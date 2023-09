La temperatura corporal normal varía entre las personas

MARTES, 5 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Es posible que pienses que sabes cuál es una temperatura corporal normal, pero no existe tal cosa.

Analizando la antigua creencia de que 98.6 grados Fahrenheit es la temperatura normal del ser humano, los científicos de Stanford Medicine descubrieron que tu temperatura es personal.También depende de la edad, el sexo, la estatura y el peso, y cambia a lo largo del día.“La mayoría de las personas, incluidos muchos médicos, todavía piensan que la temperatura normal de todos es 98.6°F. De hecho, lo que es normal depende de la persona y la situación, y raramente es tan alta como 98.6°F", dijo la autora principal del estudio, la Dra. Julie Parsonnet, profesora de medicina.La temperatura normal de un hombre alto, delgado y de 80 años por la mañana podría ser un grado más baja que la temperatura de la tarde de una mujer de 20 años que es obesa, explicó en un comunicado de prensa de Stanford.Investigaciones anteriores en Stanford encontraron que la temperatura corporal promedio de los estadounidenses ha bajado de 98.6°F en alrededor de 0.05°F cada década desde el siglo XIX. Esto probablemente se deba a mejores condiciones de salud y de vida que reducen la inflamación.Hoy en día, una temperatura corporal llamada normal está más cerca de 97.9°F, señalaron los investigadores.La idea de 98.6°F proviene de un estudio alemán publicado en la década de 1860. Pero incluso entonces, los investigadores señalaron que los hombres y los ancianos tenían temperaturas más bajas que las mujeres y los adultos jóvenes. Las temperaturas en ese estudio también eran más altas por la tarde."En lugar de pensar en una distribución de temperaturas, que es lo que mostró el estudio inicial, hemos tomado una media de 98.6°F y la hemos usado como un valor de corte", dijo la autora principal Catherine Ley, científica investigadora senior. "Hemos usado un valor promedio para crear una falsa dicotomía de lo que es normal y lo que no lo es".Para proporcionar una investigación actualizada sobre esto, los científicos de Stanford analizaron más de 618,000 mediciones de temperatura oral de pacientes adultos atendidos en Stanford Health Care desde 2008 hasta 2017.La investigación rastreó la hora del día, junto con la edad, sexo, peso, altura, medicamentos y condiciones de salud de cada paciente.Los investigadores también aplicaron un algoritmo de aprendizaje automático para identificar diagnósticos y medicamentos que estaban desproporcionadamente asociados con temperaturas extremadamente altas o bajas, para evitar que los datos fueran distorsionados por enfermedades.Cerca de un tercio de los pacientes fueron excluidos del análisis por tener estos diagnósticos. Estos incluyeron enfermedades infecciosas vinculadas a alta temperatura y diabetes tipo 2 vinculada a baja temperatura, lo cual fue un nuevo hallazgo.La conclusión: los adultos tienen temperaturas normales que varían entre 97.3°F a 98.2°F, con un promedio general de 97.9°F.Los hombres tendían a tener temperaturas más bajas que las mujeres. Las temperaturas disminuyeron con la edad y la altura, y aumentaron con el peso.La hora del día ejerció la mayor influencia con temperaturas más frescas a primera hora de la mañana y más cálidas alrededor de las 4 p.m.Cerca de un cuarto de la variabilidad de temperatura de persona a persona podría atribuirse a la edad, sexo, altura, peso y hora del día.Eso significa que otros factores no estudiados representan el resto. Esto podría incluir ropa, actividad física, ciclo menstrual, error de medición, clima y beber una bebida caliente o fría.Estos puntos de referencia individualizados podrían hacer que la temperatura corporal sea un signo vital más preciso y útil, dijo Parsonnet, recordando la experiencia de su anciana suegra.En su caso, no fue diagnosticada con una seria infección cardíaca durante semanas porque su temperatura nunca alcanzó una fiebre convencional, generalmente definida como más alta que 100.0°F o 100.4°F.Los futuros estudios podrían examinar las definiciones personalizadas de fiebre y si tener una temperatura normal consistentemente más alta o más baja afecta la esperanza de vida, dijo Parsonnet.“Hay muchos datos de temperatura en el mundo, así que hay muchas oportunidades de aprender algo al respecto", dijo.El estudio fue publicado el 5 de septiembre en JAMA Internal Medicine.Más informaciónLa Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. tiene más información sobre la fiebre.FUENTE: Stanford Medicine, comunicado de prensa, 5 de septiembre de 2023.

Normal Body Temperature Varies Between People

TUESDAY, Sept. 5, 2023 (HealthDay News) -- You might think you know what a normal body temperature is, but there is no such thing.

Analyzing the age-old belief that 98.6 Fahrenheit is normal human temperature, scientists at Stanford Medicine found that your temperature is personal.

It also depends on age, sex, height and weight, and changes throughout the day.

“Most people, including many doctors, still think that everyone’s normal temperature is 98.6 F. In fact, what’s normal depends on the person and the situation, and it’s rarely as high as 98.6 F,” said senior study author, Dr. Julie Parsonnet, a professor of medicine.

The normal temperature of a tall, underweight 80-year-old man in the morning could be a degree lower than the afternoon temperature of a 20-year-old woman who is obese, she explained in a Stanford news release.

Past research at Stanford found that Americans’ average body temperature has dropped from 98.6 F by about 0.05 F every decade since the 19th century. This is likely due to better health and living conditions that reduce inflammation.

Today, a so-called normal body temperature is nearer to 97.9 F, the researchers noted.

The idea of 98.6 F comes from a German study published in the 1860s. But even then, researchers noted that men and the elderly had lower temperatures than women and young adults. Temperatures in that study were also higher in the afternoon.

“Instead of thinking about a distribution in temperatures, which is what the initial study showed, we’ve taken a mean of 98.6 F and used it as a cutoff value,” said lead author Catherine Ley, a senior research scientist. “We’ve used an average value to create a false dichotomy of what’s normal and what’s not.”

To provide updated research on this, Stanford scientists analyzed more than 618,000 oral temperature measurements from adult outpatients seen at Stanford Health Care from 2008 to 2017.

The research tracked time of day, along with each patient’s age, sex, weight, height, medications and health conditions.

The investigators also applied a machine learning algorithm to identify diagnoses and medications that were disproportionately associated with extremely high or extremely low temperatures, to keep the data from being distorted by illness.

About one-third of patients were excluded from the analysis for having these diagnoses. These included infectious diseases linked to high temperature and type 2 diabetes linked to low temperature, which was a new finding.

The upshot: Adults have normal temperatures ranging from 97.3 F to 98.2 F, with an overall average of 97.9 F.

Men tended to have lower temperatures than women. Temperatures decreased with age and with height, and increased with weight.

Time of day exerted the biggest influence with temperatures coolest in the early morning and warmest around 4 p.m.

About one-quarter of temperature variability from person to person could be credited to age, sex, height, weight and time of day.

That means other factors not studied account for the remainder. This might include clothing, physical activity, menstrual cycle, measurement error, weather, and drinking a hot or cold beverage.

These individualized benchmarks could make body temperature a more accurate and useful vital sign, Parsonnet said, recalling her elderly mother-in-law’s experience.

In her case, she was not diagnosed with a serious heart infection for weeks because her temperature never reached a conventional fever, usually defined as higher than 100.0 F or 100.4 F.

Future studies could look at personalized definitions of fever and whether having a consistently higher or lower normal temperature affects life expectancy, Parsonnet said.

“There’s a lot of temperature data in the world, so there’s a lot of opportunity to actually learn something about it,” she said.

The study was published Sept. 5 in JAMA Internal Medicine.

More information

The U.S. National Library of Medicine has more on fever.

SOURCE: Stanford Medicine, news release, Sept. 5, 2023