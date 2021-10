Ciudad de Buenos Aires: más cerca de liberar el uso de barbijo al aire libre y en los recreos escolares

El uso de tapabocas es obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires desde el 15 de abril de 2020 (Maximiliano Luna)

Después de un año y medio de pandemia y bocas cubiertas, se acerca el día para empezar a flexibilizar el uso de barbijos en la Ciudad de Buenos Aires. Este mediodía el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recorrerá el vacunatorio de River Plate y anunciará nuevas medidas sanitarias.

Los anuncios estarían relacionados a nuevas flexibilizaciones gracias a la baja de contagios y al avance de la vacunación en el distrito. Uno de los aspectos que los funcionarios están definiendo es que el barbijo deje de ser obligatorio en los recreos escolares, sobre todo en los niveles inicial y de primaria; y otro paso podría ser flexibilizar el uso del tapabocas al aire libre , siempre que la persona camine sola o con su grupo de convivientes y se mantenga lejos de aglomeraciones.

El Gobierno Nacional dispuso el fin del uso obligatorio del tapabocas en espacios abiertos el 1 de octubre, pero se estableció como una recomendación para que cada una de las 24 jurisdicciones del país decidieran si lo aplicaban o no según su situación epidemiológica. En aquel momento, la Ciudad decidió esperar.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, estimó que, cuando el distrito alcance el 70% de su población vacunada con dos dosis contra el COVID-19 sería posible anunciar el levantamiento de la obligatoriedad del uso del barbijo en los espacios abiertos.

La Ciudad de Buenos Aires vacunó con una dosis a 2.410.632 personas, y con dos dosis a 2.125.074 personas, una cifra muy cercana al 70% de la población que el ministerio de Salud porteño estableció como vara para evaluar la medida. Además se aplicaron en total 4.535.706 inyecciones en territorio porteño, el 96.1% de las 4.721.076 recibidas.

El uso de tapabocas es obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires desde el 15 de abril de 2020 , ese día se dispuso la obligatoriedad del uso de elementos de protección que cubran la nariz y la boca para ingresar y permanecer en locales comerciales, dependencias de atención al público y en medios de transporte públicos.

Quirós dijo en los últimos días que “cuando se alcanza el 70% de la vacunación con doble dosis, a la variante Delta le cuesta circular por la comunidad , se empieza a enlentecer o disminuir las curvas de contagio”. “Queremos estar al menos cerca de ese número antes de discutir y liberar el barbijo porque es un gran protector, por supuesto que siempre en espacio abierto los contagios son menores”, subrayó.

El funcionario aseguró que la medida debe ser estudiada en detalle ya que muchos países “liberaron el barbijo y luego tuvieron que volver atrás, seguramente en los próximos días, podremos decirle a los porteños ‘hemos avanzado de esta manera con la vacuna y entonces nos parece que podría ser el momento’, pero es un tema solamente de temporalidad”, aclaró.

El barbijo en los colegios es objeto de polémica desde hace algunas semanas. Las familias nucleadas en Padres Organizados vienen reclamando que los chicos puedan quitarse el tapabocas durante la jornada escolar, al menos los más pequeños.

La semana pasada, miembros del grupo de padres se reunieron con la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. “Les transmitimos nuestra preocupación con respecto al uso de barbijos, especialmente en las escuelas de nivel inicial y primaria. Les acercamos información sobre los perjuicios del uso prolongado del barbijo en niños que venimos relevando con datos de profesionales de la salud y padres”, expresaron en un comunicado. En realidad, el protocolo escolar de la Ciudad de Buenos Aires nunca estableció la obligatoriedad para los niños de nivel inicial, aunque sí recomendaba su uso . Esa ambigüedad en la redacción llevó a que muchos jardines exijan hasta hoy que todos los chicos tengan la boca y la nariz cubiertas durante la jornada.

Barbijos al aire libre, qué dicen los expertos

“No es lo mismo no usarlo al aire libre en una calle en la que hay poca circulación de personas que en una muy concurrida, o en sitios con aglomeración de gente. En un barrio tranquilo, donde se cruza persona cada tanto, no es un problema. Pero es recomendable seguir utilizándolo cuando hay aglomeración de gente”, dijo a Infobae Lautaro de Vedia, médico infectólogo del Hospital Muñiz y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.

Por su parte, Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez indicó a Infobae: “N uestra sociedad se ha adaptado bien al uso del barbijo. Se cumplió bastante bien esta indicación . No es todo al aire libre debe ser sin barbijo. Cuando uno está con una multitud debe usarlo”.

