Muertes de bebés en un hospital de Córdoba: qué puede causar una intoxicación con potasio

“Son pocas las patologías que aumentan el nivel de potasio en el organismo y son bien claras y fáciles de identificar", explicó el toxicólogo Carlos Damin a Infobae

La muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo” de Córdoba conmociona a toda la provincia. Los fallecimientos se produjeron entre marzo y junio y no estarían causados por muerte natural. Hasta el momento, el fiscal de instrucción Raúl Garzón, a cargo de la investigación, informó que dos de las autopsias de las víctimas revelaron “altos niveles de potasio” .

Consultado por Infobae, el doctor Carlos Damin, jefe de Toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, aclaró que “únicamente por administración por vía oral o por inyección se puede provocar la intoxicación por potasio e incluso la muerte”. Esto significa que un tercero, un enfermero u otro adulto debe facilitar la ingesta o inyectar la sustancia en el cuerpo de la víctima para que se presente un nivel excesivo de potasio que cause la muerte .

El fiscal de la causa dijo esta mañana a medios locales que se trabaja sobre “varias hipótesis”, entre ellas la de “mala praxis, homicidio o negligencia”, entre otras líneas como la posibilidad de que las muertes hayan sido causadas por algún “virus hospitalario”. “ Se descartan hipótesis como complicaciones de vacuna, medicación o, estado de los medicamentos porque se administra la misma medicación en todos los hospitales . Esto es algo muy acotado y muy puntual”, sostuvo. Por el momento, investigan a una enfermera.

Del 18 de marzo al 6 de junio, murieron en total 11 bebés, en al menos 5 casos no fueron causas naturales y están bajo investigación (Getty)

Garzón también confirmó que las autopsias de dos de los menores fallecidos revelaron altos niveles de potasio en sangre, por lo que se sospecha que se les podría haber inyectado alguna sustancia . “Sobre el potasio no voy a dar detalles porque son cuestiones médicas que no me corresponden. Se está investigando esa línea”, se limitó a contestar.

“No existe una forma natural de intoxicarse con potasio . El motivo de niveles muy elevados de esta sustancia en el cuerpo es por administración, si bien existen enfermedades que pueden provocar hiperkalemia (exceso de esta sustancia en el organismo) pero no así, en forma masiva”, detalló Damin a Infobae.

El especialista, que es director de la cátedra de Toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aclaró que si bien “una persona puede tener niveles de potasio elevado por distintas razones o enfermedades, esto no ocurre en muchas personas juntas (en este caso bebés), no hay ningún motivo epidemiológico que genere una elevación de varias personas al mismo tiempo”.

“Son pocas las patologías que aumentan el nivel de potasio en el organismo y son bien claras y fáciles de identificar, si uno no tiene esa patología, la sustancia fue introducida desde afuera”, concluyó el experto en Toxicología.

Durante junio la Justicia allanó el Hospital Materno Neonatal de Córdoba y secuestraron tanto historias clínicas como otros elementos

Por su parte, el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, el médico infectólogo Roberto Debbag, dijo que este es el “evento más dramático” de muerte de bebés que vio “en 40 años de carrera”. En declaraciones al canal TN, remarcó que se trata de un hecho extraordinario y no habitual en las salas de neonatología, ya que la tasa de mortalidad neonatal precoz, en los primeros 7 días post nacimiento, “es muy baja y es muy raro que ocurra, puede suceder por asfixia en el parto, por malformaciones cardíacas o congénitas, pero son muertes excepcionales”, subrayó.

“ En la primera hora posterior al nacimiento se le aplican dos inyecciones a los bebés, una es la vitamina K y otra es la vacuna de la hepatitis B” , dijo el infectólogo y destacó que en la suelen ser dos inyecciones que se suelen dar en un marco de “máxima seguridad”.

El experto se refirió a que es probable que la investigación investigue tamibén la hipótesis de la iatrogenia, esto ocurre cuando un profesional de la salud provoca un daño no deseado ni buscado en un paciente. “La iatrogenia pudo haber sido por confusión o por intencionalidad, eso lo determinará la Justicia”, señaló Debbag y remarcó: “ La enfermera podría haberse confundido, eso es dramático. El exceso de potasio produce arritmia y, en consecuencia, puede provocar un ataque cardíaco ”.

Investigan más muertes

El fiscal de Instrucción Raúl Garzón, a cargo de la investigación, dijo a medios locales que se trabaja sobre “varias hipótesis"

En cuanto a el total de víctimas fatales, el fiscal de instrucción de Córdoba detalló que “son cinco los fallecidos donde existe una sospecha fuerte, pero hay más. Según los momentos, varían entre 10 a 12″. Eso dependerá del lapso de tiempo que se investigue.

Por su parte, el ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo, dijo que las alarmas se encendieron el 18 de marzo y que al 6 de junio, murieron en total 11 bebés. Al respecto, el fiscal dijo que algunos fueron por causas naturales y que el foco se centra por el momento en los cinco cuyas causas no están claras . “Si hay más, se investigará”, dijo Garzón.

Ante esta situación, el ministro Cardozo reveló que iniciaron una investigación interna para determinar cuáles fueron los elementos que podrían haber incidido en el trágico final. Recién el 6 de junio solicitaron la intervención de la Justicia de Córdoba y ordenaron la realización de autopsias de los dos últimos bebés fallecidos. El funcionario no descartó que se trate de un hecho criminal como tampoco de una negligencia, algo que también dijo el fiscal.

SEGUIR LEYENDO: