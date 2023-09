El tratamiento con células madre detiene la esclerosis múltiple en algunos pacientes

JUEVES, 28 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Un nuevo estudio está fortaleciendo la evidencia de que los trasplantes de células madre pueden ser altamente efectivos para algunas personas con esclerosis múltiple (EM), logrando que la enfermedad entre en remisión durante años, e incluso revertir la discapacidad en algunos casos.

Los investigadores encontraron que de 174 pacientes con EM que se sometieron a trasplantes de células madre (usando células de su propia sangre), dos tercios no mostraron evidencia de "actividad de la enfermedad" durante 10 años.

Eso significaba que no había recaídas de síntomas, no había empeoramiento de la discapacidad y no había signos de nuevos daños en su tejido cerebral.De hecho, más de la mitad de los pacientes que ya habían desarrollado discapacidad antes del procedimiento vieron mejoras después del mismo.Los resultados fueron publicados el 25 de septiembre en la revista Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.Los expertos dijeron que el estudio refuerza la evidencia de que el trasplante de células madre es una buena opción para algunas personas con EM."Sabemos que este tratamiento funciona y se puede realizar de manera segura", dijo el coautor, el Dr. Joachim Burman, neurólogo del Hospital Universitario de Uppsala en Suecia.Sin embargo, los trasplantes de células madre no son para todos.Desde un punto de vista de seguridad, es probable que los pacientes relativamente más jóvenes tengan mejores resultados, dijo Burman. Y las personas con EM "altamente activa" - incluyendo brotes a pesar de la medicación -- son las que más se beneficiaríanLa EM es un trastorno neurológico causado por un ataque erróneo del sistema inmunológico a las fibras nerviosas en la columna vertebral y el cerebro. Esto lleva a síntomas como problemas de visión, debilidad muscular, entumecimiento y dificultad con el equilibrio y la coordinación.La gran mayoría de las personas con EM inicialmente tienen lo que se llama la forma remitente-recurrente, lo que significa que los síntomas empeoran por un tiempo y luego mejoran. Sin embargo, la mayoría de las personas pasan eventualmente a una forma progresiva de la enfermedad y su discapacidad empeora con el tiempo.¿Por qué tratar la EM con un trasplante de células madre? La idea básica es "reiniciar" el sistema inmunológico defectuoso, dijo Bruce Bebo, vicepresidente ejecutivo de programas de investigación de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple.El procedimiento implica eliminar células madre de la sangre del paciente y luego usar potentes fármacos de quimioterapia para destruir el sistema inmunológico existente. Después de eso, las células madre almacenadas se infunden nuevamente en el paciente y el sistema inmunológico se reconstruye con el tiempo.Bebo, quien no participó en el nuevo estudio, dijo que los resultados son "muy consistentes" con estudios anteriores que siguieron a pacientes con EM que se sometieron a trasplantes de células madre."Creemos que la evidencia realmente ha alcanzado un punto crítico", dijo Bebo.En 2020, señaló, un comité asesor de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple publicó recomendaciones sobre qué personas son los mejores candidatos para un trasplante de células madre.Incluyen a personas menores de 50 años, que han tenido EM remitente-recurrente durante menos de 10 años y que han sufrido brotes de síntomas o desarrollado nuevas lesiones cerebrales a pesar de estar en un medicamento óptimo para la EM.La recomendación de edad más joven, señaló Bebo, está dirigida a la seguridad.Un trasplante de células madre no es una cuestión simple. Requiere una estancia hospitalaria y deja a las personas inicialmente vulnerables a las infecciones.El riesgo de infección es más alto en los días posteriores al procedimiento. "Después de unos 10 días, puedes ser dado de alta del hospital con seguridad", dijo Burman, "y después de tres meses puedes volver al trabajo".Los pacientes en este estudio, con una edad promedio de 31 años, se sometieron al procedimiento en uno de los siete centros de trasplante suecos, desde 2004 en adelante. En general, el 73% no mostró signos de actividad de la enfermedad a los cinco años, y el 65% todavía estaba en esa categoría después de una década.De los 149 pacientes que ya tenían discapacidad antes del trasplante de células madre, el 54% mostró mejoras después.Burman dijo que nadie sabe por qué ocurre eso. Una teoría es que la quimioterapia reduce la inflamación en el cerebro, lo que lleva a una regresión de algunas discapacidades."Eso aún está por demostrarse", dijo Burman.Para las personas que se preguntan si el procedimiento es adecuado para ellas, el mejor lugar para comenzar es una conversación con su médico, dijo Bebo.Pero, agregó, no solo es cuestión de ser un buen candidato: también se necesita acceso a un centro médico con experiencia en el procedimiento y un plan de seguro que lo cubra.Bebo enfatizó que no se puede realizar en las auto denominadas "clínicas de células madre" que publicitan sus servicios para diversas condiciones médicas.Los trasplantes de células madre también son distintos de otras terapias de células madre que se están estudiando para la EM, las cuales están en una etapa "mucho más experimental", dijo Bebo.Más informaciónLa Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple tiene más sobre el trasplante de células madre.FUENTES: Joachim Burman, MD, PhD, neurólogo consultor, Hospital Universitario de Uppsala, Uppsala, Suecia; Bruce Bebo, PhD, vicepresidente ejecutivo, programas de investigación, Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple, Nueva York; Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 25 de septiembre de 2023, en línea.