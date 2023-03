Las 13 preguntas sobre dengue: desde cuáles son los síntomas hasta cómo se puede prevenir

En la actualidad, el dengue es considerado endémico en más de 100 países de las regiones de la OMS de África, las Américas, Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental / Archivo

El aumento exponencial de los casos de dengue en, al menos, 13 de los 24 distritos del país puso en alerta al sistema de salud de esas áreas. Se trata de una enfermedad que no se transmite de persona a personas, sino por la picadura del mosquito vector cuando se encuentra infectado, por lo que es fundamental la eliminación de los reservorios de ese insecto para contener la propagación.

Hasta hoy se reportaron 6 fallecimientos a causa de la enfermedad, 3 en Tucumán, 2 en Salta y 1 en Santa Fe. Los casos desde el inicio de esta temporada de dengue, en agosto de 2022, se encontraban desactualizados, ya que el último informe publicado por el Ministerio de Salud abarcó hasta la semana epidemiológica 11 de 2023, que finalizó el 18 de marzo. Hasta entonces se habían registrado 9.388 casos, de los cuales 8.504 adquirieron la infección en la Argentina, es decir que circulación viral dentro del país es importante.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una infección vírica que se transmite al ser humano por la picadura de mosquitos infectados. “En la actualidad, cerca de la mitad de la población mundial corre riesgo de contraerlo y cada año se producen entre 100 y 400 millones de infecciones”, advirtieron desde el ente sanitario internacional, al tiempo que indicaron que esta patología “se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas”. Aquí, las 13 respuestas a las principales preguntas en torno de la prevención y la enfermedad:

1- Cómo se contagia el dengue

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti. Cuando este insecto se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus Dengue, adquiere el patógeno y luego de 8 a 12 días es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura. De una forma igual se contagia la fiebre chikungunya que también es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos Aedes infectados.

2- Cómo se reconoce al mosquito vector del dengue

El Aedes aegypti es un mosquito pequeño que puede reconocerse por sus manchas blancas en dorso y patas.

3- Cuáles son los síntomas del dengue

Los síntomas de dengue son fiebre acompañada de uno o más de los siguientes signos:

-Dolor detrás de los ojos

-Dolor de cabeza

-Dolor muscular y de articulaciones

-Náuseas y vómitos

-Cansancio intenso

-Aparición de manchas en la piel y picazón

-Sangrado de nariz y encías.

4- Dengue: cómo actuar ante los síntomas

El Ministerio de Salud recomendó: “Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas es muy importante realizar una consulta médica de manera temprana, no automedicarse y evitar la picadura de mosquitos para evitar que el vector se contamine con nuestra sangre y siga transmitiendo el virus”.

El director del Hospital Santojanni de Liniers, Federico Charabora (MN 75635) pidió a las personas que tengan síntomas que se acerquen a controlarse a un centro de salud porque los médicos evalúan “si el caso puede tomar mayor gravedad”. Si los pacientes no requieren internación se les recomienda “un aislamiento domiciliario para evitar mayores contagios”, puntualizó.

5- Dengue: cuánto tiempo dura la enfermedad

Los síntomas de dengue generalmente duran entre 2 y 7 días. La mayoría de las personas se recupera en alrededor de una semana. Además, tiene un período de incubación de entre 3 a 15 días, y se divide en 3 etapas:

- Etapa febril (días 0 a 5 de la enfermedad)

- Etapa crítica ( días 5 a 7 de la enfermedad)

- Etapa de recuperación (luego del 7° día de enfermedad)

6- ¿El dengue tiene tratamiento?

No existe un medicamento específico para tratar el dengue, sino que se tratan los síntomas de la infección. Los especialistas del Hospital Alemán recomendaron que, en caso de fiebre y/o dolor, tomar paracetamol y no otros antiinflamatorios, analgésicos o antipiréticos como la aspirina, el ibuprofeno y el diclofenac porque pueden favorecer la hemorragia. Evitar el uso de antibióticos, corticoides y administración intramuscular de medicamentos de cualquier índole.

7- ¿En qué consiste un cuadro grave de dengue?

