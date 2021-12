¿Cuánto tiempo tarda Ómicron en enfermarnos?

En menos de un mes, Ómicron se ha expandido a docenas de países, elevando las tasas de casos a niveles récord (Getty Images)

Ciertamente, puede que no lo parezca dado el caos pandémico que hemos tenido, pero la forma original de SARS-CoV-2 fue un poco lenta. Después de infiltrarse en nuestros cuerpos, el virus normalmente se gestaba durante unos cinco o seis días antes de que aparecieran los síntomas. En los muchos meses transcurridos desde que surgió la versión ahora extinta del virus, han llegado nuevas variantes para acelerar la cronología. Las estimaciones para esta brecha de exposición a síntomas, llamada período de incubación, se registraron en aproximadamente cinco días para Alpha y cuatro días para Delta. Ahora se cree que el recién nacido en el bloque pandémico, Ómicron, puede haberlo reducido a tan solo tres.

Si ese número se mantiene, probablemente sea una mala noticia. Se cree que estos tiempos reducidos juegan un papel importante para ayudar a que las variantes del coronavirus se propaguen: con toda probabilidad, cuanto más corto sea el período de incubación, más rápido se contagiará una persona y más rápido se propagará un brote. Una incubación truncada “hace que un virus sea mucho, mucho, mucho más difícil de controlar”, sostuvo en diálogo con The Atlantic Jennifer Nuzzo, epidemióloga del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud.

Eso es lo que parece ser esta variante . En menos de un mes, Ómicron se ha expandido a docenas de países, elevando las tasas de casos a niveles récord. Si, como sospechan algunos científicos, esta variante está tan preparada para fotocopiarse más rápidamente dentro de nosotros, incluso, al parecer, en muchas personas con al menos algo de inmunidad, eso deja terriblemente poco tiempo para detectar el virus, intervenir con antivirales, y obstaculizar su propagación.

Sin embargo, todavía estamos a solo unas semanas de nuestra lucha contra Ómicron, y no es fácil recopilar datos sobre los períodos de incubación, que pueden diferir entre las poblaciones, o averiguar exactamente cómo el virus está afectando nuestras células. Pero las primeras señales de advertencia están aquí y sabemos lo suficiente para actuar.

El coronavirus se está volviendo más rápido, lo que significa que también es más difícil de atrapar (REUTERS)

Todo esto, entonces, aumenta la urgencia de tener pruebas que puedan identificar a Ómicron de manera rápida y confiable. “Si Ómicron tiene un período de incubación más corto, eso va a causar estragos en la forma en que lo evaluamos y lo manejamos”, aseveró Omai Garner, microbiólogo clínico del sistema de salud de UCLA. Pero las pruebas en los Estados Unidos siguen siendo lentas, caras y, para muchos, exasperantemente fuera de su alcance.

No estamos preparados para el aumento de Ómicron entrante, no solo porque es una nueva versión del coronavirus, sino porque está preparada para explotar una de las mayores vulnerabilidades en nuestro conjunto de herramientas de prevención de infecciones. El coronavirus se está volviendo más rápido , lo que significa que también es más difícil de atrapar.

Desde que la Organización Mundial de la Salud designó a Ómicron como una variante de preocupación a fines de noviembre, el virus parece haber aparecido en casi todas partes. Los investigadores están rastreando casos de este virus hasta escuelas, guarderías, hoteles, universidades, bodas y bares. Y lo encuentran en las fiestas de vacaciones de la oficina, como la de un restaurante en Oslo, Noruega, donde unas 80 personas pueden haber contraído o transmitido Ómicron.

En un artículo de investigación que describe el brote de Oslo, los científicos notaron que, después del evento, los síntomas parecían aparecer rápidamente, por lo general en unos tres días. Más preocupante, casi todas las personas que informaron haber contraído Ómicron dijeron que estaban vacunadas y habían recibido un resultado negativo en la prueba de antígeno en algún momento de los dos días anteriores a la fiesta. Era una pista de que tal vez el microbio se había multiplicado dentro de las personas con tanta rapidez que los resultados de las pruebas rápidas se habían vuelto rápidamente obsoletos.

Las líneas de tiempo descritas por los investigadores noruegos son preliminares y podrían no ser representativas del resto de nosotros. Pero parecen coincidir con los primeros informes, a veces anecdóticos, incluidos algunos de Sudáfrica, uno de los primeros países en detectar e informar sobre la existencia de Ómicron.

Los períodos de incubación más cortos generalmente conducen a que ocurran más infecciones en menos tiempo, porque las personas se están volviendo más contagiosas antes, lo que hace que la transmisión en adelante sea más difícil de prevenir. Ajay Sethi, epidemiólogo de la Universidad de Wisconsin en Madison, aseguró que necesita más datos sobre Ómicron antes de promocionar una incubación adecuada. Pero “tiene sentido”, dijo, considerando el crecimiento explosivo de la variante en casi todos los países con los que ha chocado. En muchos lugares, los casos de Ómicron se duplican cada dos o tres días.

Si el período de incubación de Ómicron resulta ser concluyentemente más corto, aún tendríamos que averiguar cómo se redujo (EFE)

Definir el intervalo de incubación es realmente difícil. Los investigadores deben rastrear brotes importantes, como la fiesta de Navidad de Oslo; tratar de averiguar quién infectó a quién; esperar a que las personas informen cuando comiencen a sentirse enfermas (siempre es algo voluble, porque los síntomas son subjetivos) y luego, idealmente, hacer un seguimiento de si los recién infectados también están propagando el virus. Los números variarán dependiendo de quién estuvo involucrado: los períodos de incubación del SARS-CoV-2 podrían diferir según el estado de vacunación, las condiciones de salud subyacentes, el historial de infección, la edad e incluso la dosis del virus que ataca a las personas.

Para complicar aún más las cosas, el inicio de los síntomas tiende a retrasarse con respecto al inicio del contagio en, en promedio, un par de días; cuando los síntomas comienzan antes, es posible que la transmisión no siga exactamente en el mismo grado.

Si el período de incubación de Ómicron resulta ser concluyentemente más corto, aún tendríamos que averiguar cómo se redujo. Parte de ello podría ser inherente al virus en sí. La proteína de pico de Ómicron está dotada de más de 30 mutaciones, algunas de las cuales, basadas en variantes anteriores, podrían ayudarlo a agarrarse con más fuerza a las células y a introducirse de manera más eficiente en sus interiores. Dos estudios de laboratorio recientes, que aún no se han publicado en revistas científicas, pueden estar insinuando estas tendencias.

Uno, de un equipo de la Universidad de Harvard, mostró que un virus inofensivo, diseñado para mostrar el pico de Ómicron en su superficie, penetraba más fácilmente en las células humanas; otro, de la Universidad de Hong Kong, encontró que Ómicron se multiplicó docenas de veces más rápido que Delta en el tejido extraído de las vías respiratorias superiores. Los hallazgos no se traducirán necesariamente en lo que sucede en los cuerpos reales, pero respaldan la idea de que Ómicron está acelerando la velocidad a la que se acumula hasta convertirse en contagio.

Cuanto más rápido suceda, más rápidamente se puede propagar el virus de una persona a otra. Si los datos dan resultado, “esto podría ayudar mucho a explicar la transmisión rápida”, remarcó Lisa Gralinski, viróloga de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Los no vacunados son los que corren mayor riesgo, pero esta tendencia tendría consecuencias preocupantes para los vacunados y también para los infectados previamente, especialmente si no reciben refuerzo. Muchos de los anticuerpos que reunimos contra versiones anteriores del coronavirus no reconocen muy bien a Ómicron y no podrán secuestrarlo antes de que se meta en las células. Con el tiempo, un sistema inmunológico capacitado para vacunas o infecciones se “pondrá al día”, dijo Ryan McNamara, virólogo de la Facultad de Medicina de Harvard, que produce más anticuerpos y lanza un ejército de células T que pueden sofocar el virus antes de que se agrave la enfermedad.

Pero esas defensas tardan unos días en activarse y es posible que no llegue a tiempo para anticipar las etapas tempranas, y a menudo más potentes, de transmisión. Cuanto más rápido corre Ómicron, más ventaja tiene contra las defensas del cuerpo.

Los no vacunados son los que corren mayor riesgo, pero esta tendencia tendría consecuencias preocupantes para los vacunados y también para los infectados previamente, especialmente si no reciben refuerzo (REUTERS)

Un período de incubación más corto significa que hay menos tiempo para identificar una infección antes de que se vuelva infecciosa. Con Ómicron, las personas que piensan que han estado expuestas pueden necesitar hacerse la prueba antes y con más frecuencia para contraer un virus en alza. Y para Melissa Miller, microbióloga clínica de la UNC, los resultados negativos que obtienen pueden tener incluso menos longevidad que con otras variantes. Las pruebas ofrecen solo una instantánea del pasado, no un pronóstico del futuro; un virus de replicación rápida puede pasar de no detectable a muy, muy detectable en cuestión de horas. De la mañana a la noche, es posible que los negativos no se mantengan.

