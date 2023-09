Cómo recuperarse del síndrome de desgaste profesional

HealthDay

Te puede interesar: Quizás los anteojos para filtrar la luz azul no eviten la fatiga ocular: 6 simples formas de descansar la vista

El trabajo no siempre es fácil, pero a veces se vuelve casi insoportable.

Es posible que experimentes una constelación de síntomas, como agotamiento emocional, una menor sensación de realización personal y cinismo, lo cual afecta tu forma de interactuar con los demás en el lugar de trabajo.

Te puede interesar: Los gerentes están agotados. He aquí cómo ayudarlos a recargarse

Jessica Gold, miembro del Consejo de Comunicaciones de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría explicó que, según la Organización Mundial de la Salud, se conoce a este padecimiento como síndrome de desgaste profesional y, aunque no está registrado en el manual de diagnósticos que utilizan los psiquiatras, es un trastorno asociado con el lugar de trabajo.

“Hay muchas razones por las que esto ocurre. Depende de la persona y de cómo le impacte el trabajo”, afirmó Gold, quien también es profesora adjunta de Psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, en San Luis.

Te puede interesar: Criar adolescentes es muy difícil, pero Lisa Damour tiene algunas respuestas

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL?

El síndrome de desgaste profesional puede deberse a un desequilibrio entre lo que se esperaba de un trabajo y lo que es en realidad, como más papeleo que ayudar a la gente, mencionó Gold.

“Ese desequilibrio puede crear el síndrome de desgaste profesional con bastante facilidad”, comentó Gold. “Puede pasar lo mismo si no haces las cosas que le aportan significado y propósito a tu vida”.

La falta de control también puede ser un problema. Según la Clínica Mayo, también puede serlo un entorno disfuncional con un jefe que microgestiona o un acosador en el lugar de trabajo, así como expectativas laborales poco claras y un desequilibrio entre la vida laboral y personal.

La pandemia tal vez empeoró las cosas. Según una encuesta reciente, el 52 por ciento de los trabajadores declararon haber experimentado el síndrome de desgaste profesional, nueve puntos porcentuales más que antes de la pandemia.

SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL

Según la Clínica Cleveland, algunas personas que experimentan el síndrome de desgaste profesional tal vez no se den cuenta de que eso les ocurre hasta que llegan al punto de estar demasiado agotadas para funcionar.

Según Gold y la Biblioteca Nacional de Medicina, algunos de los síntomas son:

— Agotamiento emocional que puede parecer agotamiento físico

— Insatisfacción con el trabajo

— Rendimiento inferior en el trabajo

— Sentimientos desproporcionados respecto a las tareas laborales

— Dejar de hacer las cosas que disfrutas hacer fuera del trabajo

— Cambios en los patrones de alimentación y sueño

— Tristeza, ira e irritabilidad

— Enfermedades como cardiopatías, hipertensión y diabetes tipo 2

— Abuso de alcohol o sustancias

El síndrome de desgaste profesional puede parecerse a la depresión, pero es más una respuesta a las circunstancias del lugar de trabajo, según la Clínica Cleveland.

CÓMO RECUPERARSE DEL SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL

Puede haber distintas formas de recuperarse del síndrome de desgaste profesional según quién seas y las técnicas que te sean útiles. Algunas ideas incluyen:

Apoyo entre compañeros: tener un colega con quien puedas ser sincero puede ayudarte a sentir menos soledad en el lugar de trabajo. El liderazgo solidario también sirve, afirmó Gold. Es posible hacer concesiones o cambiar las expectativas. Los programas de asistencia para empleados pueden brindarte el apoyo que necesitas, según la Clínica Mayo.

Gestionar el control cuando sea posible: tal vez ciertos días de la semana te parezcan demasiado difíciles, así que quizá podrías reorganizar partes de tu horario para equilibrar más la semana, sugirió Gold. “Parte de esto requiere que reflexiones de dónde sacas tu energía y qué sentido le encuentras a lo que haces”, comentó Gold. Si te encanta una parte de tu trabajo y odias otra, plantéate cómo equilibrar ambas.

Deja el trabajo en el trabajo: algunas personas tienen rituales, como el transporte de ida y vuelta del trabajo, para “quitarse la chaqueta de la jornada laboral”, mencionó Gold. Otros tal vez se sienten mejor después de una actividad que separa las dos partes del día, como salir a correr. “Es muy fácil que el trabajo se filtre a todas las áreas de la vida, en especial si hay cosas del trabajo que te gustan o te emocionan”, explicó Gold. “Así que tienes que encontrar tiempo para darte cuenta de que tu yo laboral no es todo tu ser y debes encontrar formas de realizarte en otros aspectos”.

Encuentra habilidades de enfrentamiento que te funcionen: las personas pueden relacionarse con ciertas habilidades de enfrentamiento más que con otras. Por suerte, hay muchas opciones. Para algunas personas, se trata de apartar tiempo para la meditación o la atención plena. Según una investigación publicada hace poco en la revista Journal of Continuing Education in the Health Professions, la meditación trascendental reduce el síndrome de desgaste profesional en los médicos. El ejercicio también puede ayudar a reducir el estrés. A alguien más quizá le sirva agendar un masaje. Otra opción es llevar un diario, comentó Gold. “Descifra eso e incorpóralo después de esos malos momentos o al final del día si tienes que hacerlo, sea como sea, para que tengas algo de tiempo para enfocarte en ti”, comentó Gold.

Busca ayuda: esto puede incluir hablar con un médico de atención primaria, buscar terapia o encontrar un entrenador vocacional, sugirió Gold.