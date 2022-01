“Hay una explosión de casos” de COVID-19, dijo una funcionaria del Ministerio de Salud

“Hoy el foco lo tenemos en los testeos y la demanda (del sistema sanitario) en casos leves”, contrariamente a la ola anterior, que “era en las internaciones” (Mey Romero)

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, admitió hoy que existe una “explosión” de casos de COVID-19 en las últimas semanas que calificó de “complicada”, pero aseguró que “hoy el foco lo tenemos en los testeos y la demanda (del sistema sanitario) en casos leves”, contrariamente a la ola anterior, que “era en las internaciones”.

Por otra parte, estimó que posiblemente la positividad, que es muy superior a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sea inferior a la que se está contabilizando, debido al método de registro que se está llevando adelante en estos días, como consecuencia de la gran demanda de la gente para testearse. La tasa de positividad continuó ayer subiendo y llegó al 52,44%: casi cinco veces más del 10% considerado normal por la OMS.

“La situación del COVID es complicada por el aumento de casos, más allá de que sean leves y no tengamos un aumento de internaciones, pero un aumento grande de casos pone en tensión el sistema de testeo”, destacó en diálogo con radio La Red. Es una situación que “estamos siguiendo con muchísimas preocupación y acompañando la gestión que cada jurisdicción”, dijo.

“La situación es complicada, como ustedes lo ven todos sabemos por el crecimiento es importante en el número de casos, más allá de que los casos son leves y moderados y no estamos lamentando un crecimiento fuerte en internaciones y mucho menos de muertes” , subrayó.

“Hasta ahora con la explosión de esta tercera ola es que el el sistema está bien que no hay y un porcentaje importante de gente internada. Eso es buena noticia si es que pudiera haber buena noticia de una pandemia nosotros hemos pasado en las olas anteriores de poner toda la energía y los cuidados en las terapias intensivas y ahora se ha pasado el foco al primer nivel de atención a la capacidad sistema de atender los testeo y la demanda de casos leves y por eso ahora toda la estrategia de todas las jurisdicciones provinciales está orientada a eso, a incrementar capacidad de testeo y atención primaria”, dijo.

“No significa que la positividad sea baja pero quiero decir que no es tan alta”, consideró Tarragona

“Estamos en número muy alto” de positividad, reconoció la funcionaria, pero señaló que “hay mucho test negativos que no se cargan en los procesos por tanta explosión de casos. Es una recomendación que se hace a los equipos de salud cuando hay una explosión como todos vemos, un desborde de la capacidad de testeo”, explicó.

Ante esta situación, remarcó, “se cargan los positivos como prioridad y luego se van cargando los negativos con lo cual podemos tener un retraso en la carga de negativos” que haría que la positividad sea más baja. “No significa que la positividad sea baja pero quiero decir que no es tan alta”, consideró.

Por otra parte, “también tenemos un montón de casos que no son detectados por el sistema y que probablemente estén con COVID, más las personas asintomáticas o las personas que tienen apenas algún síntoma leve y no lo identifican como riesgoso entonces no se acercan a testear”, subrayó.

Respecto de la autorización de los exámenes caseros para detectar el COVID-19, la funcionario recordó que “el proceso regulatorio de cualquier producto tiene un tiempo, los laboratorios presentaron todos los datos del autotest y la ANMAT seguramente en los próximos días lo aprobará. Luego los laboratorios deberán importarlos”, ya que no es un producto que se fabrique en el país.

Tarragona destacó que “no sabemos cuando será el pico, la pandemia nos hace tomar decisiones a medida que se dan los casos, uno observa lo que pasa en otros países, pero la dinámica no permite la comparación”.

Respecto de las vacunas de refuerzo indicó que “es importante la vacunación, los mayores siguen siendo el grupo más vulnerable, todo está orientado a llegar a ese grupo. También se busca a la gente, pero depende de cada jurisdicción, que tiene dinámicas diferente una estrategia distinta que tiene que ver con su característica con su geografía con sus capacidades de descentralizar”.

“Estamos trabajando muy bien con las jurisdicciones y estas últimas 2 semanas se incrementó muchísimo en la segundas y terceras dosis de quienes no habían completado sus esquemas”, afirmó.

