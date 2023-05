Qué chequeos de salud recomiendan los expertos a los 20, 30, 40 y 50 años

Visitar al médico cuando uno está sano y hacerse los chequeos médicos es la mejor forma de prevenir enfermedades

Los controles médicos permiten, no sólo controlar las enfermedades, sino también prevenirlas. La medicina se ha especializado y lo sigue haciendo en cada vez son mejores los análisis que anticipan distintos males, por lo que los chequeos médicos rutinarios son clave para tener una vida saludable.

En líneas generales los consejos médicos son para personas sanas de riesgo promedio. Pero si se tiene un mayor riesgo de desarrollar una afección debido a antecedentes familiares u otros factores, es posible que el médico recomiende comenzar las pruebas de detección a una edad más temprana.

Se puede prevenir o detectar en estadios tempranos enfermedades como la diabetes, muchos tipos de cáncer y afecciones cardiovasculares, pero en ocasiones el momento en que se debe comenzar no está claro. El médico será el encargado de ordenar los exámenes según la edad y los factores de riesgo. Una frecuencia anual suele ser lo ideal, ya que así se pueden analizar diversos factores como riesgos comunes de la edad, estilo de vida y antecedentes familiares. Además otros exámenes buscan directamente patologías cardiovasculares, respiratorias, hematológicas, gastrointestinales, entre otras. Ante todo, hay que tener claro que no es lo mismo un chequeo básico y preventivo que otro más complejo y que incluya pruebas específicas.

El cardiólogo y especialista en medicina de estrés Daniel López Rosetti, (MN 62540), presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH), destacó en Infobae la importancia de realizarse los chequeos médicos preventivos: “Esa consulta a tiempo puede implicar detectar de forma precoz una enfermedad, cuando su forma es leve —al identificar las primeras señales— y así hacer los ajustes de hábitos de vida necesarios o iniciar un tratamiento. Cuanto antes, mejor será para nuestra salud”.

Realizarse los chequeos anuales es muy importante para prevenir enfermedades cardiovasculares y varios tipos de cáncer (Gettyimages)

En cuanto a la salud cardiovascular, López Rosetti señaló que con la información valiosa que aportan los chequeos médicos, como el electrocardiograma por ejemplo, puede controlarse y manejarse diversas afecciones, como arritmias u otros trastornos coronarios. “Lo mismo sucede con los estudios del colon, la colonoscopía u una videoscopía por vía superior para ver el estómago, en esos casos se pueden detectar lesiones precursoras del cáncer varios años antes de que empiecen los síntomas”, sumó.

“Primero el médico le va a hacer una serie de preguntas, que lo van a orientar sobre qué estudios pedir. Después lo va a revisar, va a auscultar el corazón, la espalda y le va a tomar la presión arterial, entre otros aspectos, que son observaciones para orientarse en un diagnóstico y saber qué estudios le tiene que indicar. Y en tercer lugar, entonces, le va a pedir un análisis de laboratorio, estudios de sangre y de orina. Estos exámenes brindan una información riquísima”, detalló López Rosetti.

Desde los 20

En esta edad suele ser necesario controles vinculados a la salud sexual y su prevención y también para obtener un apto físico para la realización de actividades deportivas.

En ese sentido, el doctor Carlos Rodríguez Correa, Jefe de Ecocardiografía del Centro de Diagnóstico Rossi, había explicado a Infobae que “el apto físico tiene que tener en cuenta la edad, el sexo y que cada persona es una singularidad, con un cuerpo propio y distinto a otros, con antecedentes familiares y con un objetivo concreto que puede diferir de otra persona, ya que la actividad física que realizará y su edad son distintas a las realizadas por otras personas. No es lo mismo una persona de 40 que quiere hacer pilates, que un chico de 15 años federado que quiere hacer rugby. La exigencia es distinta. La consulta médica implica un interrogatorio”.

“Si bien el objetivo (del chequeo) es el mismo independientemente del paciente, lo que si va cambiando es lo que se tiene que hacer, ya que no es el mismo el nivel de control que hay que tener sobre un bebé, que sobre un niño o un adulto. En general, los chequeos van disminuyendo la frecuencia con la edad”, afirmó a Infobae Gabriela Felippa, directora de la Licenciatura en enfermería de la Universidad ISALUD.

Además de las preguntas sobre su estado de salud, el médico le indicará un análisis de sangre y de orina para evaluar valores referidos a los distintos sistemas del organismo (Gettyimages)

En cuanto a los chequeos para detectar enfermedades de transmisión sexual, estos tienen que ver con descartar o indicar tratamientos para la gonorrea, la clamidia y el VIH, explicó el doctor A. Mark Fendrick, internista general y profesor de medicina y salud pública en la Universidad de Michigan, informó a The Wall Street Journal. Por supuesto la frecuencia puede ser mayor en función de los factores de riesgo de cada persona, agregó.

Las personas de 20 años también pueden hacerse la prueba de la hepatitis C ; el grupo de trabajo de salud de Estados Unidos recomienda que los adultos se hagan la prueba del virus de la hepatitis C una vez en la vida. Se recomiendan las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino en mujeres de riesgo promedio a partir de los 21 años hasta los 65 años. La frecuencia de las pruebas depende del tipo que se esté haciendo. El grupo de trabajo y otros grupos recomiendan realizar una prueba de citología cervical, a menudo denominada prueba de Papanicolaou, cada tres años entre los 21 y los 29 años.

Las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino en mujeres de riesgo promedio se recomiendan a partir de los 21 años hasta los 65 años. La frecuencia de las pruebas depende del tipo que se esté haciendo.

La doctora. Jay-Sheree Allen, consultora asociada sénior en medicina familiar de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, dice que observa el índice de masa corporal del paciente, los antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, los antecedentes personales de salud y el estilo de vida para determinar cuándo el nivel de azúcar en la sangre y se deben iniciar exámenes de detección de colesterol. “Si tengo un paciente de 25 años con un IMC de 40 y me dice que tiene antecedentes familiares de diabetes y enfermedades cardiovasculares, lo evaluaré”, dice Allen.

Los médicos, indicó Felippa, encargan estudios de colesterol y diabetes, además de un examen físico completo, como se describe a continuación.

Desde los 30

-Examen clínico físico completo con interrogatorio exhaustivo sobre antecedentes familiares y personales de enfermedades o síntomas, registro de signos vitales (presión arterial, pulso, reflejos, etc.) ,control de peso corporal, diámetro de cintura, altura, índice de masa corporal, auscultación cardíaca y pulmonar, palpación de tiroides y de abdomen así como examen de pies

La mamografía los especialistas la están recomendando a partir de los 40 años (Gettyimages)

-Sangre: para detectar anemia, infecciones, glucosa, leucemia u otro tipo de cáncer. Se requiere un hemograma completo, hepatograma, colesterol LDL, triglicéridos, glucemia, HbA1c, uricemia, creatininemia y orina completa y de 24 horas. Además se pueden solicitar otros parámetros como medición de minerales (hierro, calcio, fósforo, sodio, potasio, etc.) y vitaminas (D, B12, C, etc.), hormonas tiroideas, andrógenos, estrógenos, antígeno prostático. El grupo de trabajo recomienda la detección de prediabetes y diabetes tipo 2 a partir de los 35 años para las personas con sobrepeso u obesidad. Pero la Asociación Estadounidense de Diabetes recomienda que todos los adultos mayores de 35 años se hagan la prueba de diabetes tipo 2 y que las personas con factores de riesgo más altos se hagan la prueba de sangre antes.

-Colesterol: suele estar incluido en el examen de sangre. Felippa recomienda hacerse uno a partir de los 20 años. El colesterol es óptimo si mide de 200 para abajo, pero si está en 240 o más, ¡cuidado!, tu médico probablemente indicará que debes hacer un cambio de hábitos. También se hace al menos una vez durante el embarazo.

