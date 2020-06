“El 25 de marzo a la noche me sentía mal, mucho, con mucho dolor de cabeza, pero como no tenía fiebre me imaginé que había sido el estrés de la situación general, de la vuelta del viaje, pero el 26 ya comencé a tener fiebre, 38°C, me tomé el paracetamol y al mismo tiempo llamé al SAME. Ese mismo día me hicieron un primer hisopado de fosas nasales, boca y análisis de sangre en la Clínica Suizo Argentino, y al día siguiente, me dieron el resultado, era positivo para COVID-19, y me transfirieron a la Clínica Agote. Los médicos se comunicaban conmigo por teléfono”, relató Matteo a Infobae .