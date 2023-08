Diez reglas de oro para llevar una vida más saludable

El Dr. Cormillot brinda 10 reglas de oro para llevar una vida más saludable.

Hace poco fue el Día Internacional del Autocuidado, un día impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para definir la capacidad que tienen las personas, familias y comunidades para cuidar su propia salud, prevenir y afrontar enfermedades o discapacidades con o sin ayuda de un profesional de la salud.

Entonces, ¿qué significa el autocuidado? Todas las cosas que uno puede hacer para mantener, mejorar su salud o para hacer una detección temprana de los problemas.

Nosotros tenemos 10 reglas para vivir mejor.

Más allá de la alimentación y el ejercicio, el bienestar mental es crucial para una vida saludable (Getty Images)

Cuáles son las 10 reglas de oro para vivir más saludable

La primera, tiene que ver con las creencias. Si yo creo que nada me va a pasar porque depende de la suerte, de Dios o de la fatalidad, posiblemente no me cuide.

Hay otras tres que tienen que ver con conductas, que son: la alimentación, el tipo de alimentación que cada uno haga; el ejercicio, combinado con el descanso; y el consumo de alcohol o cigarrillos.

Después, tenemos tres que tienen que ver con la mente, que es: cómo cuido mi mente aprendiendo cosas continuamente, cómo tengo un para qué (para qué me voy a levantar esta mañana, por ejemplo) y cómo manejo el estrés.

Hay una que tiene que ver con mi relación con los demás. La gente “mal llevada” segrega más cortisol, le crece la barriga, tiene más hipertensión. Ahora, las personas “mejor llevadas” son aquellos que tienen una vida, posiblemente, más feliz y además más saludable.

Una mentalidad de autocuidado puede marcar la diferencia Getty

Después, tengo que cuidar el cuerpo, para lo cual tengo que escuchar si hay síntomas y tengo que preguntarle haciéndome los chequeos.

Y, finalmente, si me hago los chequeos, tengo que hacer el tratamiento. Porque la mayoría de la gente comienza el tratamiento, pero después no lo sigue.

En este último punto, le recuerdo cuando hablamos de los relatores del problema. Que son, en resumidas cuentas, aquellos que cuentan su dolencia pero no hacen nada por solucionarla. Aunque está bien que lo relate o que llore, es mejor que vaya al médico cuando tiene un dolor. Pero, incluso, es más importante que vaya cuando no lo tiene, porque ese es el momento para hacerse los chequeos.

Iniciar un tratamiento médico y no completarlo puede ser peligroso, por eso los chequeos médicos requieren más que solo una visita al doctor (Istock)

Si no lo recuerda, le hago un breve repaso sobre cada uno de los puntos referidos a este aspecto. Para poder realizar un chequeo usted necesita: memoria para recordar que tuvo la familia (así el médico indica cuál es el estudio correspondiente). Luego debe construir salud: el médico le dirá qué recomendaciones son ideales para usted. Para dar el paso siguiente: el diagnóstico, por si es necesario hacerse más estudios.

Y el último, y por favor téngalo en cuenta, si le dan un tratamiento, no se trata de guardar la receta, es hacerlo. Porque el incumplimiento terapéutico, es decir cuando usted no respeta el tratamiento que le indica su médico, es uno de los principales problemas de salud que hay en la actualidad.

Recuerde, son solamente 10 y le aseguro que son muy importantes. Porque, si usted no se cuida, nadie lo va a hacer por usted.

*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

