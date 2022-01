Antes de viajar al exterior, recomiendan que grandes y chicos se vacunen contra el sarampión

El virus sarampión puede afectar tanto a adultos como a niños. Pero en las infancias puede ser grave e incluso mortal (Getty Images)

El sarampión, la enfermedad que se reconoce por el sarpullido con pequeñas manchas rojas en la piel, aún sigue afectando al mundo. Es una infección causada por un virus sólo afecta a los seres humanos. Se transmite en aerosoles que son exhalados por las personas que están contagiadas como también ocurre con el coronavirus que causa la enfermedad COVID-19, y no hay tratamiento específico disponible aún.

Ante el riesgo de reintroducción en la Argentina durante este verano, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda vacunarse contra el sarampión antes de viajar al exterior. Durante el año que terminó, se reportaron 657 casos de sarampión en Brasil, según la última actualización de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). También allí se produjeron dos muertes. En los Estados Unidos, hubo 49 casos en 5 jurisdicciones durante 2021, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Ante la posibilidad de que las personas que viajen al exterior durante las vacaciones y se contagien el virus del sarampión, se recomienda que tengan los esquemas de vacunación completos según la edad antes. Si las personas no tienen el esquema al día, la vacuna debe ser aplicada por lo menos 15 días antes del viaje”, dijo a Infobae el Subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Manuel Castelli.

En Brasil se reportaron 657 casos de sarampión en 2021 (Archivo)

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Puede causar complicaciones graves desde neumonía y encefalitis hasta una enfermedad infrecuente, de curso progresivo y desenlace fatal, que se llama “panencefalitis esclerosante subaguda”. El sarampión puede ser letal hasta en 2 de cada 1000 niños que adquieren la infección.

De acuerdo con la cartera de Salud, las vacunación contra el sarampión para los residentes en Argentina que quieran viajar al exterior varían según las edades. Las niñas y los niños de 6 a 11 meses de vida deben recibir una dosis de la vacuna doble viral o triple viral, que incluye a la inmunización contra el sarampión. Esa dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario.

En tanto, las niñas y los niños de 12 meses, deben recibir una dosis correspondiente al calendario oficial. Los niños de 13 meses a 4 años inclusive deben acreditar al menos dos dosis de vacuna triple viral. Los mayores de 5 años, adolescentes y adultos, deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión (doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión).

Las personas que nacieron antes del año 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse. En el caso de las embarazadas, se recomienda viajar si acreditan al menos dos dosis de vacuna con el componente contra el sarampión (doble viral o triple viral) aplicada después del año de vida o tienen que confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión).

Las embarazadas solo pueden viajar al exterior si tienen dos dosis de la vacuna con el componente contra el sarampión (Getty)

“Se aconseja aplazar o reprogramar el viaje en embarazadas que no tengan antecedentes comprobables de vacunación o no tengan anticuerpos contra el sarampión, así como en menores de 6 meses de vida por no poder recibir la vacuna y ser el grupo de mayor vulnerabilidad”, comentó el doctor Castelli.

La vacuna contra el sarampión está contraindicada en personas gestantes, niños menores de 6 meses, personas con antecedente de reacción alérgica grave (anafilaxia) a componentes de la vacuna, personas inmunocomprometidas, personas con infección por VIH con recuento de linfocitos CD4 menor a 15% ó menor a 200 por milímetro cúbico de sangre, personas con inmunosupresión por fármacos y personas trasplantadas de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos.

A nivel mundial, la vacunación contra el sarampión provocó un descenso del 73% de las muertes por sarampión entre 2000 y 2018 en todo el mundo . Gracias a la inmunización masiva, en la Argentina se eliminó la circulación endémica del virus. Desde el año 2000 no había casos autóctonos reportados. Pero en agosto de 2019 comenzó en el país un brote de sarampión que se extendió hasta marzo de 2020. Se notificaron 179 casos y una muerte. El brote se dio por concluido luego de 12 semanas sin casos, que se cumplieron el 7 de julio de 2020 y luego de se presentar la evidencia al Comité Regional de Monitoreo y Reverificación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Mientras tanto, desde enero de 2019 a marzo de 2020 se detectaron 18 casos importados y 2 casos relacionados con viajeros. Todos los casos importados fueron adultos. El 50% presentó antecedente de viaje a Brasil y 25% a Estados Unidos. Se detectó luego que el 78% de los afectados no contaba con el esquema completo de vacunación contra sarampión y rubéola.

Si los adultos se vacunas, están ejerciendo un acto de solidaridad con los más pequeños a quienes también hay que inmunizar (Getty)

Para reducir la posibilidad de que haya nuevamente casos de sarampión importados, el Ministerio de Salud dispondrá de postas sanitarias en los destinos turísticos del país durante enero y febrero donde las personas se podrán aplicar la vacuna doble viral que protege contra el sarampión y la rubeola si no tienen el esquema al día. También allí se dará la vacuna contra la fiebre amarilla a los viajeros con destino a Misiones, Corrientes, Brasil u otro país que requiera ese inoculante.

“Me parece bien que las personas en Argentina se vacunen contra el sarampión antes de ir al exterior o al menos concurran al medico para chequear su carnet de vacunación”, señaló la doctora Gisela Masachessi, investigadora del Conicet y del Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba, en diálogo con Infobae. “Desde el año 2000 y gracias a la vacunación sostenida, Argentina eliminó la circulación endémica del virus y aun mantiene la condición de país libre de sarampión -resaltó-. Sabemos que el virus continúa circulando en otros países de la región, como Brasil. Si las coberturas de vacunación de esas regiones son bajas, existe alto riesgo de importación de casos y desarrollo de brotes. Por eso, es importante que las personas tengan el esquema completo de vacunación contra sarampión antes de viajar al exterior”.

SEGUIR LEYENDO: