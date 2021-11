Médicos destacan la importancia de la guarda del cordón umbilical

La comunidad científica está comprometida con el avance de ensayos clínicos que permitan conocer aún más en profundidad cuáles son las bondades de las células madre derivadas del cordón umbilical (NHI)

Hace 32 años se realizó el primer trasplante de células madre de cordón umbilical en París, Francia. En ese entonces, un niño de 5 años que padecía anemia aplásica se curó gracias a la donación de células madre de su hermana recién nacida. Desde entonces, son más de 40 mil los trasplantes que se han realizado en el mundo con resultados muy alentadores.

En el Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical, una iniciativa de la Fundación Guarda el Cordón (Save the Cord Foundation) y dentro de la Semana del Prematuro, se busca concientizar a la comunidad general y a los profesionales de la salud respecto de la importancia de la guarda del cordón umbilical y las bondades de las células madre que allí se encuentran y las posibilidades de uso terapéutico.

Entre los bancos de células madre de Argentina, Perú, Colombia y México que forman parte del mismo, ya se han realizado más de 16.500 tratamientos (Photo by Tim Clayton/Corbis via Getty Images)

Latinoamérica está a la vanguardia en la guarda de células madre y el desarrollo de protocolos de investigación. La comunidad científica está comprometida con el avance de ensayos clínicos que permitan conocer aún más en profundidad cuáles son las bondades de las células madre. Tanto a nivel privado como público existen en la región bancos de almacenamiento que recolectan, procesan y crio preservan las células extraídas de la sangre y del tejido del cordón umbilical.

Según CryoHoldco, el mayor grupo de bancos de células madre de América Latina y el sexto a nivel mundial, entre los bancos de células madre de Argentina, Perú, Colombia y México que forman parte del mismo, ya se han realizado más de 16.500 tratamientos. Además, alrededor de 300 ensayos clínicos con sangre de cordón y 125 ensayos clínicos con células mesenquimales se están llevando a cabo en la región para evaluar el uso terapéutico en más de 400 enfermedades; además de las más de 80 tradicionales y conocidas enfermedades como leucemias, linfomas, anemias, algunas inmunodeficiencias combinadas, entre otras.

Entre Perú, Colombia y México se han realizado aplicaciones de células madre del cordón umbilical para patologías como leucemia linfática aguda, leucemia linfocítica, esclerosis sistémica, colitis ulcerosa, osteoartritis y Trastorno del Espectro Autista, entre otras. En el caso puntual de Argentina, las aplicaciones realizadas fueron para el tratamiento de labio leporino y paladar hendido, aunque el especialista también destacó que próximamente las células almacenadas de un paciente argentino con Trastorno del Espectro Autista serán utilizadas para tratarlo en Estados Unidos. Dicha intervención estará a cargo de la doctora Joanne Kurtzberg, del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Duke y directora científica del Programa de Terapia Celular Clínica.

La extracción de la sangre del cordón umbilical, fuente no controversial de células madre, no duele, no es invasiva, ni representa riesgos para la madre ni el bebe (NHI)

“ Si bien la mayoría de las personas que guardan células no las usarán, hemos tenido casos de pacientes con labio leporino que si han necesitado de ellas ”, mencionó el doctor Claudio Dufour, director médico de BioCells Argentina. Este es el caso de un niño menor de edad al que en enero 2020 se le aplicaron células madre que sus padres habían decidido almacenar al enterarse de que nacería con una malformación congénita en el labio. “Los resultados son muy buenos, sin dudas, será un antes y un después en la vida del pequeño y sus padres” destacó.

Debido a los beneficios que presenta la terapia con células madres del cordón umbilical, los especialistas en el tema resaltan la importancia de promover la reserva de estas células y su guarda. “La extracción de células madre del cordón y su guarda permite tratar en el futuro alguna enfermedad que pudiera desarrollar el niño al que se le extrajeron, como así también un familiar directo” sumó Dufour. “La guarda puede hacerse para uso propio o para donar. En el primer caso, se recurre a bancos de guarda privados que toman la muestra de sangre y tejido del cordón y las almacenan, pudiendo acceder a ellas en caso de que tuvieran que utilizarlas, ya sea para el bebe del que se extrajeron o para un familiar directo. Cuando se decide donar el cordón y su sangre, debe hacerse a un banco público, al que cualquier individuo que necesite y sea compatible podrá acceder” resaltó.

Es importante destacar que la extracción de la sangre del cordón umbilical, fuente no controversial de células madre, no duele, no es invasiva, ni representa riesgos para la madre ni el bebe, tampoco interfiere con el proceso del parto y postparto ya que se trata de la sangre que queda en el cordón umbilical y la placenta después del nacimiento de un niño. La importancia de su guarda radica en que allí se encuentran células madre hematopoyéticas y células madre mesenquimales, que debido a su flexibilidad y diversidad pueden ser eficaces en el tratamiento de más de 80 enfermedades.

La guarda puede hacerse para uso propio o para donar (I Press)

Además, la ciencia está demostrando nuevas aplicaciones y usos fuera de las indicaciones clásicas conocidas, entre las que se encuentran: Trastorno Espectro Autista, Covid 19, diabetes tipo 1, lupus y parálisis cerebral y encefalopatía hipóxica-isquémica. En este último caso, en Argentina hay un protocolo con células madre de cordón umbilical aprobado en la Argentina por el CEI de INCUCAI (resolución 273/2013) que se desarrolla en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá. Los resultados comprueban que el método es factible, ya que en todos los pacientes se logró realizar con éxito el procedimiento y no se encontraron efectos adversos atribuibles al tratamiento, de todas formas, se esperan los resultados del seguimiento neurológico a mediano plazo.

De acuerdo a información brindada por BioCells Argentina, desde 2005 casi 30 mil familias decidieron guardar las células madre de sus hijos y el 25% de ellos volvieron a hacerlo con la llegada de un nuevo hijo. No sorprende que esto suceda, sobre todo si se tiene en cuenta que América Latina es pionera en el tema: mientras que en Colombia se reporta el primer caso a nivel mundial de uso antólogo de sangre de cordón umbilical crio preservada en labio y paladar hendido (en una paciente nacida en 2010) a cargo del Hospital de Infantil Universitario de San José, Stem medicina Regenerativa, Universidad Militar Nueva Granada y Fundación Santa Fe´ de Bogotá; en la región también se reportó el primer caso de utilización autóloga de sangre del cordón umbilical en colitis ulcerativa en todo el mundo.

La Asociación de Bancos de Células Madre ABC Cordón, del que forma parte BioCells Argentina, organiza una serie de encuentros informativos a la distancia destinados a la familia para conocer más sobre las bondades de estas células; los mismos son totalmente gratuitos y los interesados deben inscribirse previamente ingresando en www.abccordon.com.

Los próximos webinars serán el 16 de noviembre: “Otros tipos celulares con valor crítico”, el 23 de noviembre: “Bancos de Sangre de Cordón – Más allá del trasplante” y el 30 de noviembre: “Placenta: árbol de la vida”, a cargo de la Dra. María de los Angeles Muñiz y con la participación del Dr. Claudio Dufour en carácter de moderador.