Esto, especialmente, podría ser una mala noticia para las pruebas de PCR, que han sido el estándar de oro durante toda la pandemia y son esenciales para diagnosticar a los muy enfermos. Estas pruebas deben procesarse en un laboratorio antes de que puedan devolver los resultados, un proceso que generalmente toma al menos unas pocas horas pero, cuando los recursos son escasos pueden aumentar a muchos días. En ese tiempo, Ómicron podría haber saltado del cuerpo de una persona y entrar en la siguiente y en la siguiente. Es una apuesta particular para las personas que no tienen síntomas y que todavía están fuera de casa mientras esperan sus resultados. Cuanto más rápido se vuelve infeccioso el virus, más importante se vuelve la velocidad de prueba.

Las pruebas rápidas de antígenos en el hogar, que se pueden comprar sin receta y pueden devolver los resultados en unos 15 minutos, podrían llenar algunos de los vacíos. Sus resultados también vendrían con fechas de vencimiento rápidas, pero también se manifestarían más rápido y, potencialmente, ofrecerían una mejor representación de lo que está sucediendo en el cuerpo en este momento.

Pero las pruebas rápidas de antígenos no son una solución perfecta. En comparación con las pruebas de PCR, son menos capaces de detectar el virus cuando está presente en niveles bastante bajos, lo que significa que pueden tener más dificultades para localizar el virus mientras se está cocinando a fuego lento al principio de la infección, o incluso pueden no detectarlo en personas que ya son contagiosas. A algunos expertos les preocupa que algunas pruebas de antígenos tengan dificultades para identificar el Ómicron altamente mutado, algo que aún está siendo monitoreado por la FDA.

A algunos expertos les preocupa que algunas pruebas de antígenos tengan dificultades para identificar el Ómicron altamente mutado, algo que aún está siendo monitoreado por la FDA (REUTERS)

Las personas podrían testearse a sí mismas repetidamente para reducir las posibilidades de no detectar el microbio, pero una estrategia como esa rápidamente comienza a ser poco práctica. No se puede pedir razonablemente a las personas que se prueben a sí mismas cada 12 horas, según Nuzzo. Y los productos todavía no están disponibles en cantidades lo suficientemente altas como para satisfacer ese tipo de demanda. También son tremendamente costosos, lo que los mantiene fuera del alcance de muchas de las comunidades vulnerables que más los necesitan. Algunos estados están entregando pruebas rápidas de forma gratuita, pero todavía son una minoría. Y el plan de reembolso limitado de la administración Joe Biden en Estados Unidos no entrará en vigencia hasta el próximo año. A gran escala, la oferta estadounidense todavía se está quedando corta de manera masiva. Ese hecho, junto con el ritmo probable de Ómicron, significa que “no vamos a detectar a todos los que lo tienen”, dijo Nuzzo.

Es probable que la ligereza de la variante también tenga un gran efecto dominó en los entornos clínicos. Garner y Miller, quienes dirigen laboratorios clínicos, están preocupados de que la próxima oleada de pruebas demore los resultados de los pacientes que deben someterse a exámenes de detección antes de someterse a una cirugía o que necesitan un diagnóstico para recibir tratamiento. Eso podría ser especialmente problemático para distribuir las tan anticipadas píldoras antivirales para tratar el COVID-19, que deben tomarse muy temprano en el curso de la enfermedad para detener de manera efectiva la progresión de la enfermedad.

El aumento de la capacidad del laboratorio también podría comprometer las pruebas de otros patógenos, incluida la gripe, que está regresando a la población justo cuando los sistemas de atención médica comienzan a fallar una vez más. En todo el país, dijo Garner, “no estamos tan preparados para un aumento repentino como hace un año”.

La gente no debería renunciar a las pruebas, destacaron los expertos; todavía marcarán una gran diferencia cuándo y dónde se utilicen, especialmente para diagnosticar a los enfermos. Pero la velocidad de Ómicron es un fuerte recordatorio de la propia lentitud de la humanidad durante esta pandemia. Hasta ahora, las pruebas ofrecían solo una red de seguridad porosa; en la era de Ómicron, los agujeros son aún más anchos. Tendremos que cerrar las brechas duplicando aún más las medidas preventivas: enmascaramiento, vacunación, ventilación y, desafortunadamente, recortando los viajes y la socialización. En realidad, los virus no se mueven tan rápido por sí mismos, necesitan anfitriones humanos para transportarlos. Sin embargo, si las cosas siguen como están, seguiremos dándole a este el viaje de su vida.

SEGUIR LEYENDO: