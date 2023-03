¿Es recomendable que los niños usen medicamentos para adelgazar?

El doctor Cormillot brinda su opinión sobre el uso de medicamentos para adelgazar en niños

Uno de cada cinco niños en Estados Unidos tiene exceso de peso. No son cifras que superen demasiado a las que hay en nuestro país, pero bueno, ya la Academia Norteamericana de Pediatría dijo: “A partir de los seis años, se recomienda un tratamiento fuerte e intensivo que incluya medicamentos para todos los niños”.

Pero bueno, que lo recomienden no quiere decir que hay una obligación de dárselos. En nuestro país hay varios medicamentos. Está la liraglutida, la semaglutida, que está por terminar de aprobarse. Pero también hay una combinación de bupropión y naltrexona. Y está, finalmente, una que está por entrar, que es la tirzepatida. Pero, como le dije, aún no ha ingresado.

Cada uno de estos medicamentos tiene una indicación, eso lo maneja el médico. Pero que exista el medicamento, no quiere decir que la persona no tenga que hacer una buena alimentación y una actividad física, que eso es la preocupación de las madres en los Estados Unidos.

Ahora todos los chicos van a querer tomar medicamentos, pero no van a querer tratarse y cambiar de hábitos. No, una cosa no quita la otra. Son convenientes que se hagan. Yo creo que es beneficioso que se esté aprobando y que se usen medicamentos, porque después uno decide si los usa o no. Recordando aquello que... Dios te da las nueces pero no te las parte.

En la Argentina, el exceso de peso afecta a más del 40% de los niños, niñas y adolescentes, según datos del Ministerio de Salud / (Getty)

Argentina, las Américas y el mundo: datos sobre obesidad y sobrepeso

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso alcanzaron proporciones epidémicas. “Las tasas de obesidad casi se han triplicado desde 1975 y han aumentado casi cinco veces en niños y adolescentes”. En ese sentido, desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicaron que afecta “a personas de todas las edades, de todos los grupos sociales, en la Región de las Américas y del mundo”.

“La Región de las Américas tiene la prevalencia más alta de todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud, con 62,5% de los adultos con sobrepeso u obesidad (64.1% de los hombres y 60.9% de las mujeres)”, enumeraron desde la OPS. Al tiempo que resaltaron que, si se examina únicamente la obesidad, “se estima que afecta a un 28% de la población adulta (un 26% de los hombres y un 31% de las mujeres)”.

Incluso, desde el organismo sanitario panamericano detallaron que, en los últimos 50 años, las tasas de sobrepeso y obesidad se triplicaron en la región, siendo que esta condición es “uno de los principales factores de riesgo de muchas enfermedades no transmisibles (ENT), como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares, así como de varios tipos de cáncer”; siendo que en 2021, fue la responsable de “2,8 millones de muertes por enfermedades no transmisibles (ENT) en las Américas”.

En el mundo, según la OMS, las tasas de obesidad en niños y adolescentes han aumentado hasta cinco veces / (Getty)

En ese tono, la OPS advirtió que esta “epidemia no es ajena a los niños y adolescentes”. “En el grupo de 5 a 19 años, el 33,6% de los niños, niñas y adolescentes están afectados por sobrepeso u obesidad, y el 8% de los niños y niñas menores de cinco años, de acuerdo con las últimas estimaciones de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial”, detallaron desde el organismo internacional.

Según explicaron desde el ente sanitario panamericano, estos niveles de sobrepeso y obesidad entre los niños están relacionados, principalmente, “a los bajos niveles de lactancia materna y a dietas deficientes en frutas y verduras y ricas en alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas”.

Por último, según datos del Ministerio de Salud nacional, “en Argentina el 41,1 por ciento de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años presenta exceso de peso, mientras que esta problemática afecta al 67,9 por ciento de las personas mayores de 18 años, según los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud”.

*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Gastón Taylor / Edición: Rosario Benítez Chiarelli / Producción: Dolores Ferrer Novotný

