Dengue en Santa Fe: un bebé de 6 meses y un niño están graves en terapia intensiva

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad (Getty)

El brote de dengue se agrava en el país. Además de los más de 16.000 contagios registrados y 14 muertos confirmados, gran cantidad de personas permanecen internadas en distintas jurisdicciones.

Te puede interesar: Dengue: cuáles son las tres fases de la infección y cuándo acercarse a la guardia médica

El caso más llamativo ocurre en Santa Fe, donde fue hospitalizado un bebé de 6 meses de nacionalidad boliviana, que además de tener diagnóstico por dengue grave, padece coronavirus. Además, se confirmó el caso de un niño de 6 años internado en una unidad de terapia intensiva.

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, brindó ayer un nuevo reporte semanal de enfermedades transmitidas por mosquitos, dengue y chikungunya, y precisó que a la fecha se registran 7.661 casos, de los cuales 14 requirieron internación, entre ellos los dos niños que se encuentran en terapia intensiva en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe.

Mapa del dengue en Argentina (Min Salud)

Al respecto, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, señaló que “la semana pasada habíamos reportado 5.838 casos, pero han aumentado significativamente y, en los departamentos más afectados, los contagios se han duplicado”; y precisó que del total “66 son de chikungunya. De modo tal que seguimos trabajando junto a todos los gobiernos locales en operativos territoriales, fundamentalmente en General Obligado, que concentra 4.117 casos”.

Te puede interesar: Dengue: suben los contagios y las muertes y crece la preocupación de las autoridades sanitarias

“También observamos que se duplicaron en el departamento Rosario, donde hay 1.252 casos, de los cuales 1.179 corresponden a la ciudad, 25 a Granadero Baigorria y 28 a Pérez. En el departamento La Capital se contabilizaron 381 contagios, de los cuales 341 son en la ciudad de Santa Fe, 19 en Santo Tomé, 4 en Recreo y 10 en Rincón. Asimismo, los números en los departamentos San Cristóbal y Castellanos también aumentaron considerablemente”, agregó Prieto. Posteriormente, enfatizó que “estas enfermedades llegaron para quedarse” y que “de la prevención que hagamos este año dependerá la evolución de los brotes en el año próximo”.

En este sentido, explicó que “la reproducción del mosquito Aedes aegypti hembra es muy, muy rápida. Sus huevos pueden permanecer, por ejemplo, en una plantera en desuso, en muchos objetos en los patios, sin que el frío del invierno los afecte y, ni bien aparecen los primeros días de calor, lluvia y humedad, se hidratan, eclosionan, nacen. Este es el principal desafío que tenemos durante todo el año: dar vuelta esos objetos para que no acumulen agua, limpiarlos con cepillos si no tenemos opción, y aquellos que no sirvan descartarlos”, continuó.

Medidas de prevención para la enfermedad de dengue

“Mientras tanto, también desde el Estado proseguimos ahora en los operativos de bloqueo de focos de contagio, de prevención, identificación y contención, al tiempo que insistimos en extremar las medidas de cuidado individuales y familiares, fundamentalmente teniendo en cuenta que habrá mucha circulación de personas por Semana Santa”, detalló el funcionario.

Te puede interesar: Dengue en Argentina: se duplicaron las muertes en una semana y ya suman 14 en el país

Según publicó Rosario3, la directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudós, diferenció los cuadros de dengue de los de chikungunya, pero advirtió que todos reciben la misma vigilancia y atención por parte del sistema de salud. “El dengue generalmente se presenta con fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel; picazón y/o sangrado de nariz y encías. Pero la chikungunya si bien comparte síntomas es notable el dolor articular, un profundo dolor en muchas articulaciones del cuerpo”.

“No obstante, se previenen de la misma manera y por eso debemos incrementar las medidas de cuidado fundamentalmente ahora que se aproxima un fin de semana largo”, concluyó Cudós.

La actual temporada de dengue se intensificó a raíz del extremo calor que sufrió el país

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio sólo se produce por la picadura de estos insectos afectados y nunca de una persona a otra, ni a través de objetos.

Las personas infectadas son las portadoras y multiplicadoras de los virus y, al ser picados por mosquitos no infectados, la fuente de difusión hacia otras personas sanas. De allí que la principal forma de prevenir la patología es evitar la picadura del mosquito.

¿Cómo prevenir el dengue?

Las medidas que debemos tomar para evitar el dengue

-Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

-Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas).

-Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.

-Rellenando los floreros y porta macetas con arena húmeda.

-Manteniendo los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

-Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.

-Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

-Vertiendo agua hirviendo en las rejillas y colocándoles tela mosquitera.

Es importante cuidarse de las picaduras de los mosquitos (Mundo Sano)

Cuidados personales frente al dengue

-Usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

-Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

-Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones.

-Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.

-Utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales.

Seguir leyendo: