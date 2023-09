Más mujeres utilizan cannabis para aliviar los síntomas de la menopausia

MIÉRCOLES, 27 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Las mujeres mayores de 50 años están recurriendo al cannabis en grandes cantidades, y los síntomas de la menopausia podrían ser una gran razón, sugiere una nueva investigación.

Sin embargo, estas mujeres no necesariamente están obteniendo los resultados que buscan. Así lo afirman expertos en menopausia que dicen que no está claro, a partir de la investigación limitada, si la droga ayuda a aliviar los síntomas o los exacerba."La gente está desesperada. Quieren dormir. Quieren sentirse mejor. Y en este punto se ha normalizado bastante que el cannabis es algo que funciona para esos problemas. Quiero dejar claro que en realidad no sabemos si funciona", dijo la autora del estudio, Carolyn Gibson, investigadora de servicios de salud en la Universidad de California, San Francisco."La evidencia es realmente mixta sobre si está ayudando o perjudicando, o manteniendo o exacerbando los desafíos del sueño y la ansiedad", señaló Gibson.Puede estar aliviando y exacerbando los síntomas al mismo tiempo, dijo Gibson."También podría estar impidiendo que las personas participen en tratamientos basados en evidencia que podrían ser más efectivos", agregó.Gibson había visto cada vez más publicidad de cannabis dirigida a mujeres que enfrentan la menopausia. Como psicóloga, también había observado que más pacientes se auto-medican para problemas como el dolor y la ansiedad.Para estudiar esto, su equipo incluyó datos de más de 5,100 mujeres de mediana edad. Más del 40% dijo que habían usado cannabis por razones recreativas o terapéuticas. Alrededor del 28% dijo que era para tratar el dolor crónico. Los problemas de sueño y el estrés fueron las razones del 22%.Más del 10% de las participantes del estudio habían usado cannabis en los últimos 30 días. La mayoría de ellas estaban fumando la droga, con un 56%. Alrededor del 52% estaban ingiriendo productos comestibles, mientras que el 39% dijo que estaban usando más de una forma.Entre aquellas que usaron cannabis en los últimos 30 días, el 31% lo fumó a diario o casi a diario. Alrededor del 19% dijo que usaron cannabis comestible a diario o casi a diario.Se reconocen más de 30 síntomas que pueden ocurrir durante la transición de la menopausia. Además de los problemas de sueño y la ansiedad, están los sofocos, los sudores nocturnos, los síntomas genitourinarios y otros problemas de ánimo.Es posible tratar estos síntomas con terapia hormonal, antidepresivos ISRS o un medicamento para el dolor nervioso llamado gabapentina. También puede ser efectivo usar tratamientos no basados en medicamentos, como terapia cognitivo-conductual y otras conductas que respaldan el bienestar general, incluida la conexión social, la actividad física, el yoga y la atención plena, dijo Gibson.La forma, potencia y frecuencia de uso del cannabis pueden marcar una gran diferencia cuando se trata de considerar posibles resultados de salud.Entre los riesgos de fumar cannabis, por ejemplo, está el hecho de que inhalar humo de cualquier tipo tiene riesgos conocidos para la salud. Los productos de cannabis ahora también tienen una potencia cada vez mayor, dijo Gibson, y el potencial adictivo es una preocupación."Solíamos pensar que no era adictivo, y ahora entendemos que definitivamente lo es", dijo Gibson."Creo que la conclusión es que esto es algo que la gente va a hacer cada vez más a medida que la legalización y normalización se vuelva más generalizada", dijo Gibson. "Esperaría que las personas hablaran con sus médicos sobre estos temas".Los hallazgos se presentarán el miércoles en la reunión anual de la Menopause Society, en Filadelfia. Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.La Dra. Tara Iyer, médica asociada y especialista en menopausia en la Clínica de Menopausia y Edad Media del Hospital Brigham and Women’s en Boston, dijo que lo que muestra el estudio se refleja en lo que ve entre sus pacientes.Iyer, quien no formó parte del estudio, señaló que con muchos pacientes, al darse cuenta de que pueden buscar ayuda y ponerse en una lista de espera para ver a un experto, han estado sufriendo durante años."Entonces, realmente han probado una multitud de cosas diferentes, lo que puedan conseguir, esencialmente, para tratar de aliviar algunos de los síntomas que tienen", dijo Iyer. "Los productos CBD, marihuana o THC en general ciertamente hacen esa lista".El estándar de oro en el tratamiento de la menopausia para las mujeres que cumplen con ciertos criterios de seguridad y tienen menos de 60 años o están dentro de los 10 años de su último período menstrual es la terapia hormonal.Iyer señaló los mismos tratamientos alternativos que Gibson, señalando cambios en el estilo de vida, antidepresivos, medicamentos contra la ansiedad, gabapentina y terapia cognitivo-conductual."Diría que diferentes individuos se beneficiarían de diferentes terapias, dependiendo de cómo se vea su experiencia única", dijo Iyer.Con respecto al cannabis en particular, Iyer señaló que hay algunos pacientes que informan que vieron algún beneficio del uso de cannabis en términos de síntomas como dolor en las articulaciones y sueño, pero no está claro a partir de investigaciones limitadas si eso es realmente el resultado del cannabis o un efecto placebo.Al mismo tiempo, puede haber algunos efectos perjudiciales del uso de cannabis en términos de otros síntomas que también se ven en la menopausia, como problemas de memoria, confusión mental y problemas de concentración, agregó."Mi recomendación sería ver a un especialista en menopausia porque si la única razón por la que esperan usar cannabis es aliviar sus síntomas, hay tratamientos más eficaces, bien estudiados y seguros para abordarlos directamente y abordar más que solo un par de problemas que potencialmente el cannabis podría ser útil", dijo Iyer.Más informaciónEl Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de los EE. UU. tiene más información sobre la menopausia.FUENTES: Carolyn Gibson, PhD, psicóloga e investigadora de servicios de salud, Universidad de California, San Francisco; Tara Iyer, MD, médica asociada y especialista en menopausia, Clínica de Menopausia y Edad Media, Hospital Brigham and Women’s, Boston; presentación, reunión anual de la Menopause Society, 27 de septiembre de 2023, Filadelfia.