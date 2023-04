¿Cómo afecta TikTok a la salud mental?

Consumir información de salud mental inexacta en las redes sociales puede presentar riesgos significativos Foto: Fabian Sommer/dpa

El contenido de salud mental en línea es una fuente esencial de noticias de sanidad: las personas recurren a las redes sociales como una fuente confiable de información, pertenecer a una comunidad y obtener apoyo. A su vez, este contenido puede tener beneficios terapéuticos positivos para los usuarios. Sin embargo, este contenido existe en un entorno complejo de intercambio de datos con riesgos de contenido dañino e información errónea, y desafíos más importantes en torno a la ausencia de contexto y el intercambio/búsqueda de referencias. Las tensiones han llegado a un punto crítico con una plataforma social en particular, catapultándola al centro de atención internacional: TikTok.

Te puede interesar: La conmovedora carta que escribió en una servilleta niña que fue víctima de matoneo en Antioquia

Ahora, según el primer estudio de este tipo realizado por investigadores de ciencias informáticas de la Universidad de Minnesota (UofM), confirmó que la plataforma de redes sociales y su algoritmo único pueden servir como un refugio y un obstáculo para los usuarios que luchan con su salud mental. El documento se acaba de publicar en las actas de la Conferencia de la Asociación de Maquinaria de Computación (ACM).

A través de entrevistas con usuarios de TikTok, descubrimos que la plataforma brindaba a muchas personas un sentido de autodescubrimiento y comunidad que no podían encontrar en otras redes sociales. Sin embargo el algoritmo de TikTok también mostró una tendencia preocupante de exponer repetidamente a los usuarios a contenido que podría ser dañino para su salud mental.

El uso excesivo de Tik Tok puede conducir a un sin fin de contenido negativo que puede dañar la salud mental

Las personas que no usan la plataforma la malinterpretan. Piensan en él como la plataforma de baile o el lugar donde todos reciben un diagnóstico de TDAH. Nuestra investigación muestra que TikTok ayuda a las personas a localizar información de una cierta comunidad y de salud mental. Pero, los usuarios también deben tener en cuenta su algoritmo, cómo funciona y cuándo el sistema les proporciona cosas que son perjudiciales para su bienestar.

Te puede interesar: La felicidad puede estar a nuestro alcance: cómo encontrarla usando los cinco sentidos

Basada en videos donde los usuarios pueden crear, ver e interactuar con formato corto, TikTok se está convirtiendo en una fuente popular de información y está influyendo en el discurso sociopolítico.

La plataforma se ha hecho conocida por los recursos de salud mental generados por los usuarios que mejoran la alfabetización en esta disciplina. La aplicación experimentó un aumento significativo en popularidad en 2020 con 3 millones de descargas por día y ahora tiene más de mil millones de usuarios, muchos de ellos adolescentes y adultos jóvenes, una población que ha experimentado un aumento de enfermedades mentales en la última década.

El algoritmo de Tik Tok genera un espiral del que es difícil escapar

Visualización crítica

TikTok se diferencia de otras plataformas en que se ejecuta principalmente mediante un algoritmo de sistema de recomendación que muestra videos que cree que le gustarán al usuario en lugar de mostrar principalmente publicaciones de cuentas que sigue.

Te puede interesar: YouTube establece normas para hablar de trastornos alimenticios

Si bien esto puede ser excelente para mostrarle contenido nuevo que se ajuste a sus intereses, también puede conducir a una madriguera de contenido negativo de la que es casi imposible escapar. TikTok es una gran plataforma para el contenido de salud mental. Muchos de nuestros participantes hablaron sobre lo útil que fue la información sobre salud mental que encontraron. Pero en algún momento, debido a la forma en que funciona el feed, seguirá brindándoles más y más del mismo contenido. Y ahí es cuando puede pasar de ser útil a angustiante.

Descubrimos que cuando los usuarios entran en estas espirales dañinas de contenido negativo, puede ser increíblemente difícil escapar de la dirección en la que los ha llevado el algoritmo. La interfaz de TikTok incluye un botón “No me interesa”, pero eso no hizo ninguna diferencia en el contenido que apareció en sus feeds.

Se encontró una dificultad para discernir cuándo los creadores de TikTok están publicando contenido emocional o de salud mental intenso de manera genuina, o si están “persiguiendo influencia”, el acto de seguir las tendencias populares en un intento de aumentar la visibilidad y la influencia de uno, independientemente del contenido de la tendencia, es decir para ganar más seguidores y me gusta. Muchos participantes se vieron obligados a tomar descansos o dejar de usar la plataforma por completo debido al estrés que les causaba.

El algoritmo único de Tik Tok puede servir como un refugio y un obstáculo para los usuarios que luchan con su salud mental

Todo esto no significa que TikTok sea malvado. Pero son datos útil para tener en cuenta al usar la plataforma, especialmente con fines de salud mental. Uno de nuestros participantes se refirió en broma a la página For You como una ‘máquina tragamonedas de dopamina. Hablaron sobre cómo seguirían desplazándose solo para poder llegar a una buena publicación. Es importante poder reconocer lo que está sucediendo y detenerse.

Este estudio es el primero de una serie de artículos sobre las redes sociales, TikTok y la salud mental. Estamos interesados en cómo las plataformas pueden promover comportamientos dañinos para una persona para que, eventualmente, podamos diseñar estrategias para mitigar esos malos resultados. El primer paso en este proceso es entrevistar a las personas para asegurarnos de que entendemos sus experiencias en TikTok. Necesitamos información de la gente antes de que nosotros, como científicos informáticos, entremos y diseñemos estrategias para solucionar este problema.

*Stevie Chancellor, es autor principal del artículo y profesor asistente en la Facultad de Ciencias e Ingeniería.

*Ashlee Milton, es primera autora del artículo y doctora en ciencias informáticas e ingeniería de la Universidad de Minnesota.

Seguir leyendo