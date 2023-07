Déficit isquémico transitorio: de qué se trata la afección por la que fue internada Elisa Carrió, según los expertos

"Lo mejor que puedes hacer para evitar un accidente isquémico transitorio es conocer tus factores de riesgo y llevar una vida saludable", aseguran desde la Clínica Mayo

En las últimas horas, la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, debió ser hospitalizada por una descompensación que sufrió durante las primeras horas de la tarde durante una visita a la provincia de Santa Fe. Según el parte médico emitido en las últimas horas por el Sanatorio Esperanza santafesino, la dirigente padeció “un cuadro compatible con déficit isquémico transitorio (cerebral)”. Qué es esta condición y cómo es su tratamiento, según expertos consultados por Infobae.

Te puede interesar: Cuáles son los últimos avances en tratamientos disponibles contra el Alzheimer

Según confirmaron fuentes de su entorno consultadas por Infobae, la dirigente será trasladada próximamente a Buenos Aires. Aunque, por el momento, deberá permanecer en el nosocomio santafesino. Asimismo, ante la consulta de este medio, señalaron que la exdiputada fue internada luego de haber sentido mareos y algunos dolores musculares.

Por su parte, desde la Dirección Médica del Sanatorio Esperanza emitieron un parte médico en el que aseguraron que la exlegisladora fue ingresada “presentando un cuadro compatible con déficit isquémico transitorio (cerebral)”. “Se encuentra bajo observación médica y se llevaron a cabo diversos estudios y análisis clínicos para determinar el origen y la naturaleza de su condición. Actualmente, permanece en la institución por decisión propia y del equipo médico, aguardando evolución”, agrega el documento.

La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sufrió una descompensación en las primeras horas de la tarde de hoy durante una visita a la provincia de Santa Fe / Cristian Gastón Taylor

Según explicó a Infobae el profesor y doctor Roberto Rey (MN 65626), “el accidente cerebrovascular transitorio es una falla en la circulación cerebral que es transitoria y no produce un daño irreversible. Es decir que produce, por definición, un daño reversible. Puede fallar la vista, un brazo, la mitad del cuerpo y se presenta, por lo general, aproximadamente, entre unos 10 o 15 minutos a media hora, no más”. “El problema grave es que puede repetirse y puede ser el aviso de un accidente cerebrovascular que pueda dejar secuelas irreversibles para toda la vida del paciente”, dijo el, además, jefe de Neurología del Sanatorio Finochietto de Buenos Aires y director de la diplomatura en electromiografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Te puede interesar: Las 6 actividades que debes realizar para potenciar la memoria y retrasar el inicio del Alzheimer, según neurólogos españoles

Por su parte, el doctor Alejandro Andersson (MN 65836), neurólogo y director médico del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA), en diálogo con este medio, indicó que “se trata de un ACV reversible. Hubo un bloqueo transitorio, una obstrucción a la circulación de sangre arterial en algún sector del cerebro”. Al tiempo que destacó que “estos cuadros generalmente duran unos minutos y se resuelven por sí solos”.

“Es un tipo de ACV isquémico. O sea que no son hemorrágicos, es decir que no ocurren por la ruptura de una arteria o vaso sanguíneo, sino porque una arteria se tapa transitoriamente por un trombo o un émbolo”, agregó el experto a Infobae.

"Debido a que no es posible saber si los síntomas se deben a este ataque o un derrame, debe acudir a un hospital de inmediato", alertaron desde los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés)

Cuáles son los síntomas

Pese a que Carrió advirtió haber sentido mareos y algunos dolores musculares, los expertos consultados por Infobae indicaron que no son los únicos signos de esta afección. “Los síntomas de un accidente cerebrovascular isquemico transitorio (AIT) son similares a los de un accidente cerebrovascular (ACV), pero son transitorios y no causan daño permanente al cerebro”, destacó Andersson.

Te puede interesar: Los efectos secundarios del Orfidal, el ansiolítico más consumido en España

“Los síntomas comunes de un AIT pueden incluir: debilidad súbita o entumecimiento en la cara, brazo o pierna, generalmente en una mitad del cuerpo; dificultad en el lenguaje para expresarse o para comprenderlo (afasia), pérdida repentina de visión en uno o ambos ojos, mareo repentino o dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación; y dolor de cabeza repentino y severo no habitual”, enumeró el experto del INBA

Según los NIH, "los ataques isquémicos transitorios suelen ser una señal de advertencia de futuros derrames"

Cuáles pueden ser las causas

“Las causas pueden ser desde un pequeño émbolo que salga del corazón, que es muy frecuente cuando hay una arritmia cardíaca o de placas de colesterol, que hay en las carótidas, en las grandes arterias del cuello que van al cerebro. Hay algunos otros tipos también que son comunes en la diabetes”, indicó Rey a Infobae. Al tiempo que resaltó que, “en general, estos problemas se producen en gente que tiene lo que se llaman factores de riesgo vascular”.

Según resaltó el experto, se trata de individuos con “actividad sedentaria, con sobrepeso, colesterol, diabetes, alcoholismo, tabaquismo e hipertensión arterial”. “Muchos de estos factores se pueden controlar y hay medicación que ayuda a la prevención de este tipo de accidentes cerebrovasculares”, resaltó el jefe de Neurología del Sanatorio Finochietto.

"Después de un AIT, el bloqueo se rompe rápidamente y se disuelve por sí mismo. Un AIT no provoca la muerte del tejido cerebral", aseguran desde los NIH (Getty)

Cuál es el tratamiento para esta afección

Por último, en lo que se refiere al tratamiento de esta dolencia, los expertos marcaron una división entre los cuadros que son detectados en el momento y aquellos que son advertidos luego de que finalizó el episodio.

“El accidente cerebrovascular isquémico transitorio, lo positivo es que es un aviso. Y que después podés poner todo el tratamiento para la prevención de que no se repita y que no traiga un ACV mayor. En cambio, si encontrarás un ACV en curso y no lo sabes hasta que pasa unos minutos, lo que tenés que hacer es tratarlo urgentemente para tratar de licuarle la sangre en ese momento. Tienen que ir directo a una guardia de un sanatorio, un centro asistencial o un hospital”, relató Rey.

Asimismo, advirtió que “nunca se debe llamar un médico a la casa, nunca pedir turno si una persona pierde la visión, de golpe, de un ojo y dura más de 10 minutos; o tiene una hemiplejia o una debilidad en un hemicuerpo (mitad del cuerpo)”. “Ante estos signos, no puede tardar más de 10 minutos sin decidir que hay que ir a un centro de asistencia”, aseguró el experto.

Por su parte, Andersson completó: “Es muy importante, una vez diagnosticado el cuadro, averiguar la causa. Si bien un tercio de los cuadros nunca se repiten, hay otro tercio que sí lo hacen y el tercio restante presenta un ACV definitivo”.

Seguir leyendo: