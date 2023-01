Cuál es la mejor manera de tomar decisiones de principio de año

Dr. Cormillot - Decisiones De Principio De Año #Informe

Es bastante probable que usted, como todos los años, haya tomado la decisión de decir “bueno, este año voy a hacer esto, esto y esto”. Mi recomendación es que lo escriba. “Voy a hacer uno, dos, tres, cuatro y cinco”, y que le ponga fecha.

Microvidas: cómo nuestras acciones reducen nuestra expectativa de vida Pequeños actos cotidianos pueden influir en nuestra longevidad. Qué hacer para ganarle al almanaque VER NOTA

Si usted no lo escribe y no le pone una fecha, lo que usted ha hecho es enunciar buenas intenciones, pero no se ha puesto objetivos. Y, entonces, es probable que no las haga o las haga tarde.

Un gran ejecutivo norteamericano de una empresa automovilística dijo una frase que a mí me gustó muchísimo. Lee Lacoca, se llamaba y afirmó: “Incluso una decisión correcta es incorrecta cuando uno tarda tiempo en implementarla”.

No solo debe establecerse metas, sino también fechas estimadas para lograrlas / Getty

Como se lo dije en otras oportunidades, la resiliencia es importante. Más aún cuando se trata de establecer metas para concretarlas durante los próximos meses. Por eso, en este caso y con estas cartas sobre la mesa, la pregunta es, ¿cómo reaccionás cuando algo no te sale bien? ¿Te enojás? ¿Lo aceptás?

Le recuerdo una nota buena que leí de Ariel Torres, en la cual explica cómo nos comportamos los seres humanos cuando algo nos sale mal. Más allá de lo que pueda pensar, esto es una cosa que nos unifica y nos hace parecidos a los 8.000 millones de habitantes que hay sobre la Tierra. Algunas cosas nos salen bien y otras nos salen mal.

¿Cómo reaccionamos frente a esto? Bueno, yo les voy a dar un ejemplo. Y aunque suene repetitivo, le recuerdo que yo comencé a aprender danza aérea de grande, después de los 70 años, y yo quería aprender a dar vueltas. Quería aprender a dar vueltas, pero quería aprenderlo y me costaba muchísimo porque no tengo habilidad corporal. Pero seguí insistiendo hasta que finalmente salió.

Es posible que no logre aquello que se establezca como meta, pero gracias a la resiliencia podrá alcanzarlo / (Getty Images)

O sea, tenía la motivación, tuve la resiliencia de seguir pese a que las cosas. Al principio, me costaban muchísimo. En oposición, si bien yo me manejo bien en búsquedas en todo lo que sea internet, buscar información, armar papers, armar trabajos y comunicarme con otros; con las redes sociales, no me manejo. Entonces, he preguntado muchas veces cómo se encuentra algo en Instagram o cómo se hace esto.

La verdad me relajo, aflojo los hombros y acepto que algunas cosas no me van a salir bien. No me peleo más con la situación. El asunto es que sos humano y, como humano, no sos perfecto. Te va a relajar mucho si aflojás los hombros y decís, “bueno, soy bueno en esto, no quiere decir que voy a ser bueno en todo”.

Muchas cosas en la vida no van a salir bien. Pondré mi mejor esfuerzo en pagar el precio en insistir en aquellas que me son indispensables. Y en aquellas que no, me relajo.

*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Samuel Cejas / Edición: Facundo Madero / Producción: Dolores Ferrer Novotný

Seguir leyendo: