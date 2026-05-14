Los fármacos GLP-1 pueden mejorar los resultados del cáncer de mama

MIÉRCOLES, 13 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Los populares medicamentos GLP-1 podrían estar relacionados con mejores resultados a largo plazo para algunas pacientes con cáncer de mama.

Investigaciones previas han demostrado que las supervivientes de cáncer de mama con obesidad o diabetes tipo 2 suelen experimentar una supervivencia peor.

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En un estudio publicado el 11 de mayo en JAMA Network Open, un equipo de científicos revisó los historiales médicos de casi 8.000 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama entre 2006 y 2023.

Los investigadores compararon los resultados en pacientes con obesidad que usaban fármacos GLP-1 antes y después del diagnóstico frente a no usuarios, y en pacientes con diabetes tipo 2 que usaban GLP-1 frente a otros medicamentos, incluyendo insulina y metformina.

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El estudio relacionó el uso de GLP-1 con un menor riesgo global de muerte por cualquier causa durante un periodo de seguimiento de 10 años.

Las supervivientes que usaban medicamentos GLP-1 para la diabetes o la obesidad también tenían un riesgo significativamente menor de que su cáncer regresara tras el tratamiento.

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"Este estudio sugiere que los fármacos GLP-1 pueden ofrecer beneficios protectores, mejorando potencialmente la supervivencia y el riesgo de recurrencia en algunas pacientes con cáncer de mama", dijo el autor principal Bernard Fuemmeler, director de ciencias poblacionales en el Centro Integral de Cáncer Massey de la VCU en Richmond, Virginia.

Pero, añadió, se necesita más trabajo para determinar si los beneficios están relacionados con el control del peso, la mejora de la salud cardíaca u otros factores biológicos.

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Los investigadores planean continuar su estudio mediante ensayos clínicos aleatorizados.

Más información

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La Cleveland Clinic tiene más información sobre los medicamentos GLP-1.

FUENTE: HealthDay TV, 13 de mayo de 2026

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