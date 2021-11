Cuál es el tiempo de recuperación de una histerectomía total

“La histerectomía es la extirpación quirúrgica del útero. Para llegar a una histerectomía, existen causas benignas y malignas

Esta mañana, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue sometida a una operación programada en el Sanatorio Otamendi en donde se le realizó una histerectomía completa , es decir, una cirugía en la que le extirparon el útero, el cuello uterino y los ovarios.

Según el parte médico difundido por el centro médico tras la intervención, “el procedimiento ginecológico quirúrgico ha sido realizado por la vía laparoscópica”. “La paciente cursa un postoperatorio normal”, explica en el comunicado la directora médica de la institución, Marisa Lanfranconi.

“ La histerectomía es la extirpación quirúrgica del útero. Para llegar a una histerectomía, existen causas benignas y malignas. Y la decisión de la extirpación del útero surge luego de evaluar el caso clínico y de haber descartado otras opciones terapéuticas”, explicó a Infobae el doctor Gustavo Rebagliati, jefe de la Sección Endoscopía Ginecológica del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Austral.

“Los tiempos de recuperación son muy variables y dependen de cada paciente y del tipo de intervención quirúrgica que se haga. En el caso de la vía laparoscópica, el alta puede ser a las horas o al otro día. La vía laparoscópica, es la que más se utiliza y consiste en realizar pequeñas incisiones en el abdomen. El útero es extraído por vía vaginal, por lo que al hacer diminutas incisiones, el trauma quirúrgico es menor y la paciente habitualmente esta solo un día internada. Los puntos se retiran a la semana y a los 15 a 20 de la cirugía, ya está realizando su actividad habitual ”, agregó el especialista que también es jefe de trabajos prácticos de la materia Ginecología en la Facultad de Ciencias Biomédicas.

La vía laparoscópica, es la que más se utiliza y consiste en realizar pequeñas incisiones en el abdomen (Gettyimages)

“ La recuperación también dependerá de las causas por las que se realiza la operación . Si es por un mioma, que es una de las causas más frecuentes, dependerá del tamaño del mismo y en base a esto se hace la incisión más grande o chica en el cuerpo. Los miomas son los tumores benignos más frecuentes de la pared del útero, que dan hemorragias habitualmente. En las mujeres mayores después de la menopausia pueden ser algunos fibromas o alteraciones del útero benignas o malignas”, completó Rebagliati.

El ginecólogo y obstetra Juan Manuel Serino, Jefe de Servicio de ginecología del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora indicó a Infobae que en la cirugía laparoscópica, se introduce una óptica a través del ombligo que nos permite ver los órganos abdominales y pelvianos. Luego, a través de pequeñas incisiones en el abdomen se introduce el instrumental necesario para operar”, detalló.

“Dentro de los casos en los que se puede llegar a realizar una histerectomía en una mujer postmenopáusica podemos mencionar: prolapsos, hemorragias uterinas, patologías, premalignas endometriales, patologías oncológicas como por ejemplo el cáncer de endometrio, cáncer de cuello uterino, cáncer de ovario y los sarcomas uterinos”, completó el experto.

Los puntos se quitan a los 10 días, que es cuando cicatriza y la recuperación total es pasados los 15 a 20 días (Maximiliano Luna)

Según la ginecóloga Marisa Geller, especialista en reproducción y directora médica de In Vitro Buenos Aires: “en general cuando se extirpa el útero, sobre todo en una franja etaria en la que los ovarios no producen hormonas y no tienen función reproductiva, también se procede a la extirpación los ovarios y las trompas de falopio”, esto es una histerectomía completa. De acuerdo a la experta, cuando se realiza por vía abdominal los modos posibles de llevarla a cabo son la llamada laparotomía, que es una cirugía convencional: “con una incisión en la piel, como si fuera una cesárea, se retira el útero”.

Y sobre el postoperatorio afirmó que al ser laparoscópica la intervención, la recuperación es mucho más corta y menos molesta. “Los puntos se quitan a los 10 días, que es cuando cicatriza y la recuperación total es pasados los 15 a 20 días”, concluyó.

