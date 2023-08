Alerta padres: el uso de pantallas en el primer año de los bebés se asocia con riesgos en el desarrollo

El estudio demostró que cuanto más tiempo frente a una pantalla pasaban los bebés, más probable era que mostraran retrasos en el desarrollo

Ya lo advirtió hace unos meses el director general de Sanidad de Estados Unidos, doctor Vivek Murthy, quien pidió una “acción inmediata” por parte de las empresas tecnológicas y de los legisladores para proteger la salud mental de los niños y adolescentes en las redes sociales. Pero las pantallas siguen vigentes, y se las ve en manos cada vez más pequeñas.

Distintas sociedades pediátricas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han recomendado no exponer a los bebés a pantallas durante su primer año de vida y limitar el consumo de televisión, celulares y otros dispositivos electrónicos a los niños de entre dos y cuatro años a un máximo de una hora al día.

Varias investigaciones han asociado la sobreexposición a dispositivos digitales de bebés y niños con problemas del desarrollo infantil. En ese sentido, hoy se suman los resultados de una investigación dirigida por Taku Obara, investigador de la Universidad Tohoku de Sendai (Japón), que ha realizado un seguimiento a 7.097 familias.

Según el estudio, publicado en The Journal of the American Medical Association Pediatrics, los niños de un año expuestos a más de cuatro horas de pantalla al día experimentaron retrasos en el desarrollo de las habilidades de comunicación y resolución de problemas a los 2 y 4 años.

El juego es una forma natural de expresión de los niños y cumple un papel crucial en su desarrollo emocional y social

La investigación también encontró que los niños de unaño que estuvieron expuestos a más tiempo frente a la pantalla que los otros pequeños mostraron retrasos a los 2 años en el desarrollo de la motricidad fina y las habilidades personales y sociales.

Consultado por Infobae, el doctor Juan Carlos Castellanos, médico especialista en psiquiatría infantil (MN 129755) y psiquiatra de emergencias del Hospital Fernández, expresó: “Es muy difícil realizar estudios en la población infantil, sobre todo al año o en los primeros años, porque sí o sí dependemos del punto de vista de los adultos, de los padres. Pero así y todo son muy necesarios porque el mundo está cambiando su conformación y los canales digitales y la tecnología cada vez está avanzando más”.

“El estudio mencionado es muy interesante porque investiga los diferentes dominios del crecimiento y desarrollo en los niños de un año e intenta hacer una asociación con las consecuencias que pueda tener en niños de dos a cuatro años. Es importante también esto de la asociación inversa: chicos que tienen alguna dificultad, sea motriz o alguna otra, también tienen mayor exposición a las pantallas debido justamente a su dificultad en la movilización”, completó el doctor Castellanos.

El estudio no encontró que el tiempo frente a la pantalla causara los retrasos en el desarrollo, sino que demostró una asociación entre los bebés que estuvieron expuestos a más tiempo frente a la pantalla y los retrasos en su desarrollo.

"Ahora son canales educativos, con mejor calidad de la imagen y colores, entonces los chicos se quedan más tiempo porque la pantalla es más amigable”, indicó el doctor Juan Carlos Castellano

La interacción cara a cara entre padres e hijos es crucial para brindarles a los bebés un conjunto rico de información, incluso sobre cómo las expresiones faciales, las palabras, el tono de voz y la retroalimentación física se combinan para transmitir lenguaje y significado.

El doctor Castellanos señaló que la interacción cara a cara con los padres y otras personas es fundamental. “El niño cuando nace depende ciento por ciento del adulto, no podría sobrevivir ni un día, pero no solo por sus necesidades físicas o biológicas sino también por sus necesidades emocionales. La teoría del apego, que está muy de moda hoy, habla de eso, que para los niños es importante tener alguien que los acompañe, que los apoye y que los aloje cuando tienen alguna dificultad emocional y yo creo que lo que hace las pantallas durante el tiempo de la exposición es dejar a los chicos solos en el crecimiento y desarrollo, no sólo de lo físico sino también de lo emocional. Entonces, es fundamental que haya adultos que acompañen el crecimiento de los chicos”, indicó el psiquiatra.

Los hallazgos, realizados por académicos en Japón, se extrajeron de cuestionarios sobre el desarrollo y el tiempo frente a la pantalla, que se entregaron a los padres de los más de 7000 niños pequeños estudiados.

La interacción cara a cara entre padres e hijos es crucial para brindarles a los bebés un conjunto rico de información (Gettyimages)

Los autores de la investigación encontraron en la población estudiada los siguientes datos:

- 3.440 niños (48,5%) estaban delante de una pantalla menos de una hora al día

- 2.095 (29,5%) lo hacían entra una y dos horas a lo largo de la jornada

- 1.272 (17, 9%) pasaban entre dos y cuatro horas frente a una pantalla cada día

- 290 (4,1%) niños estaban cuatro o más horas al día frente al televisor, la computadora, la tablet o el móvil.

De los 7.097 niños estudiados, 3.674 eran varones (el 51,8% de la muestra analizada) y 3.423 eran niñas (48.2%).

El estudio observó una “asociación de dosis-respuesta” entre el tiempo frente a una pantalla y los retrasos en el desarrollo: cuanto más tiempo frente a una pantalla pasaban los bebés, más probable era que mostraran retrasos en el desarrollo.

Los autores del estudio señalaron que la investigación no distinguió entre el tiempo de pantalla destinado a ser educativo y el tiempo de pantalla más centrado en el entretenimiento. Los estudios futuros, agregaron los investigadores, deberían explorar ese ángulo.

Menos pantallas y más juegos es lo que recomiendan los expertos

Con respecto a cuál es el tiempo de pantalla recomendado el doctor Castellanos señaló: “La Organización Mundial de Salud y las sociedades de pediatría de todos los países exigen algo muy imposible de que los padres puedan cumplir, es que un chico menor de un año tenga cero minutos o cero horas de pantalla. Eso es imposible, entonces ahí se genera como un choque entre los padres, que están con más trabajo, con más tareas hogareñas y con dificultades económicas o de otras cuestiones y, por otro lado, una proliferación de tecnología que facilita que los chicos estén mayor tiempo en la pantalla”.

El médico explicó que hay un dato que le llama la atención y es que el video más visto a nivel mundial en 2023, con 11.000.000 de reproducciones, es Baby Shark Dance, “este video infantil está primero a nivel mundial, es el más visto y los canales con más seguidores en la Argentina, con más suscriptores, son el Reino Infantil y La Granja de Zenón y Disney, o sea, en el top 5 de videos más vistos los tres primeros son canales infantiles, lo que significa que estamos hablando que una alta exposición a nivel mundial, o sea que es un tema preocupante”, señaló el especialista y agregó que además, ahora son canales educativos, con mejor calidad de la imagen y colores, entonces los chicos se quedan más tiempo porque la pantalla es más amigable”.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) indicó en 2018 que los menores de 18 meses no deben tener tiempo frente a las pantallas, con la excepción de video chat, y un límite de una hora por día para niños de dos a cinco años y estableció las siguientes recomendaciones de uso de pantallas al día:

- En los bebés de hasta 18 meses, debemos evitar la exposición a las pantallas con excepción del videochat.

- De los 2 a los 5 años se tiene que limitar el uso de los medios entre media y una hora al día, siempre que los contenidos sean de alta calidad.

- Desde los 5 a los 12 años es necesario acompañarlos pudiendo estar entre una hora u hora y media al día.

- Con la adolescencia, educarlos en el uso responsable y saludable de las tecnologías. Estas recomendaciones refieren al uso de pantallas en forma recreativa.

