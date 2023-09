El Dr Cormillot nos cuenta las cinco cifras que hay que saber para cuidar la salud.

Seguramente usted sabe cuánto paga de alquiler, cuánto de expensas o cuánto le sale el cable. Incluso, es seguro que conoce cualquier gasto que tiene en el mes. Pero yo le quiero agregar cinco cifras de las cuales depende mucho su salud. Los cuales, para poder alcanzar el bienestar, bien se pueden sumar a las 10 reglas de oro para vivir más saludable que hablamos la semana pasada. Es más, para poder hacerlo más sencillo, se las recordaré.

Te puede interesar: Diez reglas de oro para llevar una vida más saludable

Entonces, cuáles son las cinco cifras de las cuales depende mucho su salud.

Debo aclararle que para conocer algunos de estos números, como verá, es esencial tener datos que se obtienen luego de una consulta con un profesional de la salud. Sin embargo, hay una que solo requiere de un centímetro.

El poder del autoconocimiento: conocer sus cinco cifras de salud es tomar las riendas de su bienestar (Getty Images)

Cuáles son las cinco cifras que hay que saber para cuidar la salud

La primera cifra que usted debería conocer es: cuál es su presión arterial. Lo ideal es hasta 13-8, a lo sumo 14-9, pero en realidad sería 13-8.

Te puede interesar: Cuáles son los alimentos que se deben evitar antes de viajar en avión

Otro número que usted debe conocer son sus valores de colesterol, porque cuando aumenta el colesterol se tiene tendencia a que se tapen más las arterias.

La tercera cifra que usted debería conocer son los niveles de azúcar en sangre, hasta 100 miligramos por 100, está normal; por arriba de esa barrera, se entra en una zona de riesgo.

Te puede interesar: El legado nutricional trasciende generaciones, la dieta materna impacta en la salud cerebral de hijos y nietos

Otro indicador que debe tener en cuenta son los triglicéridos, que no deberían ser más de 100 miligramos por 100.

Y finalmente, como le dije, está la medida de su cintura, que no debería pasar de 95 o 100 si es hombre, y de 85, a lo sumo 90, si es mujer.

Las personas con buenas relaciones sociales pueden tener niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés Getty

Usted dirá, “¿pero yo tengo que saber todo sobre esas cifras? Ya se las dije a mi médico”.

Su médico no va a padecer si las tiene alteradas, el que tiene que hacerse cargo si están altas es usted. El único que puede cambiar estas conductas, que lo pueden llevar a vivir más o menos tiempo y con mejor o peor calidad de vida. Pero se lo reitero, el único que lo puede cambiar es usted.

Cuáles son las 10 reglas de oro para vivir más saludable

Al igual que con las cinco cifras, le quiero recordar las 10 reglas de oro para vivir de forma más saludable.

La primera, tiene que ver con las creencias. Si yo creo que nada me va a pasar porque depende de la suerte, de Dios o de la fatalidad, posiblemente no me cuide.

Hay otras tres que tienen que ver con conductas, que son: la alimentación, el tipo de alimentación que cada uno haga; el ejercicio, combinado con el descanso; y el consumo de alcohol o cigarrillos.

Alimentación saludable, una conducta clave que pueden marcar la diferencia en su bienestar general y calidad de vida (Imagen ilustrativa Infobae)

Después, tenemos tres que tienen que ver con la mente, que es: cómo cuido mi mente aprendiendo cosas continuamente, cómo tengo un para qué (para qué me voy a levantar esta mañana, por ejemplo) y cómo manejo el estrés.

Hay una que tiene que ver con mi relación con los demás. La gente “mal llevada” segrega más cortisol, le crece la barriga, tiene más hipertensión. Ahora, las personas “mejor llevadas” son aquellos que tienen una vida, posiblemente, más feliz y además más saludable.

Después, tengo que cuidar el cuerpo, para lo cual tengo que escuchar si hay síntomas y tengo que preguntarle haciéndome los chequeos.

Y, finalmente, si me hago los chequeos, tengo que hacer el tratamiento. Porque la mayoría de la gente comienza el tratamiento, pero después no lo sigue.

Las 10 reglas de oro y las cinco cifras críticas: no son solo números y directrices, son un compás que puede orientar su camino hacia una vida más sana y feliz (Getty)

En este último punto, le recuerdo cuando hablamos de los relatores del problema. Que son, en resumidas cuentas, aquellos que cuentan su dolencia pero no hacen nada por solucionarla. Aunque está bien que lo relate o que llore, es mejor que vaya al médico cuando tiene un dolor. Pero, incluso, es más importante que vaya cuando no lo tiene, porque ese es el momento para hacerse los chequeos.

Y el último, y por favor téngalo en cuenta, si le dan un tratamiento, no se trata de guardar la receta, es hacerlo. Porque el incumplimiento terapéutico, es decir cuando usted no respeta el tratamiento que le indica su médico, es uno de los principales problemas de salud que hay en la actualidad.

Recuerde, son solamente 10 las reglas de oro y cinco las cifras para cuidar su salud. Y le aseguro, que si usted no se cuida, nadie lo va a hacer por usted.

*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

Seguir leyendo: