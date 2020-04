La semana pasada, el mismo investigador de Marsella volvió a publicar otro trabajo con 80 pacientes con COVID-19, en los que se evaluó la acción de la misma combinación de fármacos. En ambos trabajos, el modo de evaluar los medicamentos es muy criticado. De acuerdo con el doctor en química orgánica Derek Lowe, editor de un blog de la revista Science Translational Medicine, publicada por la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, “estos nuevos resultados (del segundo trabajo del doctor Didier Raoult) aún no son de pacientes randomizados y todavía no tiene algún tipo de grupo de control para la comparación. La muestra es más grande, pero aún no es posible juzgar qué pasa”. El señalamiento se debe a que los participantes del estudio no se asignaron al azar en grupos separados para comparar el tratamiento que se busca evaluar.