Según datos de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en el inglés) cerca de 1 de cada 20 personas que se enferman con dengue presenta dengue grave. “El dengue grave es un tipo de enfermedad más serio que puede causar shock, hemorragia interna e incluso la muerte. Es más probable un cuadro de dengue grave si ya se ha tenido una infección por dengue anteriormente. Los bebés y las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de presentar la enfermedad grave”.

Los signos de advertencia de dengue grave generalmente comienzan en las 24 a 48 horas después de que ha desaparecido la fiebre y se debe concurrir inmediatamente a un centro médico:

-Dolor o sensibilidad en el estómago

-Vómitos (al menos 3 veces en 24 horas)

-Sangrado por la nariz o las encías

-Vómitos con sangre o sangre en las heces

-Sensación de cansancio, inquietud o irritabilidad

8- ¿Puede haber coinfección de dengue y COVID-19?

En 2020, el coronadengue, una combinación entre el dengue y el COVID-19, se convirtió en noticia. En ese momento, la enfermedad transmitida por el Aedes aegypt registró un pico en la Argentina (más de 60 mil casos) y la región (más de 1,5 millones). La unión de dos infecciones en un mismo momento, según aclaran los expertos, no es un fenómeno nuevo, sino que se trata una situación que se puede dar de forma regular y, en algunos casos, por casualidad. La coinfección puede generar un cuadro más severo. Para que esta situación tenga lugar, debe existir un importante aumento de casos y pacientes que estén transitando cada patología.

9- Cómo se puede prevenir el dengue

Como la forma de transmisión de la enfermedad es la picadura de mosquitos infectados, la medida más importante de prevención de dengue y chikungunya es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contengan agua, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior, tapando tanques, aljibes y/o cisternas, o evitar que acumulen agua, dando vuelta, en el caso de baldes, palanganas, tambores, etc, vaciando y cepillando frecuentemente los portamacetas y bebederos, o poniéndolos al resguardo bajo techo, como en el caso de botellas retornables. También es recomendable colocar tela mosquitera en las rejillas.

10- Dengue: cómo evitar la picadura del mosquito

Para evitar la picadura del mosquito se recomienda utilizar repelente, siguiendo siempre las indicaciones del envase. A su vez, se recomienda usar ropa de manga larga y colores claros. Para proteger a los bebés, quienes no pueden usar repelente, se debe colocar redes o tules sobre cunas y cochecitos. En relación al hogar, es importante colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y usar repelentes ambientales como tabletas (interior) o espirales (exterior), recomendó la cartera sanitaria.

11- Dengue: ¿es conveniente fumigar?

El Ministerio de Salud dijo que la aplicación de insecticida mediante fumigación está indicada sólo en situación de brote y bajo las indicaciones metodológicas de la normativa nacional vigente. El insecticida sólo sirve para eliminar mosquitos adultos que están transmitiendo la enfermedad, no elimina formas inmaduras del mosquito: huevos, larvas y pupas; por lo que no es suficiente para controlar estas enfermedades si no se controlan y eliminan los criaderos de nuevos mosquitos.

12- ¿En qué regiones del país circula el dengue?

El virus actualmente tiene circulación en 13 jurisdicciones de Argentina: Buenos Aires (3 localidades), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca (2 localidades), Chaco (2 localidades), Corrientes (2 localidades), Córdoba (1 localidad), Entre Ríos (1 localidad), Formosa (2 localidades), Jujuy (3 localidades), Salta (9 localidades), Santa Fe (16 localidades), Santiago del Estero (6 localidades) y Tucumán (15 localidades).

13- ¿Dengue asintomático en personas súper propagadoras?

La infección por dengue puede ser asintomática, es por eso que el riesgo de un contagio masivo aumenta cuando se dan tres condiciones: un evento masivo, mosquitos Aedes aegypti y personas enfermas con dengue sin síntomas. Según una reciente investigación, “la cantidad de infecciones ‘ocultas’ vinculadas a un lugar, o los casos de personas infectadas que no muestran síntomas, es el indicador clave del riesgo de dengue”. Es que los expertos encontraron que el 8% de los espacios de actividad humana evaluados representaron más de la mitad de las infecciones durante un brote, siendo que estos espacios “súper esparcidores” se asociaron con un predominio de casos asintomáticos, o el 74% de todas las infecciones.

