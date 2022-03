Aumentaron los casos de gripe en Argentina en una época inusual del año

El virus de la gripe llegó más temprano este año, afirman expertos (Getty)

“Hoy no voy a trabajar. Me siento mal desde hace varios días. Muy cansado y anoche tuve fiebre. Me hice el test de COVID-19 y me dio negativo. Creo que estoy engripado”, afirmó Fabián R. desde su cama en su casa de Villa Crespo. Lo que siente Fabián es similar a cientos de argentinos afectados por una nueva ola de contagios de gripe o influenza en el país que parece ser, llegó más temprano este año.

Mientras circula la variante Ómicron del coronavirus en el país, otro virus -que generalmente impacta en otoño e invierno- también está afectando a más personas en pleno verano. Es el virus de la gripe -que se conoce también como virus de la influenza-, según advirtió días atrás un alerta el Ministerio de Salud de la Nación.

Desde el año 2020, tras el inicio de la pandemia por el coronavirus, los casos de gripe estacional fueron menos que los años anteriores. “Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, en Argentina, la actividad de virus influenza se mantuvo baja”, señaló el alerta oficial. Sin embargo, a partir de la primera semana de diciembre pasado hasta ahora, se ha detectado un aumento en el número de casos de influenza, principalmente Influenza A H3N2 . Generalmente, los casos de gripe estacional suben entre abril y octubre de cada año en la Argentina. No en enero, febrero o marzo.

La vacuna antrigripal trivalente estacional se aplicará a partir de abril (Getty)

“Hubo un cambio rotundo de escenario entre el verano pasado y el actual”, dijo a Infobae Teresa Varela, directora de Vigilancia Epidemiológica y control de brotes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde registraron 36 casos de gripe desde el inicio de este año. “Se adelantó la temporada de gripe que suele iniciarse después de marzo”, resaltó la funcionaria.

“ Identificamos una suba en los casos de gripe H3N2 poco habitual para esta fecha el año. Es algo que también ya pasó en países de la región como Brasil. Tenemos el compromiso del Ministerio de Salud de la Nación que a fin de mes llegará la vacuna y ya podremos empezar a inocular contra la gripe, comenzando por el personal de salud y los grupos de mayor riesgo”, dijo el titular del Ministerio de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

En CABA también se registró un incremento de casos de influenza en las últimas semanas y confirmaron que debido a que el mismo se está dando más temprano que lo habitual, la vacunación contra la gripe comenzará el próximo mes. “Ha cambiado la patente y cambia el comportamiento viral.

Este año hemos detectado en febrero y en marzo un porcentaje de personas con cuadros respiratorios y fiebre alta que están vinculados más al virus de la influenza, que es el virus de la gripe ”, precisó el jueves pasado en su habitual conferencia de prensa el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós.

Una persona recibe una vacuna contra influenza en 2021. (EFE/ Raúl Martínez)

“Imaginamos que a lo largo de este año todo irá volviendo a su ritmo habitual a lo que estábamos acostumbrados, pero efectivamente sí hemos detectado cierto número de casos mayores para la época del año de cuadros gripales”, agregó.

Si se consideran los casos con gripe que se detectaron durante este verano según las edades de los afectados, el mayor número de casos se detectó en niños menores de 5 años en primer lugar y en jóvenes que tienen entre 25 y 34 años en segundo lugar. La gripe no impactó igual en todo el territorio del país. Las jurisdicciones en las que se registró el mayor número de muestras con resultado positivo son la provincia de Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Tucumán y Ciudad de Buenos Aires.

En la mayoría de los casos, la gripe -que es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa- produce cuadros leves con síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y muscular. Pero en algunas personas se pueden presentar complicaciones con dificultad para respirar y neumonías, que requieren internación. En la segunda semana de febrero, se produjeron 2 muertes en Argentina por la gripe.

Se registraron bajas temperaturas en varios punto del país en marzo (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

¿Por qué aumentaron los casos de gripe en pleno verano?

Según respondió a Infobae el médico infectólogo Pablo Bonvehí, jefe de Infectología del CEMIC, “probablemente, el aumento de los casos de gripe tenga una explicación por múltiples factores. En otros países de Sudamérica, como Chile, Perú, Colombia y Brasil, también subieron los casos principalmente con el subtipo Influenza A H3N2 ″.

El experto, miembro de la Comisión de Vacunas de Sociedad Argentina de Infectología y del Comité Científico de la Fundación Vacunar, agregó: “ No es normal que tengamos ahora esta circulación del virus de la gripe. Tampoco fue normal que no circulara el virus en 2020 y 2021 cuando predominó la circulación del coronavirus. Ahora empezó a circular el subtipo Influenza A H3N2, que estaba predominando en el hemisferio Norte. Seguramente este cambio está relacionado con que ya no hay más restricciones en los viajes al exterior. Al no haber estado en contacto con el virus de la gripe durante los últimos dos años, las personas son más susceptibles a adquirir la infección. También se están observando más casos de bronquiolitis y de afectados por otros virus respiratorios”.

En tanto, Leda Guzzi, de la comisión de Comunicación de la Sociedad Argentina de Infectología, explicó a Infobae que “durante los dos primeros años de la pandemia, las medidas de prevención para COVID-19 aplicadas a gran escala como el uso del barbijo, los confinamientos, el distanciamiento, la ventilación, entre otros, ayudaron a reducir la transmisión del virus de la gripe y de otros virus respiratorios” en todo el mundo. “Pero desde fines del año pasado, tras el avance de la vacunación contra el COVID-19, hubo una movilidad ciudadana más intensa y se observó un retorno de la circulación del virus de la gripe”, completó la médica infectóloga de la Clínica Olivos y del Hospital Santa Rosa del partido de Vicente López

El alerta de la autoridad sanitaria está relacionada con más casos de Influenza A H3N2 en el Hemisferio Norte y una globalización a través de los viajes lo que pudo haber conducido a la aparición extemporánea del virus de la gripe en Sudamérica, según la médica Guzzi. “Lo importante es la vigilancia epidemiológica y genómica y que las personas con indicación de vacunación antigripal, reciban la dosis que les corresponde como son los menores de 2 años, las personas mayores de 65 años, y otras personas que tienen factores de riesgo”, afirmó.

Diferencias con el COVID-19

Fiebre, tos seca, dolor de garganta o pecho, problemas para respirar. Esos son algunos de los síntomas que podrían dar cuenta de estar padeciendo COVID-19. Pero no son los únicos ni estos síntomas son exclusivos de esta enfermedad. Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, tos y cansancio. Pero existen muchos otros signos y síntomas posibles.

Tanto el COVID-19 como el resfriado común son causados por virus. El COVID-19 es causado por el SARS-CoV-2, mientras que el resfriado común es causado con mayor frecuencia por rinovirus. Estos virus se propagan de manera similar y causan muchos de los mismos signos y síntomas. Sin embargo, hay algunas diferencias.

Si bien los síntomas de COVID-19 generalmente aparecen de dos a 14 días después de la exposición al SARS-CoV-2, los síntomas de un resfriado común generalmente aparecen de uno a tres días después de la exposición a un virus que causa el resfriado, según expertos de la Mayo Clinic.

A diferencia del COVID-19, un resfriado suele ser inofensivo. La mayoría de las personas se recuperan de un resfriado común en tres a diez días, aunque algunos resfriados pueden durar hasta dos o tres semanas.

Por otra parte, para diferenciar al COVID-19 de la alergia, en cambio, es importante entender que entre los síntomas más comunes de este tipo de afección, que no se contagia de persona a persona, se encuentran la picazón, la secreción nasal, los estornudos, la tos, la irritación en los ojos.

La principal diferencia entre las alergias y los virus es la fiebre . En este sentido, una temperatura corporal superior a 38 ºC podría indicar presencia de algún virus. Asimismo, es también poco probable que las alergias comunes hagan perder repentinamente el sentido del olfato y el gusto, síntoma característico del COVID-19.

Además, aunque el COVID-19 puede causar falta de aire o dificultad para respirar, las alergias estacionales no suelen causar estos síntomas a menos que tenga una afección respiratoria como el asma.

