¿Barbijos sí o no en lugares abiertos? 13 razones con las que se manejan los expertos

El 21 de septiembre último, la ministra de Salud, Carla Vizzotti brindó una conferencia de prensa acompañada por el flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur. Allí la funcionaria anunció una serie de flexibilizaciones, entre las cuales sobresalió la referida a la utilización del barbijo: “Levantamos la obligatoriedad del uso del tapaboca al aire libre, sin personas alrededor ni en aglomeraciones”.

“Podemos dar un paso más en la apertura de actividades cuidadas. Por eso podemos avanzar firmemente por instrucción del Presidente y del jefe de Gabinete, empezamos hoy mismo, a seguir trabajando con todas las áreas de todos los ministerios para generar el marco normativo, primero con una Decisión Administrativa del jefe de Gabinete, hasta que podamos dar el marco en el próximo DNU y la Decisión Administrativa de fronteras que vence el 1° de octubre. Entonces las actividades que vamos a ir habilitando es, primero, levantamos la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre circulando y sin personas alrededor ”, fue el comunicado. Según aclaró la cartera que conduce Vizzotti, el barbijo “no será obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano”. Mientras que sí lo seguirá siendo “en lugares cerrados” como aulas, cines teatros, ámbitos laborales, transporte público y eventos masivos.

Vizzotti dijo que el barbijo “no será obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano”. (NA)

Unas horas más tarde, desde el Ministerio de Salud de la Nación, aclararon que la recomendación regía a partir del 1 de octubre. Así, desde este viernes el uso de tapabocas y/o barbijo varios dejarán de utilizar el barbijo o tapaboca, aunque las normas sobre su aplicabilidad depende de cada jurisdicción, aclararon. La aplicación corresponde a cada jurisdicción y la Ciudad de Buenos Aires por el momento no acatará la medida, al igual que las provincias de Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy y Corrientes: allí se deberá seguir utilizando como herramienta de prevención contra el COVID-19.

Pese a la negativa de liberar el uso de barbijo cuando se está al aire libre, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, estimó el viernes último que en dos semanas, cuando el distrito alcance el 70% de su población vacunada con dos dosis contra el COVID-19 sería posible anunciar el levantamiento de la obligatoriedad del uso del barbijo en los espacios abiertos.

Fernán Quirós tomó distancia de los anuncios nacionales, los cuáles dijo, CABA ya venía implementando desde hace semanas. Pero aclaró que el uso de barbijo al aire libre sigue siendo obligatorio

“El sentido de las medidas que el gobierno nacional comunicó, es el que creemos que es el apropiado, que acompañamos, es el que ya veníamos tomando”, dijo, en referencia al plan de 6 etapas para la apertura que lanzó el jefe de Gobierno hace un mes y medio y que actualmente se encuentra en la etapa 4.

Quirós explico que, si bien la Ciudad ya cumplió con el primer hito de vacunar a más de 50% de su población, ahora espera avanzar en ese plan para anunciar la liberación del uso del barbijo. “El segundo hito” que la Ciudad espera alcanzar es al que han llegado algunos países y que indica que “cuando se alcanza el 70% de la vacunación con doble dosis a la variante Delta le cuesta circular por la comunidad, se empieza a enlentecer o disminuir las curvas de contagio”. “Queremos estar al menos cerca de ese número antes de discutir y liberar el barbijo porque es un gran protector, por supuesto que siempre en espacio abierto los contagios son menores”, subrayó.

Muchas personas se vieron confundidas respecto al uso o no de barbijos al aire libre (Nicolás Stulberg)

Las 13 razones de qué debemos hacer, según los expertos

1- Evitar un ida y vuelta: “Muchos países liberaron el barbijo y luego tuvieron que volver atrás, nosotros todavía pretenderíamos tener un grado de protección de vacunas un poco mejor y seguramente en los próximos días, dos semanas, podremos decirle a los porteños ‘hemos avanzado de esta manera con la vacuna y entonces nos parece que podría ser el momento’, pero es un tema solamente de temporalidad”, fundamentó el ministro de salud porteños Fernán Quiróz.

2- No uso al aire libre: Lautaro de Vedia, médico infectólogo del Hospital Muñiz y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, aseguró a Infobae que no existen prejuicios de seguir utilizando barbijo en la vía pública. “En este momento, con la cantidad de casos que hay, no creo que sea un beneficio sensible usar barbijo al aire libre. Es una protección mayor, claro, pero no resulta relevante”.

3- Uso recomendado frente a aglomeraciones al aire libre: “No es lo mismo no usarlo al aire libre en una calle en la que hay poca circulación de personas que en una muy concurrida, o en sitios con aglomeración de gente. En un barrio tranquilo, donde se cruza persona cada tanto, no es un problema. Pero es recomendable seguir utilizándolo cuando hay aglomeración de gente”, expresó de Vedia.

Mantener la distancia social es clave para evitar contagios - REUTERS/Toya Sarno Jordan

4- Seguir con las medidas de distancia de 2 metros: “Al aire libre, si se elige no utilizar barbijo, es importante mantener distanciamiento de un metro y medio o dos metros con otras personas. Si nos cruzamos con alguien sin barbijo a menor distancia y cada uno va en sentido contrario, no pasa nada. Pero si caminamos junto a alguien varios metros, entonces si es necesario el barbijo”, dijo el médico.

5- Sí, en lugares cerrados. Tal como lo aclaró la cartera que conduce Vizzotti, la recomendación del no uso de barbijo no corre para lugares cerrados. Por ello, De Vedia insistió: “El barbijo nos sigue protegiendo en lugares cerrados ya que allí hay más chances de contagiarse. Hay menos posibilidades que antes por la cantidad de vacunados, pero hay que ir por parte. Esto todavía no termina, hay que seguir monitoreando. Creo que hay que ir avanzando progresivamente, pero paso a paso”.

6- Cumplimiento efectivo: Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez indicó a Infobae que hay que apoyar las medidas de flexibilización con un ojo puesto en la situación epidemiológica. “No es que se terminó la pandemia. Es un pasito hacia la flexibilización”, apuntó la experta. Respecto al no uso de barbijo, Gentile aclaró: “Nuestra sociedad se ha adaptado bien al uso del barbijo. Se cumplió bastante bien esta indicación. La medida que anunciaron sobre el no uso de barbijo al aire libre no quiere decir que eso deba ocurrir en forma indiscriminada. No es todo al aire libre es sin barbijo. Cuando uno está con una multitud debe usarlo”.

A medida que la campaña de vacunación avanza y los casos y muertes bajan, se flexibilizan las medidas - EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

7- Escudo frente a las variantes: Ante el avance de nuevas variantes, el barbijo sigue siendo un buen aliado, aseguró a Infobae la doctora Mirna Biglione, investigadora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, que depende la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, y miembro de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica: “Aún tenemos personas sin las dos dosis de las vacunas que estamos utilizando. Sabemos que con el esquema completo un pequeño porcentaje de personas puede estar en riesgo de hospitalización. No sabemos cómo está avanzando Delta, pero tenemos antecedentes de que sucedió en países con la mayoría de la población vacunada. Nos cuidamos, aislamos y tuvimos restricciones por más de un año, y una de las medidas efectivas fue el uso adecuado del barbijo”.

8- Liberación a medida que crece la vacunación: El doctor Alejandro Andersson, médico neurólogo, director del Instituto de Neurología Buenos Aires, afirmó que en la medida en que la población se va inmunizando naturalmente y a través de las vacunas, es innecesario utilizar el barbijo en lugares abiertos como la calle o los parques.