-Presión arterial: se recomienda medirla cada dos años si ronda los 120/80. Si está entre 120/80 y 130/89, habrá que hacerse el examen cada año; pero si es superior, el especialista te indicará métodos para bajarla. A las embarazadas se les toma la presión en cada visita al obstetra.

-Examen cardiológico (electrocardiograma, ergometría y eventualmente döppler vasos cuellos, cardíaco, miembros inferiores, etc.

-Peso: este es un examen de rutina. Tanto el exceso de kilos como el faltante traen problemas de salud. Como con la presión arterial, si estás esperando un hijo, el obstetra te pesará cada vez que lo visites.

-Orina: se suele solicitar cada dos años para detectar infecciones urinarias, controlar la diabetes y ver cómo funcionan los riñones. Te lo harán hacer al menos una vez durante el embarazo.

La radiografía de tórax puede dar pistas sobre posibles afecciones pulmonares, especialmente en las personas que son o han sido fumadoras

-Papanicolau y colposcopia: con el pap se detectan algunas infecciones vaginales; la colposcopia observa el estado del tejido del cuello uterino. Todas las mujeres deben hacerse este estudio a partir de iniciadas las relaciones sexuales una vez al año y de por vida, según Felippa. Para las mujeres de 30 a 65 años, el grupo de trabajo estadounidense recomienda continuar con una prueba de Papanicolaou cada tres años o hacerse una prueba de VPH junto con una prueba de Papanicolaou cada cinco años. Los VPH, o virus del papiloma humano, causan muchos cánceres de cuello uterino y de otro tipo.

-Lunares: es bueno solicitar al dermatólogo que los mire. Si hay alguno con colores diferentes o de forma extraña se indicará un estudio más exhaustivo.

Desde los 40

-Mamografía: a partir de los 40 años, todos los años para detectar si hay tumores. Las mujeres deben comenzar a hacerse mamografías para el cáncer de mama cada dos años a los 40 años, según las nuevas directrices preliminares del grupo de trabajo . La Sociedad Estadounidense del Cáncer recomienda que las mujeres se hagan la prueba de detección anualmente entre los 45 y los 54 años y cada dos años después de eso, mientras que otros grupos recomiendan la prueba de detección anual a partir de los 40 años.

-Ecografía mamaria: suele indicarse a partir de los 45 años, pero queda a criterio del ginecólogo. La Sociedad Estadounidense del Cáncer recomienda que las mujeres se hagan la prueba de detección anualmente entre los 45 y los 54 años y cada dos años después de eso, mientras que otros grupos recomiendan la prueba de detección anual a partir de los 40 años.

-Control oftalmológico: Si no se tienen antecedentes de enfermedades oftalmológicas de más joven, la Academia Estadounidense de Oftalmología recomienda consultar a un oftalmólogo para obtener una referencia para la detección de enfermedades oculares desde los 40 años. Pero se debe concurrir antes si se padece diabetes, presión arterial alta o antecedentes familiares de enfermedades de los ojos. Dichos exámenes pueden detectar enfermedades como el glaucoma y las cataratas.

-Diabetes A1c: es habitual que se solicite cada 3 años a partir de los 45. Este examen informa la cantidad que hubo de glucosa en sangre entre las 8 y las 12 semanas anteriores al estudio. La Asociación Estadounidense de Diabetes recomienda que todos los adultos mayores de 35 años se hagan la prueba de diabetes tipo 2 y que las personas con factores de riesgo más altos se hagan la prueba de sangre antes.

Desde los 50 años

Las mujeres posmenopáusicas deben hacerse una prueba de detección de osteoporosis si su proveedor de atención médica determina que tienen un alto riesgo de fracturas , según las pautas del grupo de trabajo.

Las pruebas de detección de cáncer de pulmón se recomiendan para adultos de 50 a 80 años que tienen un historial de tabaquismo de 20 paquetes por año y actualmente fuman, o que dejaron de fumar en los últimos 15 años. Un historial de 20 cajetillas-año equivale a fumar una cajetilla al día durante 20 años o el equivalente, como dos cajetillas al día durante 10 años.

Las pautas para la detección del cáncer de próstata en hombres están por todas partes, dicen los médicos, y no existe una recomendación universalmente aceptada. La Sociedad Estadounidense del Cáncer recomienda que, a partir de los 50 años, los hombres hablen con un proveedor de atención médica sobre las ventajas y desventajas de las pruebas . Recomiendan que los hombres con un padre o hermano que haya tenido cáncer de próstata antes de los 65 años o que sean afroamericanos tengan esa conversación a partir de los 45 años.

Para los jóvenes desde los 20 se recomienda los controles de posibles enfermedades de transmisión sexual (Getty)

-Ecografía transvaginal: con este examen se estudia el útero, los ovarios y las trompas de Falopio con detalle y se observa si hay quistes o tumores. Se lo solicita a las embarazadas y en forma anual a quienes tengan más de 50 años.

-Examen colorrectal: a partir de los 50 años hay que hacerse pruebas para descartar o detectar cáncer de colon y de recto.

-Tiroides: el primer examen lo hace el médico palpando el cuello para detectar si la glándula tiroides tiene un tamaño normal o verificar si hay nódulos.

-Densitometría ósea: sirve para medir la densidad de calcio de los huesos; detecta la posible presencia de osteoporosis y de riesgo de fracturas óseas. Tu doctor determinará cuál es el mejor momento para realizarlo de acuerdo a tu historia clínica.

-Radiografía de tórax: cada dos años las no fumadoras y en forma anual las fumadoras.

-Prueba de esfuerzo ergométrica: para ver cómo anda el sistema cardiovascular. Tu médico dirá cuándo y cada cuánto tienes que hacerla.

Cada médico evaluará qué exámenes realizar de acuerdo a la salud y los antecedentes del paciente (Getty Images)

El doctor López Rosetti dijo que “el papanicolaou (PAP), una ecografía o una mamografía en las mujeres es esencial. En cuanto a los hombres, el cáncer de próstata es el segundo más frecuente en nosotros. Y el diagnóstico precoz se realiza a través de un análisis de sangre y yendo al urólogo a partir de los 50 años, una vez al año. Con un tacto rectal, sé que no nos gusta, pero es fundamental este examen para la detección precoz”.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer recomienda que, a partir de los 50 años, los hombres hablen con su médico sobre las ventajas y desventajas de las pruebas . Recomiendan que los hombres con un padre o hermano que haya tenido cáncer de próstata antes de los 65 años o que sean afroamericanos tengan esa conversación a partir de los 45 años.

Los médicos realizan un interrogatorio para evaluar los estudios clínicos necesarios (Getty)

Desde los 60

Las mujeres de 65 años o más deben hacerse una prueba de detección de osteoporosis con pruebas de densidad ósea para ayudar a prevenir fracturas, según las recomendaciones del grupo de trabajo. Algunos médicos comienzan las pruebas cognitivas a los 60 años. En la Clínica Cleveland, los médicos realizan una miniprueba cognitiva para pacientes de 65 años o más cada año o cada dos años, dijo la doctora Neha Vyas, médica de medicina familiar de la clínica.

En cuanto a la frecuencia y edad indicada de algunos chequeos, las doctoras María Noble, médica clínica y secretaria de educación médica continua de la Sociedad Argentina de Medicina Interna General (SAMIG), y la doctora Karin Kopitowski, jefa del servicio de medicina familiar y comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires, advirtieron que es necesario analizar cada caso en particular y evaluar los “costos y beneficios” de cada práctica médica.

“Está muy instalado que hay que hacerse estudios y que cuantos más, mejor. Pero hay que demostrar que hacer eso en personas asintomáticas le trae más salud ‘”, señaló Kopitowski en diálogo con Infobae.

“Cuando hablamos del chequeo no debemos confundirlo con el seguimiento de enfermedades crónicas, es decir de un paciente hipertenso o diabético, por ejemplo, que necesita consultas y estudios vinculados a lo que tienen y medicarse”, agregó a su turno Noble.

