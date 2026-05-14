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La semaglutida puede mejorar la motivación con el trastorno depresivo mayor

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MIÉRCOLES, 13 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- El tratamiento con semaglutida mejora significativamente las medidas de motivación en pacientes con trastorno depresivo mayor (TDM), según un estudio publicado el 29 de abril en JAMA Psychiatry.

Hartej Gill, Ph.D., de la Universidad de Toronto, y sus colegas evaluaron los efectos de la semaglutida sobre la disfunción relacionada con la recompensa en una población con TDM. El análisis incluyó a 72 participantes con diagnóstico de TDM y índice de masa corporal ≥25 kg/m2 que fueron asignados aleatoriamente a semaglutida oral (35 individuos) o placebo (37 individuos).

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Los investigadores encontraron que los participantes tratados con semaglutida mostraron un patrón de mayor disposición a esforzarse físicamente con valores esperados de recompensa más altos (tratamiento × visita × interacción de valor esperado: χ2 = 12,024). Los efectos de la semaglutida sobre el comportamiento de elección fueron resultado de una reducción del descuenta del esfuerzo, según la modelización computacional. La semaglutida se asoció con una reducción significativa de la sensibilidad (β = −1,737), mientras que no hubo efecto del tratamiento sobre la sensibilidad a la probabilidad (β = −0,776).

"La semaglutida redujo el coste percibido del esfuerzo, en relación con la recompensa monetaria; Los resultados de este ensayo tienen implicaciones para el tratamiento de múltiples trastornos neuropsiquiátricos, que se caracterizan por disfunciones variadas en la recompensa", escriben los autores.

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Dos autores revelaron vínculos con la industria farmacéutica.

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