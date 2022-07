¿Se pueden tomar bebidas alcohólicas y manejar?

Dr Cormillot - Alcohol al volante #Informe

¿Se puede tomar bebidas alcohólicas y manejar? Se puede, claro que se puede. Ahora, no se debe, ni tampoco conviene. ¿Por qué? Porque nuestro país nos abruma con las cifras que aparecen que nos ponen entre los países con mayor cantidad de accidentes de tránsito del mundo.

Especialmente con las cosas terribles que pasan con gente joven que tiene accidentes donde pierden la vida ellos y, también, pierden la vida otras personas que no tenían absolutamente nada que ver.

¿Cuánto alcohol se pude tomar antes de subirse al auto para manejar? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el efecto que va a tener lo que uno toma sobre su metabolismo depende de la cantidad de alcohol que uno haya consumido, y también de la calidad y el tipo de bebida.

Ingerir alcohol antes de ponerse detrás del volante no se debe y tampoco conviene

¿Por qué? Porque el volumen de la unidad de medida varía porque el porcentaje de alcohol no es el mismo. Esto implica que en una copa la cantidad de alcohol que se puede ingerir depende del tipo de bebida que se consuma.

¿Cómo llego a 0,5? Yo llego a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre con dos vasos de vino, dos botellas o dos latas de cerveza de 350, o dos chops.

Llego más rápido si soy mujer, que si soy hombre . En las mujeres sube más rápido porque tienen menos líquido. Tienen más grasa, pero tienen menos líquido. El tema es si han comido o no han comido. Si una persona ha comido, sube más lentamente.

El porcentaje de alcohol en sangre dependerá tanto de la cantidad que se ingiere, como así también del tipo de bebida (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Si uno tienen el estómago vacío, el alcohol llega más rápido al cerebro, y si uno está comiendo o ha ingerido algún alimento antes, el metabolismo es más lento. De la misma manera, si uno bebe copa tras copa en poco tiempo, el efecto será mayor.

Pero el problema es que, pase lo que pase, con cualquier concentración de alcohol que haya en sangre, la persona tiene menos reflejos, menos velocidad, menos visión periférica y muchas más posibilidades de chocar. La única solución es cero alcohol en sangre. El conductor responsable es el que maneja. Si va a tomar, no maneje y si va a manejar, no tome.

Una de las medidas para conocer cuánto alcohol en sangre tiene una persona es el alcoholímetro, el cual se usa en los controles de tránsito (@MGPmardelplata)

En promedio, el cuerpo tarda una hora en eliminar cada copa que se toma. El hígado procesa 15 centímetros cúbicos de alcohol por hora. Esto significa que si usted salió a cenar y tomó alcohol, por ejemplo una copa de vino, le conviene esperar una hora antes de subirse al auto y manejar. Si tomó dos copas, le conviene esperar dos horas.

En la provincia de Córdoba, la tolerancia al alcohol es cero . O sea, no se puede tener absolutamente nada. Y hay algunos tramos, como de Córdoba Capital a Carlos Paz, donde le toman la alcoholemia a todo el mundo. Con lo cual, es difícil que la gente esté manejando borracha en ese centro, que es un centro de distracción.

Recuerde, si va a manejar no beba. Y si va a beber, no maneje

En nuestra Capital eso no existe. Prácticamente no hay controles. No hay ningún control, y si hay control es un control fijo donde la gente sabe que tiene que esquivarlo y nunca pasa nada.

La única forma de que disminuyan los accidentes es bajando la velocidad máxima y que haya muchos controles y con multas que realmente desanimen a que la gente tome.

Recuerde, si va a manejar no beba, y si va a beber no maneje.





*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Gastón Taylor y Alejandro Beltrame / Edición: Facundo Madero / Producción: Dolores Ferrer Novotný

SEGUIR LEYENDO: