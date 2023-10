CPAP ayuda a reducir los riesgos cardíacos - pero hay que usarlo

JUEVES, 5 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- Para quienes padecen de apnea del sueño, las máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP, por sus siglas en inglés) pueden proteger contra sufrir un segundo ataque cardíaco, accidente cerebrovascular u otra crisis cardiovascular, pero deben usarlo consistentemente, según indica un nuevo estudio.

El dispositivo de CPAP funciona manteniendo las vías respiratorias abiertas durante el sueño, pero dado que requiere el uso de una máscara, muchas personas lo encuentran incómodo, por lo que no lo mantienen el tiempo necesario para proteger contra problemas cardíacos. El dispositivo de CPAP debe ser usado por lo menos cuatro horas por noche, y preferiblemente seis horas, para prevenir eficazmente segundos derrames cerebrales o infartos cardíacos, dicen los expertos.

"Este es el primer análisis que, basado en ensayos existentes, demuestra que el uso de CPAP está asociado con una reducción del 31% en el riesgo de tener un segundo infarto cardíaco o accidente cerebrovascular", dijo el investigador principal, Dr. Ferran Barbe. Es el presidente de medicina respiratoria en el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida de la Universidad de Lleida en Cataluña, España.

Sin embargo, "la adherencia al tratamiento es un factor clave en la prevención cardiovascular secundaria en pacientes con apnea del sueño", dijo.

Para el estudio, Barbe y sus colegas examinaron los resultados de casi 4.200 pacientes incluidos en 24 estudios previamente publicados. Todos los pacientes tenían apnea del sueño, habían sufrido un evento cardiovascular y estaban usando CPAP.

Los investigadores encontraron que los pacientes que usaban CPAP durante cuatro o más horas por noche tenían menos probabilidades de sufrir un segundo infarto cardíaco o accidente cerebrovascular que aquellos que usaban el dispositivo con menos frecuencia.

El informe fue publicado el 3 de octubre en la revista Journal of the American Medical Association.

"La apnea del sueño está asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, a saber, la hipertensión arterial, la fibrilación auricular, los infartos cardíacos y los derrames cerebrales", dijo el Dr. Harly Greenberg, director médico del Northwell Health Sleep Disorders Center en New Hyde Park, N.Y.

Varios estudios realizados en Europa, particularmente en Francia, han mostrado un efecto positivo de CPAP previniendo la muerte y la futura aparición de eventos cardiovasculares, dijo Greenberg, "pero tienes que usar la terapia por lo menos cuatro horas, preferiblemente seis horas, por noche para obtener un impacto."

Mientras tanto, varios estudios han encontrado que el dispositivo de CPAP no hizo diferencia en la prevención de segundos infartos cardíacos y accidentes cerebrovasculares, agregó.

Los investigadores, sin embargo, reevaluaron estos estudios y encontraron que la adherencia al tratamiento era clave. Cuando solo observaron a aquellos pacientes que usaban CPAP por lo menos cuatro horas por noche, vieron el beneficio del CPAP, explicó Greenberg.

"Si los pacientes van a usar la terapia para tratar de reducir su riesgo de otro infarto cardíaco y otro derrame cerebral o arritmia cardíaca, ciertamente tienen que usarla durante toda la noche", señaló. "Si lo hacen, por lo menos según este estudio, van a obtener una disminución significativa de ese riesgo. Otros estudios han mostrado que el punto ideal es de seis horas por noche."

Aunque aún no está probado si el CPAP prevendrá un primer infarto cardíaco o accidente cerebrovascular, se ha demostrado su efecto en la reducción de la tensión arterial.

El dispositivo de CPAP es notoriamente incómodo y difícil ajustar para que sea cómodo de usar toda la noche, y esa es la razón por la cual muchos pacientes no usan CPAP el tiempo suficiente para obtener sus beneficios, dijo Greenberg.

"Deben trabajar con su médico para encontrar mejores formas de adherirse a la terapia, encontrar una mejor motivación y hacer que la máscara se ajuste de manera más cómoda", aconsejó.

Para los pacientes que no pueden tolerar el dispositivo de CPAP, hay alternativas disponibles, pero aún no se ha demostrado que tengan los mismos beneficios que el CPAP en la prevención de infartos cardíacos y derrames cerebrales, dijo Greenberg.

"Existen dispositivos orales que adelantan la mandíbula y abren las vías respiratorias que han demostrado tener cierto impacto en la presión arterial, pero no en el riesgo cardiovascular a largo plazo", señaló.

Hay terapias quirúrgicas para las vías respiratorias superiores que también pueden tener un efecto, dijo Greenberg.

"Más recientemente está la terapia estimuladora del nervio hipogloso (que controla los músculos que mueven la lengua), una terapia bioelectrónica para mejorar la permeabilidad de las vías respiratorias al estimular los nervios que inervan la base de la lengua", dijo. "Pero de nuevo, los datos de resultados cardiovasculares a largo plazo para esa terapia aún no están disponibles."

Más información

La Fundación del Sueño tiene más sobre la apnea del sueño.

FUENTES: Ferran Barbe, MD, presidente, medicina respiratoria, Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, Universidad de Lleida, Cataluña, España; Harly Greenberg, MD, director médico, Northwell Health Sleep Disorders Center, New Hyde Park, N.Y.; Journal of the American Medical Association, 3 de octubre de 2023.