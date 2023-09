Empresa retira el "Desafío de un solo chip" de estantes de las tiendas, después de que un adolescente fallece

VIERNES, 8 de septiembre de 2023 (Noticias HealthDay) -- El fabricante del "Desafío de un solo chip" ha retirado el producto de los estantes de las tiendas después de que una madre de Massachusetts afirmara que el súper picante, empacado en un contenedor con forma de ataúd, contribuyó a la muerte de su hijo de 14 años.

Te puede interesar: Moderna afirma que la actualización de su vacuna contra la COVID ofrece protección contra la nueva variante altamente mutada

"El Desafío Paqui One Chip está destinado solo para adultos, con etiquetas claras y prominentes que destacan que el chip no es para niños ni para cualquier persona sensible a los alimentos picantes o que tiene alergias alimentarias", dijo la empresa en un comunicado publicado el jueves en su sitio web.

Sin embargo, "hemos visto un aumento en adolescentes y otros individuos que no hacen caso a estas advertencias", añadió la compañía. "Como resultado, aunque el producto sigue cumpliendo con los estándares de seguridad alimentaria, por precaución, estamos trabajando activamente con nuestros minoristas para retirarlo de los estantes".

Te puede interesar: Las muertes por enfermedades cardíacas vinculadas a la obesidad se triplicaron en los últimos 20 años en EEUU

Se han informado hospitalizaciones por el Desafío de un solo chip en todo el país, dijo el Fiscal de Distrito del Condado de Worcester, Joseph Early Jr., en una publicación en redes sociales el miércoles.

"Mientras continúa la investigación sobre la causa de la muerte del adolescente en Worcester, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Worcester quisiera recordar a los padres que investiguen y hablen con sus hijos sobre el Desafío del un solo chip", escribió Early.

Te puede interesar: En una primicia, científicos cultivan riñones humanizados dentro de cerdos

Los padres deben decirles a sus hijos "que no participen en esta actividad", escribió.

Harris Wolobah, de 14 años, comió el chip el viernes pasado, su madre, Lois Wolobah, le contó a NBC Boston.

Luego fue a la enfermería de la Escuela Secundaria Doherty Memorial en Worcester con dolor de estómago. Más tarde, se desmayó en casa por la tarde.

El menor de edad fue declarado muerto en el hospital al día siguiente, informó NBC News.

Los chips del "Desafío del Un Solo Chip" están sazonados con dos de los pimientos más picantes, el Carolina Reaper y el Naga Viper.

El nivel de picor del chile se mide en la escala Scoville. Mientras que el Naga Viper alcanza 1,4 millones, el Carolina Reaper alcanza 1,7 millones. Mientras tanto, un pimiento jalapeño tiene 8,500 unidades de calor Scoville, informó NBC News.

El marketing de la compañía había desafiado a la gente a comer el chip, publicar una foto después de que sus lenguas se volvieran azules y luego esperar el mayor tiempo posible para aliviar la quemazón con agua u otro alimento, informó NBC News. Las variaciones del desafío han estado en curso desde 2016.

Un portavoz de Paqui dijo en un comunicado el jueves que la empresa estaba "profundamente entristecida por la muerte de Harris Wolobah y expresamos nuestras condolencias a la familia", informó NBC News.

Aquellos que coman el chip deben buscar atención médica si tienen dificultad para respirar, desmayos o náuseas prolongadas, advierte el envase.

El embalaje también daba advertencias sobre tocar el chip y lavarse las manos después.

Más información

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE.UU. tiene más información sobre el picor de los pimientos.

FUENTE: NBC News