El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que pronto emitirá directrices a los países del mundo sobre la necesidad de que la población utilice barbijos para luchar contra el coronavirus. Señaló que hasta ahora hay “limitados estudios” al respecto y que “no hay una respuesta blanco o negro, no hay una solución mágica y las máscaras por sí solas no pueden detener a la pandemia”, añadió.