Los expertos no recomiendan usar barbijo en la práctica deportiva o al hacer ejercicio (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

9- No es recomendable su uso en la práctica deportiva: “No hay que usarlo nunca al practicar deportes: el empleo del barbijo convencional para hacer ejercicios provoca una respiración hipóxica (con menos oxígeno) e hipercápnica (con incremento de dióxido de carbono), que puede ser muy perjudicial, hay riesgo de sofocación. Además, el uso muy prolongado del barbijo conduce, por fatiga de la gente, a que se emplee de manera incorrecta y a tenerlo en condiciones de poca higiene”, sostuvo Andersson y completó: “Hay que reservar su uso para cuando es realmente necesario: por ejemplo, en un ambiente cerrado que se comparte con otras personas y, particularmente, si no se está vacunado”.

10- Más vacunados para dejar de usarlo: El vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, el doctor Roberto Debbag fue uno de los expertos que mostró dudas respecto a los anuncios del gobierno. “No hay pos pandemia. Estamos en pandemia. Falta vacunar 2 millones de personas con dos dosis para alcanzar el 50% con esquema completo. Otros países en el mundo ya transitaron estas medidas y han debido volver a implementar restricciones”. Y agregó: “Las libertades deben ser dadas en pandemia bajo protocolos de seguridad”.

11- Principal vía de contagio: El coronavirus es netamente un virus respiratorio que se transmite por los aerosoles que una persona emite al respirar, toser, estornudar y hablar. José Luis Jiménez, profesor de Química de la Universidad de Colorado Boulder, Estados Unidos, expresó en una reciente a Infobae: “¿Por qué seguimos estando en pandemia? Una de las razones es que una persona puede infectarse con el coronavirus y no dar síntomas. Pero al exhalar o al hablar emite aerosoles que contienen el coronavirus. El problema es que los demás ven a esa persona como alguien sano y si comparten un espacio como oficina, escuela, o transporte, pueden contagiarse la infección. Aún cuesta reconocer que el coronavirus también está en el aire”, afirmó Jiménez, quien tiene un doctorado en ingeniería mecánica del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Ventilar los espacios cerrados en clave para renovar el aire y evitar contagios (Getty)

12- Ventilación de lugares cerrados. Los expertos recomiendan que la ventilación de los ámbitos cerrados como comercios, escuelas, oficinas, etc tengan una permanente ventilación para evitar contagios por COVID-19. “Cuando las personas están al aire libre, hay menos contagios. Porque el aire se renueva naturalmente. Aunque aún al aire libre, hay que estar a dos metros de distancia y con barbijo. Por eso, cuando las personas están en ambientes cerrados deben contar con una ventilación permanente. Se sabe muy bien desde hace tiempo que la ventilación funciona para la prevención de diferentes enfermedades como tuberculosis desde 1940″, explicó Jiménez.

El experto enfatizó: “La ventilación y el uso del barbijo también debería considerarse dentro de las casas de las familias. Porque si un integrante de la familia va a la escuela, otro va a la oficina, y conviven con personas mayores de 60 años, pueden volver al hogar y exhalar aerosoles con el coronavirus y contagiar aunque no tengan síntomas. Cuanto más ventilado están los lugares, menos casos de COVID-19 hay según la evidencia científica disponible”.

13- Regla 2 de 3 para el barbijo

Para la doctora Linsey Marr, experta en la transmisión aérea de virus en Virginia Tech, “si estás vacunado y no estás en una categoría vulnerable, probablemente esté bien no usar una mascarilla al aire libre”. Para las personas no vacunadas, Marr recomienda barbijos o tapabocas en situaciones en las que las personas están agrupadas muy juntas, como en un bar, una multitud o una fila. “Si no estás vacunado y te cruzás constantemente con personas lo suficientemente cerca como para poder extender la mano y tocarlas, entonces debes usar un tapaboca”, añadió. Marr usa una regla simple de dos de tres para decidir cuándo usar un barbijo en espacios públicos o cuando no conoce el estado de vacunación de todos. En estas situaciones, se asegura de cumplir dos de tres condiciones: al aire libre, distanciado y con barbijo. “Si estás al aire libre, necesitas estar distanciado o con tapaboca. Si no estás al aire libre, debes estar distanciado y con barbijo. Así es como he estado viviendo durante el último año. Todo se reduce a mi regla de dos de tres”, concluyó.

