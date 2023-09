El calentamiento global podría hacer que los embarazos sean más peligrosos

VIERNES, 8 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- El calentamiento global se ha relacionado con tasas más altas de asma, enfermedades cardíacas y otras preocupaciones de salud. Ahora, una nueva investigación sugiere que el aumento de las temperaturas en todo el planeta puede poner a las mujeres embarazadas en mayor riesgo de enfermedades graves relacionadas con el embarazo, especialmente en el tercer trimestre.

Te puede interesar: Moderna afirma que la actualización de su vacuna contra la COVID ofrece protección contra la nueva variante altamente mutada

Y es probable que esto empeore en un futuro cercano, dijo la autora del estudio, Anqi Jiao, estudiante de doctorado en la Universidad de California, Irvine. "El cambio climático seguirá impactando todos los aspectos de la salud con una severidad y duración crecientes de eventos extremos de calor", señaló.La enfermedad materna grave es un término general para 21 condiciones graves que pueden incluir ataques cardíacos, insuficiencia renal, paro cardíaco súbito, insuficiencia cardíaca, complicaciones con la anestesia, infecciones sanguíneas y la necesidad de una histerectomía (extirpación del útero), entre otras enfermedades y complicaciones."Estas mujeres... habrían muerto sin una identificación e intervención adecuadas y oportunas, pero se cree que las enfermedades graves relacionadas con el embarazo son en gran medida prevenibles", dijo Jiao.Además, estas condiciones pueden resultar en tratamientos y recuperaciones a largo plazo y colocar una mayor carga financiera en las familias, añadió.No se entiende completamente cómo la exposición al calor extremo causa complicaciones graves del embarazo para las futuras madres, pero los investigadores tienen algunas teorías. La exposición al calor puede llevar a la deshidratación y a un desequilibrio de minerales en la sangre, lo que puede causar inflamación, aumento de la frecuencia cardíaca y otros síntomas, dijo Jiao.El estudio, publicado el 7 de septiembre en JAMA Network Open, incluyó más de 403,000 embarazos en el sur de California de 2008 a 2018. De estos, se informaron 3,446 casos de enfermedades graves relacionadas con el embarazo.Las mujeres que tuvieron la mayor exposición al calor extremo durante su embarazo tuvieron un 27% más de riesgo de experimentar una enfermedad grave relacionada con el embarazo, y las mujeres embarazadas que estuvieron expuestas al calor extremo durante su tercer trimestre tuvieron un 28% más de riesgo de enfermedad grave, mostró el estudio.Las mujeres embarazadas con menos educación también fueron más vulnerables a la exposición al calor y los riesgos relacionados, mostró el estudio."Los médicos y la sociedad pueden proporcionar más instrucciones o ayudarles a entender el efecto potencial del calor durante su embarazo y animarlas a tomar medidas para protegerse del calor extremo", dijo Jiao.Si está embarazada durante una ola de calor, especialmente durante el tercer trimestre, tome precauciones para proteger su salud. Esto incluye buscar sombra cuando las temperaturas se disparen, dijo Jiao.El Dr. Nathaniel DeNicola ha dedicado su carrera a estudiar los efectos del medio ambiente en los resultados del embarazo en madres y bebés. Es obstetra-ginecólogo en el Caduceus Medical Group en Yorba Linda e Irvine, California y el experto en salud ambiental del American College of Obstetricians and Gynecologists.El nuevo estudio demuestra que el momento de la exposición al calor intenso durante el embarazo importa. "El calor extremo en el tercer trimestre presenta un mayor riesgo para las mujeres embarazadas, especialmente cuando ocurre en la semana previa al parto", dijo DeNicola, quien no participó en la investigación.Las mujeres que están en su tercer trimestre durante los días más calurosos del verano (conocidos en Estados Unidos como "dog days") suelen concebir de noviembre a abril, según donde vivan, dijo. Las mujeres que están en su tercer trimestre durante los meses de invierno tienden a tener mejores resultados, dijo.Hay mucho que hacer para mantenerse unos pasos por delante de las enfermedades graves relacionadas con el calor durante el embarazo.Para empezar, si está embarazada durante una ola de calor, beba más agua. "No hay una cantidad exacta de agua que recomiende, pero es importante mantenerse bien por delante de la sed", dijo DeNicola.Busque formas de refrescarse durante el día cuando el índice de calor esté en su punto más alto."Si no tiene aire acondicionado donde vive, considere centros de enfriamiento, museos u otros espacios públicos cerrados", dijo DeNicola.También dice a las mujeres embarazadas que descarguen la aplicación de índice de calor de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional-Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE. UU. "Esta aplicación puede informarle cuándo es seguro estar afuera o hacer ejercicio al aire libre y cuándo no", señaló.Conozca los signos del agotamiento por calor, agregó DeNicola."Estos se presentan antes del golpe de calor y pueden ser sutiles pero acelerarse rápidamente", dijo. Los síntomas incluyen sudoración, sed, dolor de cabeza, debilidad muscular, calambres, mareos y náuseas."Estos son signos tempranos de agotamiento por calor que le indican que es hora de buscar formas de refrescarse", señaló DeNicola.Más informaciónAprenda cómo proteger su corazón durante el embarazo.FUENTES: Anqi Jiao, estudiante de doctorado, programa de salud pública, Universidad de California, Irvine; Nathaniel DeNicola, MD, director médico, obstetra-ginecólogo, Caduceus Medical Group, Yorba Linda e Irvine, California, y experto en salud ambiental, American College of Obstetricians and Gynecologists; JAMA Network Open, 7 de septiembre de 2023.