Costa Rica

Asesinan a madre de cinco hijos en Costa Rica: su expareja el principal sospechoso

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial luego de que los agentes ubicaran lesiones compatibles con un cuchillo durante la inspección inicial en Guayabo de Bagaces, mientras se define si el hecho encaja como femicidio

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El OIJ investiga como aparente homicidio la muerte de Ana Isabel Hidalgo Bolívar en Guayabo de Bagaces, Guanacaste, y busca determinar si se trató de un femicidio. Crédito: Redes sociales Isabel Hidalgo
El OIJ investiga como aparente homicidio la muerte de Ana Isabel Hidalgo Bolívar en Guayabo de Bagaces, Guanacaste, y busca determinar si se trató de un femicidio. Crédito: Redes sociales Isabel Hidalgo

Una mujer de 43 años fue hallada sin vida dentro de su casa y el Organismo de Investigación Judicial indaga el hecho como un aparente homicidio, mientras la pesquisa busca determinar si se trató de un femicidio y quién fue la persona responsable.

La víctima, identificada como Ana Isabel Hidalgo Bolívar, era madre de cinco hijos, según información judicial y testimonios de familiares.

Según el OIJ, una persona llegó a buscar a la mujer a la vivienda, encontró la puerta entreabierta y, al ingresar, la halló fallecida. Agentes judiciales se desplazaron al sitio, hicieron una inspección preliminar y localizaron heridas provocadas por arma blanca; después, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.

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Una de las hijas de la víctima, Sharrany Hidalgo, de 25 años, dijo a La Teja que sospecha que el crimen fue cometido por alguien que conocía de cerca a su madre, sus horarios y sus rutinas. “Tuvo que ser alguien que la conocía, que sabía los horarios en los que ella estudiaba, alguien cercano que conocía dónde vivía, porque no hubo forcejeo para entrar a la casa”.

La ausencia comenzó a preocupar cuando no recogió a su hija de cinco años

La familia empezó a inquietarse cuando la niña de cinco años esperaba que su madre la recogiera en la escuela y eso no ocurrió. Ante la falta de respuesta a llamadas y mensajes, solicitaron a una vecina que fuera a buscarla y fue esa persona quien la encontró sin vida.

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Sharrany relató que su madre asistía a clases de computación básica en el Instituto Nacional de Aprendizaje y que luego llevaba otro curso en un proyecto llamado Emprende Guanacaste. Según ese testimonio, Isabel iba al INA de 9:00 a 14:00 y después debía recoger a su hija menor.

La hija contó a La Teja que, al principio, pensaron que la mujer seguía en clases porque estaba entusiasmada con ese proyecto. La preocupación aumentó hacia las 16:30, cuando los mensajes no llegaban y las llamadas tampoco entraban.

“Nos empezamos a preocupar, porque le poníamos mensajes y no le llegaban, las llamadas tampoco le entraban. Llamé a una señora que conocía a mi mamá y le pregunté si estaba en la casa de ella, porque mi mamá iba ahí a unos estudios bíblicos, pero ella dijo que no”, dijo Sharrany Hidalgo.

Esa amiga fue a la casa con su esposo y avisó que el carro estaba en la vivienda, las luces estaban apagadas y había una persona tirada en el piso. Después, el esposo de Sharrany y el marido de la vecina fueron a la delegación policial para pedir ayuda.

“La señora fue con el esposo a fijarse y me llamó para decirme que el carro estaba en la casa, las luces estaban apagadas y había alguien tirado en el piso. Pensamos que era un hombre, nunca pensamos que fuera ella, pero al creer que podría ser un hombre, de inmediato pensamos que ella podía estar herida o muerta”, dijo la joven.

La familia de Ana Isabel Hidalgo empezó a preocuparse cuando no recogió a su hija de cinco años en la escuela y no respondió llamadas ni mensajes. Crédito: Redes sociales Isabel Hidalgo
La familia de Ana Isabel Hidalgo empezó a preocuparse cuando no recogió a su hija de cinco años en la escuela y no respondió llamadas ni mensajes. Crédito: Redes sociales Isabel Hidalgo

La investigación incluye la versión sobre una expareja y violencia previa

El principal sospechoso de la muerte es una expareja sentimental de Hidalgo Bolívar. Ella presuntamente había iniciado una nueva relación y una de sus anteriores parejas seguía buscándola para retomar el vínculo, algo a lo que ella se negaba porque había sido víctima de violencia doméstica.

El sospechoso habría ingresado por la parte posterior de la vivienda y perpetrado el ataque. El inmueble estaba ubicado a unos metros de la carretera principal que comunica Guayabo con Agua Clara, y los vecinos más cercanos se encontraban a 100 metros, una distancia que dificultaba que alguien oyera o viera lo ocurrido.

“Ese señor y mi esposo fueron por los policías a la delegación y ellos como que forcejearon el portón, porque a ella la dejaron sin teléfono y la casa cerrada con doble paso, como para que no pudiera buscar ayuda”, dijo Hidalgo a La Teja.

En un video que hace parte del acervo probatorio se observa a un hombre caminar con un cuchillo - crédito Pexels
La inspección preliminar del OIJ localizó heridas de arma blanca en la vivienda y el cuerpo de Ana Isabel Hidalgo fue enviado a la Morgue Judicial para la autopsia. - crédito Pexels

Familiares y vecinos manifestaron consternación y pidieron que el caso se esclarezca lo antes posible. El OIJ mantiene abierta la investigación para definir las circunstancias del crimen, y hasta el momento las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

La víctima, originaria de Los Guido de Desamparados, era conocida en la zona y, según allegados, recientemente había celebrado su cumpleaños con sus seres queridos.

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Investigación judicialCostaRicaFeminicidioViolencia intrafamiliarmadre de cinco hijosAna Isabel Hidalgo

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