoy, conociendo más sobre la patogenia de las enfermedades inflamatorias mediadas inmunológicamente, se abre un mundo nuevo de posibilidades terapéuticas y de esperanza. La calidad de vida de los pacientes es nuestra meta como médicos en las enfermedades crónicas, y hoy se vislumbra una posibilidad” concluyó el doctor Greco.

Se trata de una enfermedad poco conocida pero tan frecuente como la psoriasis y el melanoma cutáneo, y es tres veces más frecuente en las mujeres que en los hombres (Getty Images)

Síntomas

La hidradenitis supurativa puede afectar a una o varias áreas del cuerpo. Los signos y síntomas de la afección incluyen los siguientes:

-Espinillas negras. Las espinillas negras aparecen en pequeñas áreas con hoyos de la piel, con frecuencia de a pares.

-Protuberancias dolorosas del tamaño de un guisante. La afección generalmente comienza con una sola protuberancia dolorosa debajo de la piel que persiste durante semanas o meses. Posteriormente pueden formarse más bultos, generalmente en áreas donde hay más sudor y glándulas sebáceas o donde la piel se roza, como las axilas, la ingle, los glúteos y las mamas.

-Bultos o llagas que supuran. Algunos bultos o llagas se agrandan, se rompen y drenan pus con mal olor.

-Túneles. Con el tiempo, se pueden formar túneles que conectan los bultos debajo de la piel. Estas heridas cicatrizan lentamente, si es que lo hacen, y drenan sangre y pus.