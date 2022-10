Qué es un soplo cardíaco y cómo puede detectarse

El doctor Cormillot explica qué es un soplo y cuándo puede darse

Nuevamente, nos vamos a centrar en el corazón. En una entrega anterior hablamos sobre órgano que, a diferencia de algunas creencias, está en el centro del pecho. No está a la izquierda, aunque sí está inclinado a hacia ese lado, que es otra cosa. El corazón, escuche bien, late 3.000 millones de veces en una vida de 80 años.

Lo repito porque es importante que usted tome dimensión de este dato: late 3.000 millones de veces, aproximadamente. O sea que es una maquinaria que tiene que funcionar, imagínese cuan bien. Pero también puede dar señales de que está enfermo. Es por eso que en este video hablaremos de los soplos cardíacos.

En las imágenes verá que, si abrimos el corazón, nos vamos a encontrar con que tiene cuatro cavidades, seguramente en algún momento habrá leído o escuchado sobre ella. Son dos aurículas y dos ventrículos. La sangre llega desde todo el cuerpo y llega sin oxigenar. Cuando llega al corazón, al lado derecho, llega a la aurícula y después de ahí pasa al ventrículo, del ventrículo va a los pulmones, en el pulmón se oxigena, vuelve al corazón, y corazón la reparte ya oxigenada por todo el cuerpo.

Heart attack and chest pain medical cardiovascular disease as an illness of a human circulation organ in a 3D illustration style.

Este es el circuito que hace la sangre, nuestra sangre, en este momento. Mientras estoy yo grabando estas imágenes y mientras usted está mirando este video, el organismo está funcionando de este modo.

Ahora, hay una cosa que yo quería destacar, que en cada una de esas entradas y salidas, ya sea a la entrada o a la salida de la aurícula, a la entrada o a la salida del ventrículo, hay una válvula y esa válvula es la que regula que pueda pasar la sangre.

El funcionamiento de la válvula consiste en que se abre en el momento que debe pasar la sangre y después se cierra para que no pueda volver. O sea, cuando el corazón se contrae, que es en la sístole cuando se contrae, ahí pasa la sangre y después se relaja el corazón. Y ahí, cuando se relaja, no tiene que poder volver la sangre. Ahora, si vuelve la sangre quiere decir que la válvula no está bien cerrada.

Científicos revelaron la causa de la ubicación y localización concreta del corazón (iStock)

Durante muchos años, hoy en día se puede ver con imágenes de una manera increíble, pero durante muchos años lo que se usó fue el estetóscopo, también conocido como estetoscopio.

¿Qué es lo que se escuchaba con el estetoscopio? En el video van a poder oír perfectamente cuál es el sonido. En un primer momento van a poder notar cómo suena un latido normal. Y esto, que van a poder escuchar segundos más tarde es lo mismo que escuchaba el colega hace muchos años con el estetoscopio.

En la actualidad, por supuesto, lo sigue escuchando pero se puede corroborar mucho más fácil gracias a los estudios por imágenes de que esto es un soplo. Además, en un sonido posterior podrán identificar que se trata de otro tipo de soplo.

Con los dispositivos de monitoreo remoto, los controles presenciales pueden hacerse una vez por año (Archivo)

Se llama soplo cuando la válvula que está a la salida de las cavidades del corazón está, o muy chiquita, muy estrecha y hace ruido cuando sale, o no se cierra suficientemente y la sangre vuelve a retornar. O las dos cosas.

Y recuerde que si usted cuida su corazón, le va a durar toda la vida. Y si no lo cuida, también.





*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Samuel Cejas / Edición: Pedro Kablan / Producción: Dolores Ferrer Novotný

