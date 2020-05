Pero, al mismo tiempo, Marisol advierte que “si no me lo hubiese contado él medico que me acompañó en el proceso, ni me lo hubiese recordado el artista de mi banda preferida, no me habría enterado de lo que es la donación de plasma, ya que en ningún momento del protocolo ninguno de los médicos que me atendió ni en los dos hospitales que me trataron, me lo mencionaron jamás. Es un tema que se habla poco, que tiene poca difusión”.