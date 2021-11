Quirós llamó a vacunar a los niños con Sinopharm: “No hay dudas de su seguridad y eficacia”

El ministro Quirós avaló la vacunación de niños con Sinopharm porque fue recomendada por "instituciones prestigiosas" del país

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Fernán Quirós, llamó hoy a vacunar a los niños de 3 a 11 años contra el COVID-19, para lo que está disponible el desarrollo de origen chino Sinopharm, ya que así lo han recomendado “instituciones muy prestigiosas del país” en el ámbito de la medicina, por lo que “no hay dudas” de que los resultados de ese inoculante son “consistentes” en cuanto a “seguridad y eficacia”.

El titular de la cartera de salud brindó hoy su habitual informe epidemiológico de la Ciudad y volvió a avalar la vacunación de niños que, en el país, ha sido la que generó mayores dudas.

“En cuanto a la vacunación con Sinopharm y los niños, hay una publicación de Fase I y Fase II que muestra seguridad y eficacia y hay un trabajo puente, como se llama, que es una Fase III recortada que se ha presentado de manera confidencial al Ministerio de Salud de la Nación a la (agencia reguladora nacional) ANMAT y ellos han evaluado los resultados de manera muy profesional, muy profunda y han hecho la recomendación de que efectivamente, más allá de la publicación de Fase I y Fase II, cuando se pone en más escala, en más cantidad de gente, los resultados siguen siendo consistentes. De manera que ahí no hay mucha duda”, destacó.

Luego, precisó que “la Comisión Nacional de Inmunizaciones de la Argentina ha recomendado la aplicación, la ANMAT ha recomendado el uso y la Sociedad Argentina de Pediatría, viendo la misma información, ha recomendado la vacunación”. Todas son “instituciones muy prestigiosas del país que han acompañado estos conceptos de vacunación durante décadas y ellos han sido muy claros” en cuanto a los beneficios de vacunar a los niños contra el SARS-CoV-2.

Dosis contra el COVID-19 aplicadas en la Ciudad hasta el jueves 11 de noviembre

Recordó también que no se trata de una vacuna obligatoria sino “optativa” y por lo tanto “cada una de las familias y los niños tienen un pediatra de confianza que podrán consultar. Cada uno de los pediatras recomendará individualmente a cada niño”. Igualmente, remarcó que “por supuesto no es lo mismo un niño que tenga condiciones priorizadas”, es decir con alguna razón de salud que lo ponga en riesgo de contraer un cuadro grave de COVID-19, que “ahí es esencial vacunar, que niños que no tengan ninguna enfermedad”. Para estos últimos “el pediatra podrá opinar en función de riesgo beneficio”, dijo.

“ Lo que sí podemos asegurar que las instituciones que han visto la información y que han recomendada la vacunación son extremadamente confiable, de alta calidad y siempre han tenido un manejo de la información de manera muy precisa”, cerró.

Por otra parte, Quirós remarcó que la Ciudad continúa aplicando las segundas dosis en adolescentes y niños y las terceras dosis a las personas mayores de 3 años inmunocomprometidas y mayores de 50 que se hayan aplicado Sinopharm para completar los esquemas de 2021. Además se están comenzando a otorgar turnos para dar los refuerzos para 2022 a los trabajadores de la salud y a los mayores de 80 años que recibieron su segunda dosis antes de fines de abril pasado.

En ese sentido, aclaró que las llamadas terceras dosis se están aplicando a personas con su sistema inmune deficiente. En cambio, la “enorme mayoría de las personas recibe dos dosis” para completar su esquema. Pero “para unos pocos grupos, donde dos dosis podrían no tener un efecto completo se ha decidido dar una tercera dosis que es parte del esquema 2021″. En este mismo grupo se encuentran los “mayores de 50 años que, por tener una respuesta inmune un poco más baja” y han recibido dos dosis de Sinopharm, deben recibir la tercer dosis también.

Casos registrados en la Ciudad desde el inicio de la pandemia, hasta el jueves 11 de noviembre

Hasta hoy en la ciudad “76.601 personas ya recibieron la dosis adicional, es decir, completaron esquema tres dosis”. Todavía “nos quedan unos miles de personas de estos grupos”, dijo.

Además, “hemos lanzado desde ayer la vacunación de los refuerzos” de las personas que “tienen el esquema inicial completo y ya han cumplido 6 meses desde la segunda dosis, que son los trabajadores de la salud y los de 70 años o más”. Como se irá convocando de manera decreciente, según edad y tiempo desde la segunda dosis, en CABA se irá contactando primero a los trabajadores de la salud y a los mayores de 80 para ir descendiendo luego en edad.

De esta forma, “se toma a las personas con más de 6 meses” de recibida la segunda dosis y “grupos específicos de mayor riesgo” como los adultos mayores. “En Argentina se ha dispuesto empezar con los esquemas de refuerzo de los trabajadores de la salud y los que se dieron la segunda dosis en febrero y marzo y los mayores 80 años, luego iremos progresando con los que recibieron la segunda en abril, mayo y junio siempre que se hayan cumplido los seis meses desde la segunda dosis”.

En este sentido, destacó que “el tiempo es importante porque el sistema inmune tienen un tiempo” y “si nos apuramos y damos antes, el efecto de la vacuna es un poco menor” , aclaró.

Recordó también que los refuerzos y las terceras dosis serán de la vacuna de AstraZeneca. Los que fueron vacunados anteriormente con otra formulación “si alguno por algún motivo su medico le hace una indicación precisa justificada nos pueden enviar un correo” y puede considerarse para que reciba una de Sputnik V.

