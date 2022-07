Convulsiones en un partido de fútbol: cómo reaccionar ante estos episodios y qué se debe evitar

Las crisis epilépticas son episodios de alteración de la actividad eléctrica del cerebro (OMS)

El partido entre el Fehervar FC y el Gabala generó alarma luego de que el lateral derecho Ilkin Qirtimov y el alemán Marcel Heister protagonizaran un incidente que dejó al primero con convulsiones. A los pocos minutos de que comenzara el episodio, el capitán del equipo visitante, Asif Mammadov, se arrojó sobre su contrincante e intentó realizar algunas maniobras para preservar su salud. Pero, qué se debe hacer, y que no, durante estos episodios.

“El jugador tuvo un traumatismo y como consecuencia aparecieron las convulsiones, que son contracciones musculares involuntarias que se producen porque hay una alteración eléctrica en el sistema nervioso central (cerebro y cerebelo)”, explicó a Infobae Jorge Franchella, médico deportólogo y cardiólogo (M.N. 44.396) sobre esta situación ocurrida en el MOL Aréna Sóstó de Hungría.

Susto en un partido de Conference League

Según señaló el experto, “cuando en el sistema nervioso central se produce alteración eléctrica aparecen estos episodios. Se trata de una de las formas en que la alteración del ritmo interno se exterioriza, mediante convulsiones”.

“Hay varias situaciones que son capaces de producir ese tipo de alteraciones, una muy sencilla y frecuente e, incluso, inocente es cuando los nenes, muy chicos, tienen fiebre muy alta. Les sube mucho la temperatura y los niños que son muy sensibles tienen convulsiones durante la fiebre. En la mayoría de los casos son inocentes y cuando van creciendo ya no tienen ese tipo de respuesta”, explicó el cardiólogo. Según señala la Clínica Mayo, “ la causa más común de las convulsiones es la epilepsia. Sin embargo, no todas las personas que tienen una convulsión tienen epilepsia . A veces, las convulsiones pueden ser causadas o desencadenadas por otros factores”.

En ese sentido, el médico cardiólogo y deportólogo Norberto Debbag (MN 51320), destacó en diálogo con Infobae, tras analizar el video, que se puede identificar “un choque entre ambos jugadores y después hay un cuadro convulsivo que hay que estudiar. No parecería ser un traumatismo de cráneo directo. Si no que, al chocar hombro con hombro, se produjo un traumatismo de cráneo indirecto porque parecería que se produce un movimiento brusco de la cabeza y el cerebro se movió dentro del líquido cefalorraquídeo y tocó el cráneo, con lo cual hubo una irritación de las células nerviosas ”.

En los casos de convulsiones sin traumatismo de cráneo, los expertos advierten que se debe poner al paciente de costado y evitar meter los dedos u otro elemento en la boca del afectado

Cómo actuar ante una convulsión

Más allá de algunas argumentaciones, el experto destacó que, al ser provocada por un traumatismo, es necesario tener en cuenta otros posibles factores, como son las fracturas o micro-fracturas. “Cuando hay un traumatismo o cualquier situación movilice el cerebro dentro del cráneo, es capaz de provocar alternaciones eléctricas y un proceso de convulsión”, señaló Franchella.

“ En el momento de las convulsiones, la persona está inconsciente y una de las pocas cosas que si hay que atinar a hacer es que no haya otra complicación : como puede ser el hecho de que algún objeto obstruya la vía respiratoria. Ponerlo de costado es un paso y se busca que tenga la boca abierta porque son convulsiones por traumatismo”, recalcó Franchella. En ese sentido, Debbag agregó: “ Meter los dedos y tomar la lengua es un mito, como dicen. Porque si le ponés la mano en la boca, te corta los dedos”.

En palabras del experto, las convulsiones, generalmente, son de corta duración. “Cuando se trata una convulsión hay sujetarlo para evitar que se lastime con otras cosas, ponerlo de costado; por si llega a vomitar para que no se broncoaspire, y se le puede poner la cabeza hacia atrás, en una hiperextensión de cabeza, para que ayude a que la lengua no obstruya las vías respiratorias, porque tiende a bajar cuando la persona está en el piso, y que entre mejor el aire. Hasta que pase el cuadro. Pero, más que nada, es mantenerlo quieto y que no se lastime contra nada”, recalcó Debbag.

"Cualquier situación que movilice al cerebro dentro del cráneo es capaz de provocar alternaciones eléctricas y un proceso convulsivo”, señaló Franchella (Gettyimages)

En tanto, cuando se trata de convulsiones tras un traumatismo (golpe), los expertos coincidieron en evitar inducir movimientos extras. “Si la persona que tienen un traumatismo tiene convulsiones, hay que dejarlo quieto y en el suelo, sin movilizarlo o mover la cabeza, para que así no mueva el cuello. No sabemos si en ese golpe tuvo otra cosa, como una fractura o una micro-fracturas. A la altura en la que parecer tener el golpe, si lo movilizamos, terminamos de lesionar al sistema nervioso central porque lesionamos la médula y en esa zona también está el bulbo raquídeo ”, señaló Franchella.

Al tiempo que Debbag agregó: “Si lo tocas y le movés la cabeza, el daño es mayor. No conviene moverlo o tocarlo hasta que venga el médico. Los traumatismos de cráneos por golpes o por caída no convienen tocarlo, puede haber una lesión medular o una fractura cervical. Es por eso que es mejor dejarlo quieto hasta que venga el médico y el que la va colocar el cuello, y solo puede hacer esto último un especialista”.

Cuando se trata de una convulsión por traumatismo de cráneo, Debbag aconsejó: “No conviene moverlo o tocarlo hasta que venga el médico porque puede haber una lesión medular o una fractura cervical”

“Es mejor no tocar nada, miremos lo de la boca y la lengua, ponerlo boca arriba y tratando de que no se gire porque si hay un fractura y se produce un desplazamiento se genera otro problema, que es cuando un hueso se gira o se desplaza sobre otro. Es por eso que hay que tratar de dejarlo como está. Por eso todos los paramédicos lo acuestan en una tabla rígida para que su cuerpo quede en la misma línea, le ponen un cuello (ortopédico) y con esos dos reparos los sacan de la cancha”, dijo Franchella.

Mientras que al evaluar los pasos a seguir que deberá adoptar el futbolista, Debbag explicó: “Ahora, hay que descartar que no haya una lesión orgánica. Después de que una persona tiene una convulsión, se queda unos minutos con la mirada fija, está como desconectado. Después de ubica, pero en la post convulsión queda, por un momento, como perdido”.

Se debe tener conocimiento para tratar a una persona que sufre un ataque de epilepsia (OMS)

Paso a paso: qué hacer cuando una persona tiene un convulsión

En diálogo con Infobae, Sebastián María Medina Navarro, instructor en primeros auxilios y emergencias médicas, además de radiólogo clínico, señaló un paso a paso sobre qué se debe hacer ante un episodio convulsivo:

1- La convulsión nos indica que existe un problema neurológico y en dicho momento no hay manera de solucionar nada. Por lo cual, no se recomienda introducir elementos dentro boca del afectado, ya que la lengua no se traga.

2- Desde primeros auxilios, tenemos que asegurar la zona de la víctima (por ejemplo, si está en la calle).

3- Llamar al servicio de emergencias médicas (107 en nuestro país)

4- Poner una campera, bolso o mochila debajo de la nuca de la persona que convulsiona y dejar que la convulsión siga su curso. Se puede tomar el tiempo en que se extendió la convulsión para brindarle esa información al médico.

Así es la Posición Lateral de Seguridad (Gentileza: Sebastián María Medina Navarro)

5- Tras finalizar la crisis convulsiva, se debe poner al paciente la posición PLS (posición lateral de seguridad). Dicho de otro modo, se lo ubica de costado para evitar que se broncoaspire, si es que vomitó o tiene la denominada “espuma del epiléptico”.

6- Verificar constantemente que el paciente respire, hasta que llegue la ambulancia. Caso contrario, comenzar con las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) de forma inmediata.

