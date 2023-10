El medicamento para la narcolepsia podría ser una nueva opción de tratamiento para el TDAH

JUEVES, 12 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- Un medicamento ya aprobado para la somnolencia diurna excesiva podría ayudar a aliviar los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en adultos que no están obteniendo resultados satisfactorios con los tratamientos disponibles, según un pequeño estudio piloto.

Solriamfetol es un fármaco no estimulante que está aprobado para la somnolencia causada por la narcolepsia (ataques repentinos de sueño) y la apnea obstructiva del sueño (caracterizada por pausas de respiración durante el sueño).

"El estudio piloto es muy prometedor, pero se necesita más investigación antes de que este medicamento pueda ser recomendado o aprobado para adultos con TDAH", dijo el autor del estudio, el Dr. Craig Surman. Es director del programa clínico y de investigación para el TDAH en adultos en el Hospital General de Massachusetts y profesor asociado de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard, en Boston.

Para el estudio, 60 adultos con TDAH tomaron 75 o 150 miligramos de solriamfetol o un placebo durante seis semanas. Fueron entrevistados acerca de los síntomas de TDAH a lo largo del estudio y llenaron autoinformes. Al final del estudio, más personas que tomaron solriamfetol mostraron mejoras en los síntomas del TDAH que aquellas que recibieron placebo.

Las empresas farmacéuticas Jazz Pharmaceuticals y Axsome Therapeutics financiaron el estudio.

En los Estados Unidos, hasta 10 millones de adultos tienen TDAH. Pueden tener dificultad para prestar atención, impulsividad y problemas con funciones ejecutivas como analizar, organizar y planificar, problemas que pueden obstaculizar el éxito en la escuela, el trabajo o en relaciones personales, según Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (CHADD).

Actualmente, el TDAH en adultos se trata con una combinación de medicación y terapia conductual. Los medicamentos incluyen fármacos estimulantes como Adderall y Ritalin y no estimulantes. "No todos toleran los medicamentos que están disponibles, así que mientras más opciones haya, mejor para los adultos con TDAH", dijo Surman.

Solriamfetol aumenta la dopamina y la norepinefrina, sustancias químicas cerebrales que ayudan a controlar el sueño y la vigilia. Los medicamentos disponibles para el TDAH también se dirigen a estas sustancias químicas cerebrales.

Los efectos secundarios leves incluyeron disminución del apetito, dolor de cabeza, insomnio y problemas estomacales. Pero pocas personas dejaron de tomar el medicamento debido a estos efectos secundarios, dijo.

Solriamfetol no afectó la frecuencia cardíaca ni la presión arterial. "Los estimulantes tienden a aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En las dosis que probamos, encontramos efectos benéficos sin cambios en la frecuencia cardíaca y la presión arterial", señaló Surman. Esto es importante ya que los medicamentos para el TDAH se toman a largo plazo.

El TDAH en adultos no recibe tanta atención como el TDAH en niños, pero puede tener efectos pronunciados en la salud y calidad de vida. "Los adultos con TDAH no tratado llevan vidas reactivas de último minuto que pueden afectar a qué hora se van a la cama o qué comen durante una semana ocupada, todo lo cual puede afectar su salud", explicó.

El tratamiento del TDAH en adultos comprende "píldoras y habilidades", dijo Surman. La medicación y las intervenciones conductuales trabajan juntas para proporcionar alivio de los síntomas y mejorar el funcionamiento diario.

"Las terapias conductuales son tareas, y las personas con TDAH tienen problemas para hacer tareas si no están adecuadamente tratadas", dijo.

El estudio fue publicado el 9 de octubre en el Journal of Clinical Psychiatry.

Tiene sentido que este medicamento sea prometedor en el tratamiento del TDAH en adultos, dijo la Dra. Deepti Anbarasan, profesora asociada clínica de psiquiatría y neurología en NYU Langone Health en Nueva York.

"Su mecanismo de acción es similar a los medicamentos utilizados en el TDAH", dijo Anbarasan, quien no tiene vínculos con la nueva investigación.

El medicamento fue casi tan efectivo como los estimulantes y parece ser más efectivo que los medicamentos no estimulantes basados en este estudio, aunque no fue una comparación directa, dijo. "Si estos resultados se confirman en otros estudios, sería el primer medicamento no estimulante para el TDAH que parece ser algo comparable a los estimulantes", señaló Anbarasan.

Hay otros beneficios al tener opciones como los no estimulantes, dijo.

"Actualmente hay una escasez de estimulantes, y los estimulantes se consideran sustancias controladas, por lo que solo se puede obtener un suministro para 30 días", dijo Anbarasan. Esto significa recargas mensuales; los medicamentos para el TDAH no estimulantes no tienen tales reglas.

Más información

Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (CHADD) tiene más información sobre el tratamiento del TDAH en adultos.

FUENTES: Craig Surman, MD, director, programa clínico e investigación, TDAH en adultos, Hospital General de Massachusetts, y profesor asociado, psiquiatría, Facultad de Medicina de Harvard, Boston; Deepti Anbarasan, MD, profesora asociada clínica, psiquiatría, neurología, NYU Langone Health, Ciudad de Nueva York; Journal of Clinical Psychiatry, 9 de octubre de 2023.